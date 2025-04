Barcelona vs. Real Madrid: resumen, goles y resultado de la final de la Copa del Rey 2024-2025

Una final que no decepcionó. Barcelona y Real Madrid se disputaron mano a mano la Copa del Rey 2024-25 y, en un partido inolvidable, atractivo por donde se lo mire, el Barca se consagró campeón tras ganar por 3 a 2. Los goles del conjunto catalán fueron convertidos por Pedri, Ferrán Torres y Jules Koundé, mientras que los franceses Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni anotaron los tantos del Merengue.

El encuentro tuvo dos tiempos contrapuestos. La primera mitad fue un monólogo del Barca. El rendimiento era superlativo y se vislumbraba una goleada. Lamine Yamal hizo de las suyas por el sector derecho del ataque catalán. Primero con Ferland Mendy y después, cuando el lateral izquierdo francés tuvo que abandonar el campo de juego a los 10’ por una molestia, repitió la magia en el uno contra uno ante Fran García.

Lamine Yamal desparramando rivales en la final de la Copa del Rey; la joven estrella tuvo un gran partido JOSEP LAGO - AFP

La ventaja parcial en el marcador la puso Pedri con un golazo. Yamal desbordó a Fran García, se metió al área y, con cuatro rivales encima, buscó a Pedri que se acercaba con decisión a la medialuna. Un pase limpio y una definición inmejorable. El mediocampista se llenó de gol la cara interna del pie derecho y la clavó en el ángulo. Nada que hacer para Thibaut Courtois, que se estiró para la foto pero no llegó a atajar el remate.

El 1 a 0 concluidos los primeros 45′, definitivamente, no reflejaba lo que fue el trámite del encuentro. Las piezas no le funcionaban a Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, por lo que tuvo que tirar toda la carne al asador en el complemento: sacó a un desaparecido Rodrygo, que se desempeñó como falso nueve y prácticamente no tocó ninguna pelota, para que ingrese Mbappé, que no llegó al clásico al 100% desde lo físico.

Kylian Mbappé tuvo su primera gran noche como jugador de Real Madrid, pero no fue suficiente JOSEP LAGO - AFP

Gracias a esta modificación y a una gran actuación de Jude Bellingham, la Casa Blanca se repuso y tuvo un rendimiento considerablemente mejor en el complemento. En contrapartida, los dirigidos por Hansi Flick se durmieron en los laureles y pagaron caro el haber perdonado y, a su vez, el no haberle propinado el golpe final a Real Madrid: una regla no escrita en el fútbol que, como todos saben, no debe romperse.

‘Kiki’ entró e hizo estragos. Lanzó a su equipo al ataque y obligó a Barcelona a replegarse. El empate llegó a los 70′ justamente por intermedio de él, que ganó un tiro libre tras una jugada individual fantástica, pidió la pelota y se encargó de rematar al palo del arquero polaco Wojciech Szczesny que, mal posicionado, no pudo evitar el gol. Y apenas siete minutos después, Real Madrid concretó la remontada parcial gracias a una anotación de Tchouameni.

Con un cabezazo letal, el francés Aurelien Tchouameni puso en ventaja parcial a Real Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Los ánimos del Barca se derrumbaron y todo parecía indicar que el partido estaba sentenciado. Sin embargo, a los 84’, Yamal se encontró con la pelota cerca de la mitad de la cancha y buscó a Torres con un pase largo excepcional. El ex Manchester City, a pura potencia, le ganó la carrera a un exhausto Antonio Rudiger y gambeteó a Thibaut Courtois, que salió tarde, con un toque sutil, para definir despacio con el arco solo y llevar el compromiso al tiempo suplementario.

Los 30′ siguientes se jugaron a un ritmo mucho más lento. El cansancio de ambos planteles se hizo notar. Hubo un par de ocasiones de gol por lado, pero cuando los penales acechaban, Barcelona dio el último golpe. El de la victoria, el del final, el del título. Koundé anticipó a Fran García tras un mal pase de Luka Modric, se vistió de mediocampista llegador -y de héroe- y desde afuera del área clavó un zapatazo inolvidable para poner el 3 a 2 definitivo.

Con esto, el combinado culé se consagró campeón del certamen más federal de España por 32ª vez. Así, estiró su ventaja como el máximo ganador de la historia del certamen y le sacó ocho consagraciones a Athletic Bilbao, su inmediato perseguidor en la tabla de campeones. Además, levantó el segundo trofeo en lo que va de la temporada tras la obtención de la Supercopa de España, en la que también derrotó a Real Madrid en la final, pero con un resultado mucho más holgado: 5 a 2.

Resumen de la final de la Copa del Rey 2024-25

