El caso Mbappé y las críticas a Messi: PSG atraviesa el momento más crítico de la temporada

Christophe Galtier, entrenador de PSG, eligió bajar los decibeles de la polémica generada entre el club y su jugador estrella, Kylian Mbappé, a raíz de una campaña publicitaria de la entidad que no estaba autorizada por el delantero. “Es complicado explicarme respecto a este tema, porque es algo que concierne claramente a Kylian Mbappé y al club”, dijo Galtier en la conferencia de prensa previa al partido contra Niza de este sábado, por la Ligue 1. Y agregó: “Kylian estuvo en buena disposición para entrenar esta mañana. Le vi sonreír, pese a que tuvo un pequeño problema en la cadera que no le impedirá ser titular. Sé que hubo discusiones entre la directiva y el jugador. El incidente, o el malentendido, se disipó”, zanjó el DT, cuyo futuro también está en el aire y la prensa francesa menciona al alemán Julian Nagelsmann para sustituirlo.

El entrenamiento del viernes tuvo la presencia del presidente Nasser Al-Khelaifi en el centro de alto rendimiento deportivo Ooredoo, donde practica el plantel principal. El qatarí, máximo dirigente de la entidad, charló con Galtier al borde del campo. Su paso por el ensayo futbolístico se leyó como una manera de aquietar las aguas, que bajan bastante turbulentas para el club más grande de Francia. El único objetivo que le queda en la temporada es conseguir el bicampeonato en la liga gala y asegurarse la participación en la Champions League en la próxima temporada. La conformación del futuro plantel e incluso quién lo comandará son dos incógnitas.

Messi y Mbappé, entre los convocados para enfrentar a Niza

🆗📑 Le groupe pour #OGCNPSG ce samedi. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 7, 2023

El entrenador también confirmó que Al-Khelaifi habló con el plantel en el vestuario. En teoría, el máximo dirigente del club busca que los futbolistas “reaccionen” tras ocho derrotas en lo que va de la temporada. Desde las oficinas entienden que el título de liga no debería escaparse. “Los detalles de su charla se quedan en el vestuario. Era importante que viniera y hablara antes del partido de mañana contra el Niza. La situación es inaceptable y tenemos que reaccionar. El presidente ha hablado a todos, no solo a los jugadores. Yo también me he sentido interpelado porque soy igualmente responsable. No podemos continuar de esta forma”, admitió Galtier. También estuvo en el campo de entrenamiento el asesor deportivo del club, el portugués Luis Campos, el hombre responsable de las altas y bajas en el mercado de pases del PSG.

“¿Si me siento legitimado? Sí, repito. Obviamente tenemos que salir de esta espiral. Está en juego el undécimo título (de Ligue 1) para el PSG”, siguió Galtier. El DT también contó que tuvo charlas “uno a uno” con los futbolistas tras la derrota de la semana pasada ante Lyon. “Me reuní con algunos jugadores uno a uno para aclarar las cosas y mis pensamientos. Está el todo, y también los casos individuales. Les hablé diciéndoles que tenemos que poner otra cara, están las derrotas pero también el contenido, nada satisfactorio”, agregó el entrenador. Y sobre el partido del sábado (desde las 16, hora argentina, con Lionel Messi y Mbappé entre los convocados), adelantó: “Debemos reaccionar anímicamente, debemos estar mucho mejor de lo que estamos haciendo últimamente”.

Christophe Galtier, entrenador, charla con el presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi

La caricatura burlona de L’Equipe contra Messi

Después de calificarlo con un 3 y tildarlo de “borrado” por su partido ante Lyon, el diario francés L’Equipe volvió a criticar a Lionel Messi. Esta vez, lo hizo a través de una caricatura firmada por Soulcié que tiene un mensaje en francés. “Messi, deificado en Argentina, está de vuelta en PSG”, se lee. El mensaje continúa: “Ups...otro balón perdido”, se dice a sí mismo el propio Messi, mientras Mbappé lo relojea, frustrado. El Messi de L’Equipe tiene agujeros en todo el cuerpo, por lo que no puede controlar la pelota. Es una broma relacionada con su última actuación: en el partido ante Lyon el rosarino sufrió 26 pérdidas de balón.

La caricatura de L'Equipe contra Lionel Messi

Las críticas de L’Equipe se suman a las de Jerome Rothen, ex jugador de la selección francesa y comentarista televisivo, y a los silbidos de sus propios hinchas en el Parque de los Príncipes. En el medio, la negociación por la renovación de su contrato (vence el 30 de junio) y la disyuntiva sobre volver o no a su primer club: Barcelona. Y las ofertas multimillonarias de la MLS o incluso, Arabia Saudita. Lionel Messi, criticado como nunca antes en Francia, afronta 90 días trascendentales para su futuro.

