Barcelona y Lionel Messi: el club presentará un plan económico a LaLiga para adecuarse a los límites salariales y repatriar al crack

escuchar

Barcelona se reunirá la semana que viene con los expertos contables de LaLiga y les presentará un plan de fiabilidad económica. La idea del club catalán es ubicarse dentro de los límites salariales que exige la competencia, para lo cual tendrá que ahorrar unos 200 millones de euros al año. La propuesta incluye tanto nuevos contratos firmados con reducción de sueldo como reducciones presupuestarias y venta de futbolistas. En cuanto reciba el visto bueno de la competencia, el club blaugrana comenzará la negociación formal con la Pulga.

El diario catalán Sport anticipa este viernes el plan de Barcelona para contratar a Lionel Messi. Claro que la estrategia del club presidido por Joan Laporta depende de dos cuestiones fundamentales: la aprobación por parte de LaLiga del plan de fiabilidad económica y el quiebre de las charlas entre PSG y el capitán de la selección argentina para renovar su contrato. En las últimas semanas, la relación entre el club parisino y la estrella rosarina se agrietó. Sobre todo, a partir de la eliminación de los franceses de la Champions League a manos de Bayern Munich, y de los silbidos de los hinchas al propio futbolista en el Parque de los Príncipes. Por ahora, el contrato del argentino con Paris Saint Germain expira el próximo 30 de junio. Contempla una opción para continuar durante una temporada más, pero aún no ha sido ejecutada por ambas partes. Así, Messi podrá el elegir su próximo destino deportivo sin mediar un solo euro.

Una imagen que podría repetirse: Joan Laporta abraza a Lionel Messi tras la obtención de la Copa del Rey David S. Bustamante/Soccrates - Getty Images Europe

Sport adelanta que “Mateu Alemany (director de fútbol del FC Barcelona) prepara desde hace tiempo un plan de viabilidad que incluye una reducción de gastos y de presupuestos”. El objetivo es que el límite salarial no condicione los fichajes y que el club esté en condiciones reglamentarias de poder incorporar futbolistas. “La próxima semana es clave y en Barcelona son optimistas”, agrega Sport. Sobre la propuesta que les presentará el club a las autoridades de La Liga, el diario catalán informa que “el plan incluye rebajas salariales en algunos casos y, evidentemente, ingresos por algunas ventas de activos de jugadores. Además, Barcelona recortará en otras áreas del club hasta acercarse a la cifra que impone LaLiga”.

Con la luz verde de la competencia y, en caso de que PSG se baje de las negociaciones con Messi, Barcelona se metería de lleno en la lucha por conseguir su fichaje. La pregunta es hasta dónde se estirarán los catalanes en su propuesta económica para tentar al astro argentino, que también es pretendido por la MLS (Inter Miami) y por el Al-Hilal, de Arabia Saudita. En ambos casos, las cifras que se mencionan son multimillonarias. “Barcelona se plantearía una oferta económica atractiva, pero dentro de sus posibilidades para convencer al argentino”, detalla Sport. Y añade: “Es evidente que no será una propuesta astronómica, pero confían en la buena predisposición de todas las partes para llegar a un acuerdo final”. También señala que “sería un contrato de una temporada y contaría con el visto bueno por parte del área deportiva”. De acuerdo con el diario deportivo, Xavi Hernández, el entrenador del primer equipo, “quiere a Messi porque entiende que sigue siendo el mejor jugador del mundo y sumaría talento en una auténtica oportunidad de mercado”.

Xavi y Messi, con el trofeo de la Champions League ganado por Barcelona en 2015; ambos podrían volver a juntarse en Cataluña a partir de julio PATRIK STOLLARZ - AFP

Hace unos días, el propio Xavi había hablado de un “Last Dance” de Messi en el equipo catalán. “Lo he visto crecer, es ejemplar y es normal que haya ilusión. Un último ast dance, como Michael Jordan. Es normal que la gente se ilusione, es el mejor jugador del mundo y de la historia”, dio el DT del equipo culé. Y agregó: “Si él quiere volver, lo escucharemos. Seré el primero en sumar para que vuelva, pero no depende de mí, depende de Messi, de su felicidad, de si quiere volver y tiene esa voluntad. Hablo con él a menudo, pero no es el momento por el bien de todos: por el propio jugador, por el club, por la actual plantilla”. De todas maneras, para que los hinchas blaugranas se entusiasmen con el regreso de la Pulga tienen que pasar varias cosas. Se avecinan días claves para el club. Y para el futuro del capitán del seleccionado argentino.

LA NACION