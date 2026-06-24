Bastian Schweinsteiger probó el mate durante un partido del Mundial: “Salud, Argentina”

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, quien le ganó la final del Mundial 2014 a la selección argentina, probó este martes un mate que le dio un hincha de la albiceleste, y su reacción se volvió viral. El episodio se dio en Boston, durante el cruce entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026, mientras el exmediocampista cubría el partido para el programa Sportschau, de su país.

En medio de la cobertura, un hincha argentino se acercó al excampeón de la selección alemana y le ofreció la infusión. Schweinsteiger accedió a probarlo e incluso brindó para la cámara que lo estaba filmando. “Salud, Argentina”, exclamó. Acto seguido, y tras una cara de sorpresa y satisfacción, el exfutbolista aprobó el mate y definió: “Está bueno”.

El video de Bastian Schweinsteiger probando mate

Luego, el hincha publicó otro video en el que se lo ve alentando a la albiceleste mientras canta la emblemática canción mundialista argentina “Pa’ la Selección” y, en el fondo, se observa al exjugador de Bayern Múnich acompañando el canto con las manos.

Schweinsteiger nunca mantuvo una estrecha relación con la Argentina, ya que, incluso, compartió plantel con pocos futbolistas argentinos. A su vez, en algunas ocasiones fue crítico, en el marco de una rivalidad futbolística que se formó entre ambas selecciones por los cruces que se dieron en Mundiales. En 2010, en la previa al enfrentamiento por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el mediocampista definió el estilo de juego del país sudamericano como “una falta de respeto” porque los futbolistas “intentan influir en el árbitro”.

Sin embargo, en otras ocasiones también expresó su respeto por la selección argentina, y este martes también fue el caso. Después de que Lionel Messi superara este lunes al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales, Schweinsteiger le dedicó unas palabras de reconocimiento: “El nuevo poseedor del récord de goles en la Copa del Mundo. Bien merecido”.

Schweinsteiger eliminó a Argentina de mundiales en tres ocasiones MOHAMED MESSARA - EPA

También bromeó: “Felicitaciones, Lionel Messi. Mirá atrás que Kylian Mbappé está tratando de agarrarte”. El mensaje hace referencia a que el delantero francés llegó este lunes a los 16 goles en mundiales y quedó a dos del capitán de la selección argentina.

Schweinsteiger es uno de los futbolistas más destacados de la historia de la selección alemana, en la que jugó entre 2004 y 2016 y participó en tres mundiales: 2006 (en el que quedó eliminada en semifinales), 2010 (en la misma instancia) y 2014 (en el que se coronó). Además, en las tres citas eliminó a la Argentina: en las primeras dos en cuartos de final y en la última en la final.

El mediocampista también estuvo presente en otro suceso histórico, tanto para Alemania como para la historia de los mundiales: el 7 a 1 a Brasil en las semifinales de su propia Copa del Mundo.