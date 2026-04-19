Viajó 900 kilómetros para ver a su equipo en la final, pero al llegar tuvo que ceder su lugar por un motivo especial

Este sábado, en el estadio del Sevilla, la Real Sociedad se coronó por cuarta vez en su historia como campeón de la Copa del Rey. En un encuentro reñido ante Atlético de Madrid, ambos igualaron 2-2 en tiempo regular y suplementario y definieron al campeón mediante los penales.

Mientras las acciones se disputaban en el estadio La Cartuja, un hincha de la Real Sociedad llamado Iñigo se encontraba solo, sentado en el cordón de la vereda, justo enfrente de la cancha: había decidido darle su entrada a su hija para que acompañe a su esposa y él se quedó afuera. Ante esta situación particular, un periodista del medio El Chiringuito se acercó a este hincha y encontró una historia que retrata el fanatismo de un fanático que viajó 900 kilómetros para ver la final desde las inmediaciones del estadio.

Iñigo viajó 900 kilómetros y vio la final desde afuera por cederle su entrada a la hija

Con solo dos entradas disponibles para tres personas, Iñigo decidió cedérsela a su ser querido ya que él había vivido, desde adentro, lo que era ser campeón de la Copa del Rey: asistió a la final de 1987, en Zaragoza, cuando la Real Sociedad le ganó justamente a Atlético Madrid.

“Acá estoy, solo. Me quedé afuera. Tenía acceso al campo, pero vino mi hija también sin entrada, y le he dicho que entre ella porque yo ya lo he vivido, en Zaragoza hace 38 años", dijo el hombre, mientras era acompañado por el periodista.

Real Sociedad ganó la Copa del Rey Jose Breton - AP

Vestido con la remera del equipo, el hincha que hizo viral su historia siguió con su relato: “Tengo poca batería y no me quiero despistar mucho porque si no no me encuentro con la gente. Vengo con la bufanda de la semifinal. Por amor, me gusta la Real Sociedad. Mi mujer es fanática, se ha quedado casi llorando porque decidí quedarme afuera”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el protagonista de la historia pudo comunicarse con su pareja, quien salió por unos segundos de la tribuna y fue ponchada por la cámara. Sin embargo lo que parecía sumamente emotivo se convirtió en un momento para el olvido: Julián Álvarez igualó el partido y forzó el tiempo suplementario.

El periodista de El Chiringuito se fundió en un abrazo con Iñigo

Sin la posibilidad de poder ver el encuentro, a Iñigo no le quedó más que orientarse con los gritos de cada hinchada. A la hora de la tanda de penales, advirtió que dos jugadores del Atlético habían errado -entre ellos, Álvarez y comenzó a rezar para que su equipo se corone nuevamente en esta competición tan importante para el fútbol español.

La emoción de Iñigo y su pareja: la Real Sociedad se coronó campeón

Tras confirmarse la victoria por penales, Iñigo abrazó al periodista y recordó a varios de sus familiares que no pudieron estar en este día tan especial para el club. Minutos más tarde, el hombre recibió a su compañera, quien llevaba una bufanda personalizada con el nombre de la Real Sociedad. Emocionada ante las cámaras, celebró el gesto del hombre que dejó su lugar para que su hija pueda presenciar un día que quedó para la historia del club de San Sebastián.

El penal que le dio el título a la Real Sociedad

A muchos kilómetros de su casa, Iñigo, su pareja e hija volvieron exultantes a San Sebastián; del otro lado, Diego “Cholo” Simeone y sus dirigidos lamentaron una nueva derrota en una final.