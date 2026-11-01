Bayern Múnich homenajeó a Harry Kane por su Balón de Oro, pero erró un penal y Borussia Dortmund igualó sobre la hora

Si un enfrentamiento entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund es siempre el mayor atractivo de la Bundesliga, este sábado ese choque entre punteros tuvo un argumento extra: Harry Kane inauguró el Balón de Oro que obtuvo en Londres el pasado lunes y fue homenajeado por el club bávaro antes del partido. Sin embargo, al rodar la pelota no todo salió como se esperaba.

El inglés ingresó al campo de juego del Allianz Arena en solitario y con el precioso galardón en una mano, con sus compañeros y rivales formados en la tradicional fila del saludo protocolar, esta vez para recibirlo con aplausos. El repleto estadio reconoció inmediatamente al delantero, que saludó hacia los cuatro costados antes de encontrarse con su familia y directivos de la institución.

El nuevo Balón de Oro se llevó todos los aplausos y los flashes de las cámaras: cuarto jugador de Bayern Múnich que lo gana. Tom Weller - DPA

Así como La Torre Olímpica de la ciudad se iluminó con imágenes del atacante, la fachada del estadio dejó de lado su habitual color rojo para pasar a estar pintada de oro. El círculo central tuvo una pancarta que también exhibió momentos del mejor jugador del mundo 2026 vistiendo su camiseta actual, rodeado de múltiples banderas que flamearon con el escudo de Bayern.

En una de las principales tribunas, los hinchas también quisieron dejar un claro mensaje para felicitarlo: “No es un showman, sino un futbolista como debe ser. ¡Felicidades, Harry!“, escribieron, en alusión a la guerra mediática que protagonizaron el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal, segundo y tercer puesto del ganador, respectivamente.

Luego de las fotos, a Kane le dieron un micrófono para hablarle a la gente. “Estoy muy orgulloso de ser jugador de Bayern Múnich. Espero que ganemos muchos más títulos juntos”, fue su corto discurso en inglés que cerró atreviéndose al idioma alemán apenas para agradecerle al público: “¡Danke! («Gracias»)”. Le dejó el premio a su esposa, Kate, y a jugar.

¡DISFRUTE HARRY, MÁS QUE MERECIDO LO TIENE! Kane saltó al campo de juego del Allianz Arena con el Balón de Oro y se llevó todos los aplausos de los fanáticos del Bayern Munich. ¡Hermoso momento con su familia!



📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VQqIjwEynL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

Se trató, entonces, de su primer encuentro como Balón de Oro. Además, con la presión de hacerlo en el duelo que la liga de Alemania espera año tras año. Vaya si estuvieron a la altura: terminó con un 2-2 en el que Borussia Dortmund nunca estuvo en ventaja pero siempre estuvo en partido. Incluso, gracias al propio Harry Kane.

Porque luego de que el austríaco Konrad Laimer abriera el marcador para el local cerca del final de la primera parte, el londinense tuvo la posibilidad de estirar la ventaja a los 11 minutos del segundo período al tener un penal a su disposición. Se paró como siempre, pero falló como (casi) nunca: quiso ajustar su ejecución a un ángulo, pero impactó el balón contra el travesaño. Sus gestos de molestia fueron evidentes: paradójicamente, venía de convertir 25 de sus últimos 26 penales con el equipo.

¡¡EL BALÓN DE ORO PUEDE FALLAR!! Harry Kane quiso acomodar la pelota al ángulo y el travesaño le negó el gol en el clásico vs. Borussia Dortmund.



📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YsnPspmV81 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

Habría una consecuencia cuatro minutos después: el guineano Serhou Guirassy empató el encuentro. Lo positivo para el recientemente distinguido sucedió a los 21, cuando con un prolijo cabezazo asistió al defensor central francés Dayot Upamecano, que convirtió el segundo y recuperó rápido a Bayern. Eso es, justamente, lo que también lo hizo Balón de Oro: es un artillero de época, pero también alguien que abastece a sus compañeros desde zonas muy llamativas para un centro delantero. En Bayern, pero también en la selección de Inglaterra.

El gesto que hizo Harry Kane al derrochar el penal que tuvo en su pie derecho para aumentar la ventaja. Tom Weller - dpa DPA

Lo que parecía terminar con la fiesta redonda por ubicarse como único puntero, finalizó con la amargura de que aquello se escapara a un minuto del final. El portugués Fábio Silva aprovechó varios rebotes en el área bávara y cruzó el remate agónico, sentenciando el 2-2. Así, con apenas ocho jornadas disputadas, la Bundesliga los tiene compartiendo el primer puesto con cinco triunfos y tres igualdades.

Compacto de Bayern Múnich 2 vs. Borussia Dortmund 2

Por otro lado, los homenajes también estuvieron en su hogar: “¡Harry Kane, es uno de los nuestros!“, cantaron los hinchas de Tottenham cuando un rato antes vencieron por la Premier League a Crystal Palace. Se acordaron del delantero que llegó a los Spurs con 11 años y vistió la camiseta en grandes tramos desde 2010 hasta 2023.