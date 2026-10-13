Barcelona también arrasa en la Champions: goleada ante Galatasaray, 10 triunfos seguidos y 43 gritos

Los datos son demoledores en el infierno de Estambul, allí en donde la gente se hace sentir verdaderamente. Un total de 22 remates (11 al arco), 71 por ciento de posesión de la pelota y un triunfo aplastante por 4 a 1. Barcelona asombra a Europa y al mundo: la goleada frente a Galatasaray, después de empezar en desventaja, confirma la teoría. No hay nada mejor que el equipo en el que deslumbra Lamine Yamal, con posible destino al Balón de Oro.

Líder en la Champions League (dos de dos, con 7 goles convertidos), puntero de la liga, con cinco de ventaja sobre Atlético de Madrid y Betis, el elenco (porque se trata de un elenco de estrellas) dirigido por Hansi Flick alcanzó una cifra histórica en su arranque de temporada 2026-27, al sumar 43 goles en los primeros 10 partidos oficiales. Los ganó todos.

Pecho contra pecho: el festejo de Fermín López y Lamine Yamal YASIN AKGUL - AFP

Por detrás en el marcador en un ambiente hostil, Barcelona remontó este martes en Estambul para golear al Galatasaray en la segunda jornada de la Champions League, en una nueva exhibición de Lamine Yamal.

Pese a un arranque prometedor del club blaugrana, fueron los locales quienes se adelantaron con un gol del ruso Alexey Batrakov. El lateral portugués Joao Cancelo empató antes del descanso y Yamal, con doblete de asistencias a Fermín y Anthony Gordon, resolvió con fútbol un partido que se había envenenado.

Con el desarrollo ya controlado, Karim Adeyemi decoró la goleada. El Barça sumó así su décima victoria en otros tantos partidos esta temporada, un inicio arrollador que permite al vigente campeón de España afrontar con confianza sus siguientes encuentros, con visitas a Real Betis en LaLiga y a PSG en Champions, antes de recibir en el Clásico del campeonato al Real Madrid de José Mourinho.

Barcelona goleó a Galatasaray en Turquía Khalil Hamra - AP

Galatasaray sufrió su segunda derrota en dos jornadas de Champions y se hunde en la parte baja de la primera fase del torneo. En el imponente estadio de Estambul, una caldera con un ambiente efervescente para los visitantes, el Barça trató de no amedrentarse y arrancó el partido con la presión adelantada, ahogando a los locales en su propia mitad del terreno y acechando con cada vez más peligro.

Ugurcan Cakir tuvo que intervenir para evitar los goles de Anthony Gordon y Joao Cancelo. Al mismo tiempo, Dani Olmo había contado con otra buena ocasión, un potente remate de cabeza desviado. En pleno asedio, Gordon cayó en el área turca y el Galatasaray se lanzó al contraataque. Rafael Leão cabalgó por la banda izquierda, entró al área y pasó hacia atrás, donde apareció el ruso Alexey Batrakov para rematar. Su disparo fue desviado involuntariamente por Cancelo, dejando sin opciones a Joan García.

¡PARA VOLVERLA A VER MIL VECES MÁS! Lamine Yamal armó una espectacular jugada, amagó con tirar la rabona y asistió a Gordon para que marque el tercer gol de Barcelona ante Galatasaray. ¡Ahora si que lo conocieron!



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Tras unos minutos de pánico, el Barça logró volver a ser. Repitió su plan en la segunda mitad, con Lamine Yamal más activo desde el lado derecho. Con centros prácticamente iguales, el 10 buscó primero a Gordon en el segundo palo, que erró por poco, y minutos después a Fermín, que puso por primera vez a los hombres de Hansi Flick por delante en el marcador.

Pero el genio de Rocafonda tenía más trucos guardados y pocos segundos después firmó su segunda asistencia. Yamal se coló en el área e intentó una rabona (¿lo intentó o fue un amago?) para zafarse de Eren Elmali. Aunque la habilidad “no le salió”, el joven evitó que el balón saliera por línea de fondo y asistió en el área pequeña a Gordon, que abrió la puerta de la goleada. Una acción que los argentinos recordamos muy bien: solía hacerla Claudio Borghi, un crack de otra era, campeón del mundo en México 1986.

“Cuando ves a Lamine en cada entrenamiento, algunas cosas que intenta en el entrenamiento, es lo mismo que en el partido. Es genial, estoy feliz por tener a un jugador así. Tengo muchos jugadores a un nivel top. En cada posición lo hacemos muy bien”, comentó Hansi Flick, el entrenador.

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Sobre la exhibición de Lamine en la segunda parte, sostuvo: “Lamine no ha marcado hoy, pero sí que ha dado la oportunidad para marcar en dos o tres goles y es muy importante para nosotros. Lamine lo hizo fantástico en la segunda parte. No quería cambiar a Lamine. Está físicamente top y disfruta jugando al fútbol, es fantástico tener a un jugador como él a este nivel. Cambió el partido y es genial”.

“Exhibición de un Barça celestial en el infierno turco”, fue el título de Mundo Deportivo. El copete: “El equipo que mejor fútbol practica del mundo. Ufano y convencido, el presidente Joan Laporta había proclamado en las horas previas al partido del Barça en Estambul las virtudes del equipo azulgrana. Y Hansi Flick y los suyos se esmeraron en darle la razón apagando el infierno turco con un festival goleador, una auténtica exhibición, ante el Galatasaray. La grandeza de esta plantilla no tiene límites”.

“Lamine reina a su antojo y hace grande a un Barça que conquista Estambul”, resultó la portada de Sport. Y el primer párrafo es igual de demoledor: “Este Barça tiene algo especial. Puede dominar un partido y sufrir cuando menos se lo espera para terminar resolviéndolo en un abrir y cerrar de ojos. En Estambul volvió a demostrarlo. El equipo de Flick pasó de verse por detrás en el marcador a remontar con una facilidad asombrosa, liderado por un Lamine Yamal que necesitó cinco minutos para revolucionar el encuentro. Ni el infierno del Galatasaray pudo frenar a un Barça que sigue lanzado”.