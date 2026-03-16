Barracas Central le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán: un gol en contra y otro luego de sacar desde el medio

Un gran triunfo logró Barracas Central como local, en uno de los duelos de la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. Fue por 2 a 1 ante Atlético Tucumán. Cuando el equipo que tuvo como presidente a Claudio Chiqui Tapia disputa sus partidos por el campeonato siempre son seguidos de cerca los arbitrajes, pero en este partido no hubo ninguna polémica, a pesar de las dos expulsiones que tuvo sobre el final en el equipo tucumano y algún que otro reproche. El duelo estuvo marcado por los cambios de Rubén Insua en la segunda parte y el minuto de las emociones. El Guapo ganó y se acomoda en la tabla. El Decano mira de reojo los puestos del descenso.

La primera emoción llegó a los 13 minutos. Cuando mejor estaba Atlético Tucumán, los locales abrieron el marcador. Iván Tapia envió un centro de derecha al primer poste y Gonzalo Maroni se elevó para peinarla al segundo palo. No sucedió mucho más y con ese resultado se fueron al descanso.

Torneo Apertura: Barracas Central vs. Atlético Tucumán Barracas Central

En el inicio del segundo tiempo, Julio Falcioni, DT del Decano, movió el banco para tratar de darle mayor peso ofensivo al equipo. Ignacio Galván reemplazó a Luciano Vallejo y Lautaro Godoy a Javier Domínguez. No conforme con eso, a los 11 hizo otras dos variantes: Leandro Díaz y Alexis Segovia entraron por Compagnucci y Nicola.

Los reemplazos surtieron efecto en la visita cuando a los 24 Godoy apareció por la derecha. El delantero recibió el pase de Maximiliano Villa, se metió al área y envió un centro por lo bajo. Cuando la pelota llevaba el trayecto al área Nicolás Demartini se tiró a barrer para despejar, pero la pelota pegó en el defensor y descolocó al arquero Juan Espínola. Así, Atlético Tucumán llegó al 1 a 1.

Torneo Apertura: Barracas Central vs. Atlético Tucumán Atletico Tucumán

Pero ese fue el momento del partido con más acción, en un minuto cargado de emociones. El empate tucumano se produjo a los 24:03 minutos. Rubén Insúa se enojó por el gol. Barracas sacó del medio a los 24:52 minutos y cuando el cronómetro llegó a los 25:10, el Guapo estableció el 2 a 1.

Fue 1:07 minutos en el que Manuel Duarte robó una pelota en tres cuartos de cancha y tocó con Bruera a la altura de la medialuna. El atacante no pateó y eligió soltar de inmediato para Lucas Gamba, que se perfiló y cruzó el derechazo al segundo palo de Luis Ingolotti para volver a pasar al frente. ¿La particularidad de la jugada? Fue creada por los tres futbolistas del equipo local que empezaron el partido desde el banco e ingresaron juntos tan sólo siete minutos antes del festejo.

Lo mejor del triunfo de Barracas

De a poco, Barracas fue manejando el partido y supo cerrarlo. En ese final, Atlético Tucumán sufrió dos expulsiones por parte del árbitro Sebastián Zunino. A los 44, Lautaro Godoy, que había sido amonestado a los 38 de la segunda parte, cortó un contragolpe del equipo local y se llevó la segunda amarilla. A los 49, Kevin Ortíz le entró muy fuerte a Iván Guaraz. Por esa acción se llevó la amarilla, pero “por hablar”, el juez principal lo volvió a amonestar y lo echó.

Sobre las dos expulsiones, no hubo muchas protestas. Sólo Leandro Díaz se retiró de la cancha con reproches en voz alta: “Cobran todo para ellos. Es imposible”. Luego, Julio Falcioni en la conferencia de prensa se mostró en desacuerdo con una de las dos rojas: “Creo que la primera expulsión no correspondía, pero fue una decisión del árbitro”, expresó.

🔥 "COBRAN TODO PARA ELLOS... ES IMPOSIBLE". 🔥 El Loco Díaz se fue RE CALIENTE del campo de juego, luego de la derrota 2-1 de Atlético Tucumán ante Barracas Central. pic.twitter.com/SsoUgnkWHE — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026

La victoria acomoda al Guapo en los puestos de privilegio de la zona B del Apertura. Alcanzó el sexto puesto, suma 15 y por ahora se está clasificando a los playoffs. Esto, previo a que el equipo Guapo empiece a disputar también la Copa Sudamericana junto con el torneo, lo que marcará un calendario muy ajustado.

Del otro lado, Atlético Tucumán atraviesa un presente muy complicado. Sólo tiene seis puntos, está 13° en el grupo y 27° en la tabla general. Además, tiene dos marcas que lo exponen: lleva seis derrotas en los 10 partidos del Apertura y cayó en 17 de los últimos 19 juegos que disputó de visitante.