Eduardo Coudet y una noche furiosa: Atlético Mineiro perdió en la Copa Libertadores, le arrojaron cerveza y quiso renunciar: “¿Es normal?”

A simple vista, el inicio del ciclo de Eduardo Coudet al frente de Atlético Mineiro parece ser un éxito rotundo. En sus primeros 15 encuentros al mando del conjunto brasileño acumula 9 victorias, alcanzó la final del Campeonato Mineiro, el torneo estadual de Minas Gerais (y venció en la ida a América Mineiro por 3-2 como visitante), y superó a Carabobo y Millonarios para entrar en la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Pero en ese tiempo se comenzaron a gestar varias tensiones con la dirigencia del club, particularmente en términos del armado del plantel del equipo, y era una cuestión de tiempo hasta que salieran a la luz.

El detonante fue nada menos que el debut del Galo en la competencia internacional, en la que cayó como local por 1-0 ante Libertad. El rendimiento del equipo no fue bueno, lo que sirvió como motivo para encendidas protestas por parte de la hinchada, que llegó incluso a arrojarle cerveza al “Chacho”. Frente a este escenario, que se contrapone con la excelente campaña en el ámbito local, el DT quedó indignado, e hizo saber todos sus desacuerdos en la posterior conferencia de prensa.

En una mezcla de portugués y español, Coudet reaccionó con mucho enojo ante las agresiones que sufrió por parte de los simpatizantes de su propio club, particularmente en vísperas a la vuelta de la final estadual del domingo, ante América Mineiro: “Agradezco a la afición que empuja a muerte. Pero hoy experimenté algo que nunca antes había visto. ¿Es normal que le estén arrojando cerveza al entrenador del equipo con 10 partidos ganados, cuando está por jugar una final el domingo? ¿Es normal? ¿De verdad está pasando esto? No lo entiendo, realmente no lo entiendo”, reclamó estupefacto el también ex jugador de River. “Me encanta la locura que tienen, pero hay un límite. Puedo manejar la presión, muchas cosas que pueden pasar, pero esta situación es muy diferente”, añadió.

Pero la hinchada de Atlético no fue el único eje de sus críticas, sino que también le dedicó duras palabras a la dirigencia del club: “Con 20 jugadores, ¿no tendremos problemas con tres competiciones? ¿Creen que no era importante retener a los jugadores? ¿Era más importante este partido o la final del domingo?”, señaló en referencia al tamaño del plantel, que le permitió nombrar tan solo 9 suplentes, tres menos que su rival. “Dijeron que tomaríamos este riesgo. No querían traer un nueve. Pero la situación no está clara para los demás. Yo soy el que se arriesga y pone cara. Este no era el panorama cuando llegué. Mi idea era venir al club por el reto importante que tendría. Pondré la cara. Pero también hay que hablar y decir la verdad”.

Y por su fuera poco, el “Chacho” aseguró que, en base a las promesas incumplidas, estaría incluso dispuesto a dejar su cargo, a tan solo cinco meses de asumir: “Lo único que pedí es una cláusula de salida, porque todo cambió. Es lo único que les he pedido a los inversores y directores. Pedí una cláusula de salida. Porque no es lo que me prometieron cuando me recogieron. Los clubes grandes son difíciles. Pero es lo que es. Firmé por dos años. ¿Y ahora qué hago?”, disparó Coudet, y luego remató: “Si pudiera lo rescindiría hoy, pero la Junta no aceptó la cláusula del contrato”.

Cabe destacar que el mercado de Atlético Mineiro viene siendo caracterizado por una fuerte turbulencia, con un total de 12 llegadas y 22 salidas en relación al plantel de 2022, con algunas bajas de peso como Nacho Fernández, Junior Alonso, Keno y Eduardo Sasha, por quien reclamó el propio Coudet en la conferencia. En su lugar han llegado jugadores como Mauricio Lemos, Renzo Saravia y más recientemente Rodrigo Battaglia, que firmó esta misma semana. Pero para el técnico aún falta mucho por hacer: “Les pido a los inversionistas que traigan un volante, por favor, porque solo tenemos uno. ¿Esta es la realidad que me prometieron? No. ¿Que el equipo jugó mal y soy el responsable? Hay un límite. Mi contrato está sobre la mesa, hagan lo que quieran”.

