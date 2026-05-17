Argentinos vs. Belgrano, en vivo por la semifinal del Torneo Apertura: el minuto a minuto del partido
Se miden en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal; el ganador jugará frente a River
Una para cada lado
Primero Belgrano pisó el área, pero Prieto le tapó el remate a González Metili. Morales, que está muy activo, corrió con la pelot ala pie y remató potente. Atajó Cardozo.
Otra llegada
Argentinos presiona. Perdió Zelarayán y recuperó Fatori. Pase largo del mediocampista para Morales, que definió débil al primer palo.
Gol de Argentinos
Una gran jugada completó Jainikoski. Todo empezó por la izquierda, llegó hacia la derecha y Lozano lo buscó a Morales. El chileno tocó con Lescano, que tiró un centro pasado y el pibe de 18 años la empujó para poner el 1 a 0.
¡GOLAZO DEL BICHO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2026
Lo gana Argentinos con gol de Jainikoski ⚽
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Argentinos toma la iniciativa
El equipo de Nicolás Diez es el que propone. Jainikoski y Lescano son los que más agarran la pelota y lo buscan a Molina. Los laterales Prieto y Lozano también se suman a la ofensiva.
¡Se juega!
Movió Argentinos, que recibe a Belgrano en una de las semifinales del Torneo Apertura. Nazareno Arasa es el árbitro principal y Lucas Novelli está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Argentinos y Belgrano ya están en el campo de juego del Diego Armando Maradona. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Lescano, por el lado de los locales, y Zelarayán, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Diego Armando Maradona tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Cómo llegaron hasta acá
Argentinos Juniors finalizó tercero en la zona B y en los octavos de final se midió ante Lanús. Fue victoria 2 a 0 ante el Granate y avanzó a cuartos. En esa instancia dejó en el camino a Huracán, con victoria 1 a 0. De este modo, llegó a las semifinales y en frente estará Belgrano.
El Pirata finalizó en el quinto puesto y en los octavos le ganó 1 a 0 como visitante a su clásico rival, Talleres, y se metió en la siguiente instancia. Allí recibió a Unión y lo derrotó 2 a 0. De ese modo, arribó a semifinales y visitará al Bicho.
El historial y las última veces
A lo largo de la historia en el profesionalismo, los equipos se vieron las caras en un total de 39 oportunidades, con 13 triunfos para el “Pirata”, 10 victorias del “Bicho” y 16 empates. Argentinos y Belgrano disputaron un total de 39 partidos. El Bicho lleva 10 victorias, mientras que el Pirata ganó en 13 ocasiones y empataron los restantes 16 encuentros. La última vez que se vieron las caras fue el 2 de febrero de este año, por la fecha tres del Torneo Apertura, con empate 0 a 0 en el mismo escenario que jugarán este miércoles. Además, el 25 de octubre del año pasado se midieron también en una semifinal. Fue por la Copa Argentina y el Tifón ganó 2 a 1.
La entrada en calor
Los futbolistas de Argentinos y Belgrano salieron al campo de juego del estadio Diego Armando Maradona para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro de los octavos de final.
Equipos confirmados
Para recibir a Belgrano, estos son los elegidos por el entrenador de Argentinos Nicolás Diez: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.
Ricardo Zielinski entrenador del Pirata, eligió a los siguientes futbolistas para visitar al Bicho: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Santiago Longo y Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Lucas Passerini.
Cómo ver online Argentinos vs. Belgrano
El partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports. También se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Argentinos vs. Belgrano
Comenzamos con el minuto a minuto a una de las semifinales del Torneo Apertura 2026. El Bicho, que finalizó tercero en la zona B y viene de eliminar a Huracán, recibe al Pirata, quinto del grupo B, y que dejó en el camino a Unión. El encuentro, que se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, comenzará a las 17, será arbitrado por Nazareno Arasa. El que se quede con este cruce jugará la final contra River en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el próximo fin de semana.
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