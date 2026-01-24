Barracas - River: la mano de Gastón Campi que ignoró el árbitro Nicolás Ramírez en favor del local

Durante el primer tiempo de Barracas Central vs. River, a los 17 minutos, una mano clara en el área del local no fue sancionada. Un remate de Fausto Vera, con el arquero Marcelo Miño vencido, fue desviado con el brazo derecho por Gastón Campi, pero el árbitro Nicolás Ramírez no cobró penal y desde el VAR, a cargo de Héctor Paletta, no lo convocaron para revisar la acción. Sí se comunicaron por audio. La jugada polémica, ocurrida mientras el tablero estaba 0-0, fue la primera en el torneo Apertura que favoreció al club de la familia Tapia.

El partido, desarrollado en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia por la primera fecha, tuvo su controversia cuando River era algo superior en el juego. Tras la revisión rápida del VAR, que lo tenía como asistente de video a Jorge Broggi, no hubo llamada al árbitro, que es considerado el mejor del fútbol argentino, y el partido siguió su curso sin detenciones. Ante protestas de jugadores visitantes, Ramírez indicó con un gesto que el balón había dado en el pecho de Campi, algo que no ocurrió. Y lo que pudo ser penal para el visitante terminó en un tiro de esquina.

La jugada ocurrió luego de una serie de toques que desarmaron la línea de cinco defensores dispuesta por Rubén Darío Insua para contener a River como local. Fausto Vera, el mediocampista más retrasado del equipo visitante, apareció en soledad por el segundo palo, sorprendiendo en el área chica. Tras un pase bajo de Tomás Galván —reincorporado recientemente—, luego de que el arquero Marcelo Miño intentara apurarlo, Vera —otro reciente refuerzo— remató de primera con el arco a disposición, tras una falla de Campi en un intento de despeje. Sin embargo, la pelota impactó de lleno en la mano derecha del defensor, que se arrojaba al suelo en procura de bloquear el disparo.

La protesta de los futbolistas de River fue contenida: el propio Vera gesticuló fuertemente al ver la acción de Campi y el capitán, Juan Fernando Quintero, fue a hablar con el árbitro, acompañado por Iván Tapia, su par del equipo local e hijo del presidente de AFA. El encuentro continuaba 0 a 0, con River controlando la posesión y generando las llegadas más claras.

La decisión del VAR de comunicarse con Ramírez pero no convocarlo a repasar la acción en un monitor remite a fallos recientes que han favorecido a Barracas Central, el club de los Tapia. En este caso se trató de un remate con destino de gol, con el arquero fuera de acción y sin otros defensores sobre la línea, lo que profundiza la gravedad de la sanción omitida. Las imágenes televisivas refuerzan esa percepción: el balón impactó claramente en la mano de Campi cuando el jugador fue al piso para evitar el tanto.

La temprana polémica marcaba el resultado del partido, que llegó al entretiempo con el marcador en cero.

Nicolás Ramírez rodeado por los futbolistas de Barracas y River, mientras espera la revisión del VAR Walter Manuel Cortina

