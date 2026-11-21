Para Defensa y Justicia era volver a empezar, luego de estar a segundos de evitar que Boca consiga el título de la Tabla Anual. Empataba 0-0 en la Bombonera y había reunido méritos desde lo futbolístico para sostener el empate, pero el tanto de Enner Valencia en el epílogo le significó una derrota que incluso generó charlas internas en el vestuario. Pero no tuvo tiempo para lamentarse mucho, ya que debía relanzar sus motivaciones de cara a los play-offs del torneo Clausura. Y por haber hecho las cosas mejor que su rival, le tocaba tener la ventaja de ser local en Florencio Varela. Pero Barracas Central jugó su mejor primer tiempo en varios meses y se impuso por 1-0 por el gol de cabeza de Norberto Briasco.

El equipo de Julio Vaccari sale de memoria por la continuidad que logró encontrarle a la formación titular. Y este sábado no fue la excepción, con Borgogno en el arco, una defensa compuesta por Soto, Damián Fernández, Héctor David Martínez y Demian Domínguez; Santiago Sosa y el chileno César Pérez como doble 5; Lucco, Barbona y el picante Juan Manuel Gutiérrez por delante de ellos y Leandro Fernández como principal referencia de ataque.

Iván Tapia intenta marcar a Jeremías Lucco, delantero de Defensa y Justicia JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

El Barracas Central de Damián Ayude le espejó el sistema táctico (4-2-3-1) y trató de presionar bien arriba la salida del Halcón. Los partidos del Guapo, el equipo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, ponen especial lupa en los arbitrajes, pero esta vez ganó sin polémicas: jugando bien y con un buen arbitraje de Pablo Echavarría. A los dos minutos Insua quiso fabricar un penal, se tiró en el área mientras era marcado por Sosa, pero no engañó al juez, que luego amonestó correctamente a Leandro Fernández por un tacle realizado sobre Bogarín.

El visitante mostró presencia de entrada con dos remates desde afuera del área en menos de cinco minutos que hicieron lucir al arquero Borgogno: el primero de Iván Tapia y el segundo de Enzo Taborda. La chance más clara en el comienzo la perdió Nicolás Orsini, de cabeza y solo entrando por el segundo palo, luego de otra acción desequilibrante de Taborda por la izquierda. La cuarta situación de riesgo en 17 minutos de Barracas Central estuvo en los pies de Briasco, con un zurdazo de mediavuelta que se fue cerca del travesaño. El dominio fue claro.

Enzo Taborda, delantero habilidoso de Barracas Central, domina la pelota ante la marca de Souto JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Hace varios partidos que Ayude había dejado la línea de 5 defensores. Y en Florencio Varela mostró un planteo ofensivo, con Tapia y Rolón como doble 5; Bogarín, Briasco y Taborda por delante de ellos y Nicolás Orsini como centrodelantero. Además, lanzó en varias oportunidades al lateral Insua por la banda izquierda.

Barracas Central encontró su merecido gol de pelota parada: córner de Iván Tapia y cabezazo cruzado de Norberto Briasco que se metió junto al palo derecho del arquero. El delantero que supo jugar en la selección de Armenia estuvo cerca de convertir el segundo con una tijera que controló el arquero.

En el último minuto del primer tiempo Defensa estuvo cerca del empate con un jugadón de baby armado por Lucco (pisando la pelota y asistiendo a Barbona) y derechazo cruzado que salvó Marcelo Miño.

En el segundo tiempo, Barracas Central cambió la postura y pasó a defender más cerca de su arquero, pero no dejó de contraatacar, sobre todo por la vía de Taborda. Y Defensa y Justicia, pese a tener un 61% de la posesión de la pelota, no pudo generar peligro hasta los 33 minutos, cuando Miño achicó y le tapó un mano a mano a Leandro Fernández.

Estuvo más cerca Barracas de conseguir el segundo con un remate de Jonathan Candia que dio en el palo derecho de Borgogno tras recibir un pelotazo largo. Candia había ingresado por Briasco, en una medida del técnico Ayude de renovar todo el frente de ataque: Bruera sustituyó a Taborda y Tomás Porra a Orsini.

El local tuvo una chance muy clara a cinco minutos del final con un centro de tiro libre de Molinas y un cabezazo cruzado de Héctor David Martínez que dio en el travesaño.

Con los cambios, Vaccari terminó ubicando un Halcón súper ofensivo, pero Barracas Central se defendió bien y terminó ganando merecidamente.