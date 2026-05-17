Otra función de Lionel Messi en Inter Miami: gol y asistencia para el 2-0 contra Portland y alcanza la cima en la MLS

Lionel Messi ya juega su penúltimo partido en Inter Miami antes de la Copa del Mundo. El astro rosarino es titular en el partido entre Inter Miami y Portland Timbers, por la 14a. jornada de la Major League Soccer.

El capitán de las Garzas atraviesa en muy buen presente: viene de marcar cuatro goles en sus últimas tres presentaciones: uno en la caída 3-4 frente a Orlando City SC, otro en el triunfo 4-2 sobre Toronto FC y un doblete en la victoria 5-3 frente a FC Cincinnati. Además, completó todos los minutos en esos encuentros y repartió cuatro asistencias.

Inter, que también cuenta con la presencia desde el arranque de Rodrigo De Paul, marcha tercero en la Conferencia Este y busca arribar al parate por el Mundial como líder, aunque suma dos puntos menos que Nashville SC, que aún debe un encuentro debido a su participación en la Concachampions.

A jugar fútbol. Vamos Miami! 💗🖤 pic.twitter.com/krZueYPdms — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026

Recostado sobre la derecha en un tridente ofensivo 100% rioplatense, junto al uruguayo Luis Suárez y el argentino Germán Berterame, Lionel Messi participó poco del juego en los primeros minutos, aunque tuvo una de las ocasiones más claras para el local: tras una pared con el Pistolero, que lo asistió con un lujo desde la medialuna, quedó mano a mano, pero su remate, algo exigido, fue desviado de gran manera por el canadiense James Pantemis, el arquero con más salvadas en la temporada de la MLS, con un promedio de 5,5 salvadas por encuentro.

Messi makes no mistake for his 12th goal of the year. 💫@InterMiamiCF lead 1-0 at home. pic.twitter.com/QqiFVtiTgS — Major League Soccer (@MLS) May 17, 2026

Lo mejor de Messi se vio con sus clásicos recortes hacia el medio, atrayendo rivales con su gambeta para descargar a los costados o bien para armar el remate frente al arco. Sin embargo, al comienzo no encontró espacios para sacar el disparo: siempre apareció alguna pierna rival para bloquearlo u obligarlo a jugar hacia atrás.

Era apenas cuestión de tiempo. Porque pasada la media hora de juego, Messi volvió a convertir: inició la jugada, Luis Suárez le dio continuidad y, tras una habilitación de taco del venezolano Telasco Segovia, irrumpió en el área para definir cruzado: 1-0. Poco después, una de sus tantas apiladas terminó con la definición a la red de Germán Berterame para empezar a resolver el pleito.