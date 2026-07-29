Barracas Central derrotó a Aldosivi por el Torneo Clausura y es puntero: otra victoria con polémicas

“El pueblo no olvida a quien no traiciona. Gracias Chiqui, jugadores y CT por dejar la bandera siempre en lo más alto”, rezaba la bandera en la cabecera del estadio Claudio Chiqui Tapia de Barracas Central. En uno de los duelos de la segunda fecha del Torneo Clausura, el Guapo derrotó por 1 a 0 como local a Aldosivi y lidera el grupo B con seis puntos.

Con una artimaña minutos antes del duelo, atrás quedó la victoria de River del último sábado por la primera jornada, en el que hubo una acción polémica. Este miércoles por la tarde también aparecieron las controversias con dos agarrones que el árbitro Sebastián Zunino (y el VAR) pasaron por alto.

La bandera de Barracas Central en apoyo al presidente de la AFA, a los jugadores y cuerpo técnico de la selección argentina ESPN

Antes de que comience el partido, el local empezó a jugarlo. Mientras todos los futbolista se preparaban para el inicio, se sacaban las fotos y ultimaban los detalles para arrancar, sucedió algo inédito. Con el sorteo de capitanes ya hecho, se encendieron los regadores del lado del campo de juego en el que el equipo visitante tenía que atacar en la primera etapa.

En los primeros 45 minutos el encuentro no contó con chances claras y en la única de riesgo llegó el primer y único tanto del partido para Barracas Central. Tras un córner desde la derecha. Tomás Porra jugó con Iván Tapia, que le devolvió la pared. El mediocampista le pegó ¿al arco? de zurda y la pelota se desvió en la pierna de un rival. Cuando se metía por el segundo palo, Elías López quiso rechazarla en la línea, pero tras su cabezazo la pelota dio en el travesaño e ingresó para el 1 a 0 a los 39.

💦 ¡PICARDÍA PURA! En la previa del cruce entre Barracas y Aldosivi, la gente del Guapo prendió los regadores de la cancha SOLO del lado del Tiburón.



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En la segunda parte se produjeron dos acciones polémicas. A los 12, llegó la primera. Tras un córner desde la izquierda para Aldosivi, el envío de Matías Godoy fue hacia el medio del área y por el segundo palo, Rodrigo Insúa tomó a Joaquín Pombo, que cayó al piso. El árbitro Sebastián Zunino no cobró nada a pesar del reclamo de algunos jugadores del Tiburón. Tampoco hubo una sugerencia desde el VAR para revisar la jugada.

A los 17 apareció una acción similar. Luego de una segunda pelota que llegó desde un córner, Aldosivi pidió otra sujeción en el área. Con los futbolistas esperando que llegue el centro, se vio claramente a Yonatthan Rak abrazando a Nicolás Cordero, que se dejó caer ante la sujeción. Al igual que en la primera, Zunino tampoco cobró nada, ni mucho menos recibió apoyo desde el VAR.

"DALE BARRAQUE, BARRAQUE..." ¡Como la Selección Argentina en la Copa del Mundo! Barracas Central lleva dos triunfos al hilo en el comienzo del #TorneoClausura y festeja con la Cumbia de los Trapos.



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Lo mejor del triunfo de Barracas Central

Tras el final del partido, algunos jugadores de Aldosivi se acercaron a protestarle algunas jugadas puntuales a Zunino, que amonestó a Chávez.

El Tiburón está muy complicado y por ahora se está yendo al descenso. Suma nueve puntos en la tabla anual, apenas uno más que Estudiantes de Río Cuarto, quien por ahora está perdiendo la categoría en ese formato. Sin embargo, está cayendo a la Primera Nacional por la tabla de los promedios. A pesar de superar al equipo cordobés, está descendiendo por ser el penúltimo en ambas tablas.

El equipo dirigido por Damián Ayude llegó a los seis puntos en el grupo B del Torneo Clausura y comparte el liderazgo con Argentinos Juniors, que anoche ganó su encuentro a Estudiantes de Río Cuarto. Además, en la tabla anual suma 27 y está en el puesto 11, por ahora, quedándose afuera de los puestos de Copa Sudamericana por tener menos diferencia de goles con respecto a Independiente y Lanús.