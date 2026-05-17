Argentinos vs. Belgrano, en vivo por la semifinal del Torneo Apertura: el minuto a minuto del partido

Argentinos Juniors finalizó tercero en la zona B y en los octavos de final se midió ante Lanús. Fue victoria 2 a 0 ante el Granate y avanzó a cuartos. En esa instancia dejó en el camino a Huracán, con victoria 1 a 0. De este modo, llegó a las semifinales y en frente estará Belgrano.

Argentinos Juniors llegó a semifinales tras eliminar a Huracán en cuartos Marcelo Endelli - Getty Images South America

El Pirata finalizó en el quinto puesto y en los octavos le ganó 1 a 0 como visitante a su clásico rival, Talleres, y se metió en la siguiente instancia. Allí recibió a Unión y lo derrotó 2 a 0. De ese modo, arribó a semifinales y visitará al Bicho.