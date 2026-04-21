La historia detrás de Pellegrino Matarazzo, campeón con Real Sociedad: la IA había desestimado su contratación

El presidente de Real Sociedad, Jokin Aperribay, confesó que recurrió a la inteligencia artificial antes de contratar a Pellegrino Matarazzo, el entrenador con el que el club conquistó el sábado la Copa del Rey, y admitió incluso que la respuesta inicial fue negativa para la incorporación del técnico estadounidense.

El dirigente, que conduce al club vasco desde 2008, lo reveló en una entrevista con El Larguero en medio de los festejos por la consagración y relató una curiosa anécdota vinculada a la llegada del exentrenador de Stuttgart y Hoffenheim que dio el gran golpe ante Atlético de Madrid, tras imponerse en los penales en la Copa del Rey.

“Cuando Erik [Bretos, director deportivo] me habló de Matarazzo, le pregunté a la IA. Le consulté si era un buen entrenador para la Real, y me dijo que no. Entonces dije: ‘voy a confiar más en Erik que en la IA’”, contó Aperribay al repasar sus primeras impresiones sobre el actual técnico.

Aperribay, sobre Matarazzo, en El Larguero:



"Cuando Erik me habló de Matarazzo, le pregunté a la IA. Me respondió que NO era un buen entrenador para la Real Sociedad".



"Después de eliminar al Athletic, volví a preguntar y me dijo que era EXCELENTE". pic.twitter.com/Mdqk4VdPIH — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 21, 2026

Con el correr de los encuentros y las reuniones, sin embargo, su mirada cambió. El presidente reconoció que apenas conocía al entrenador, quien reemplazó a Sergio Francisco en diciembre, pero destacó el impacto que le causó su nivel de preparación: “Lo desconocía, pero después tuvimos cinco reuniones con él y en la primera me impactó. Conocía todo de todos, tenía un análisis de la Real impresionante”.

La historia con la inteligencia artificial tuvo un segundo capítulo avanzado ya el certamen. Aperribay reveló otra consulta tras la semifinal ante Athletic, que la Real Sociedad ganó por un global de 2-0. “Cuando volvíamos de esa semifinal, le volví a preguntar: ‘¿Matarazzo es un buen entrenador para la Real?’ Y me respondió: ‘excelente’”, relató.

Matarazzo tenía un conocimiento profundo de Real Sociedad en las reuniones previas a su contratación CRISTINA QUICLER - AFP

La Real Sociedad se consagró el sábado en La Cartuja luego de empatar 2-2 ante Atlético de Madrid en el tiempo reglamentario y imponerse 4-3 en la definición por penales, en la que el arquero Unai Marrero fue decisivo con dos atajadas. El título le permitió a Matarazzo entrar en la historia: se convirtió en el primer entrenador estadounidense en ganar un campeonato en una de las cinco principales ligas europeas y el segundo en todo el continente, después de las dos Bundesligas de Austria obtenidas por Jesse Marsch con Red Bull Salzburg.

Criado en Fair Lawn, Nueva Jersey, e hijo de inmigrantes italianos, Matarazzo había dirigido anteriormente en la Bundesliga a Stuttgart y Hoffenheim, pero antes de su desembarco en la Real Sociedad no contaba con experiencia en el fútbol español.

El primer idioma de Matarazzo fue el italiano antes de ir a la escuela. Solía ver partidos de la Serie A en un pequeño televisor en el dormitorio de su padre en la época en que Maradona brillaba en Napoli.

El festejo de Pellegrino Matarazzo y los jugadores de la Real Sociedad por la obtención de la Copa del Rey, en el ayuntamiento de San Sebastián, este último lunes ANDER GILLENEA - AFP

En una entrevista con el canal de televisión de la Real Sociedad, Matarazzo contó que siempre le apasionó el fútbol, aunque el deporte estaba lejos de ser popular mientras crecía en Estados Unidos.

Antes de mudarse a Alemania para intentar jugar, Matarazzo obtuvo un título en matemáticas en la Universidad de Columbia, lo cual, según dijo, lo ayudó como entrenador, aunque sabe que el trabajo consiste en tratar personas y no solo de números.

Al ser confirmado en su cargo de entrenador, el equipo apenas había sumado 17 puntos en las primeras 17 fechas de La Liga y se encontraba en la parte baja de la tabla. Desde entonces, el conjunto vasco consiguió 25 puntos en 14 partidos y hoy ocupa el séptimo puesto, con siete fechas por disputarse, a cuatro unidades del Real Betis, quinto clasificado, y con chances de acceder a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Trofeo en alto para Pellegrino Matarazzo: es hasta ahora el principal logro de su carrera en el fútbol profesional ANDER GILLENEA - AFP

Cuando se consumó la obtención de la Copa del Rey, Matarazzo se mostró honrado por entrar en los libros de historia de la entidad vasca. “Estoy muy agradecido de ser el entrenador de este club. Ser parte de su historia ahora es algo especial”. Subrayó que el título fue fruto del “carácter de este equipo” y hasta se permitió un momento de humor en medio de la celebración, a propósito de su 1m98 de altura: “No creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo”.

Además, Matarazzo restó importancia a su papel en el cambio del equipo y atribuyó la mejoría y la campaña al título copero al talento y al carácter de sus jugadores. “Tenemos jugadores fantásticos, increíbles y con un carácter increíble”, destacó. Es muy especial. Estos jugadores, este staff, este club es el producto del trabajo que hacemos juntos día a día”.