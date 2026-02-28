Bayern Munich le ganó a Borussia Dortmund un clásico caliente y le sacó 11 puntos de ventaja

Ganaba Borussia Dortmund, lo dio vuelta Bayern Munich. Empató el popular conjunto local, amarillo fuego. Hasta que el gigante rojo, a cuatro minutos del final, de visitante en el mágico Signal Iduna Park, en el que habían 81.359 espectadores, hizo lo de toda la vida. Esta vez, una volea de zurda, dentro del área, de Joshua Kimmich, un histórico hombre de selección, y se acabó la faena.

Ahora, la diferencia es sideral: 11 puntos de ventaja entre los dos más grandes de la Bundesliga, un espectáculo creado por la 24° fecha de la quinta liga más importante del mundo.

El momento exacto en el que Joshua Kimmich define la suerte del clásico NurPhoto - NurPhoto

El escenario no tiene nada que envidiarle a la Premier Legue. Vale la pena un repaso de nombres propios, de unos y otros, para entender el contexto. En Bayern Munich fueron titulares Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Lucho Díaz, Serge Gnabry y Harry Kane, entre otros; ingresaron Leon Goretzka y Jamal Musiala. En Dortmund, hay menos nombres propios, pero una sólida estructura.

Debido a un nuevo doblete de la estrella Harry Kane y a un tanto espectacular de Joshua Kimmich, Bayern Munich dio un gran golpe en la Bundesliga al imponerse por 3 a 2 en su visita a su máximo rival, el Borussia Dortmund, en un Klassiker alemán de alta intensidad, y al parecer, quedó a las puertas de otro título.

Con 63 puntos, el Bayern aventaja ahora al Dortmund (52), segundo, en 11 puntos y parece dar un paso prácticamente definitivo en la carrera hacia su 35º título de campeón de Alemania.

Harry Kane, siempre figura INA FASSBENDER - AFP

La temporada puede ser inolvidable para el gigante bávaro, que sigue además vivo en la Copa de Alemania (clasificado a las semifinales) y en la Champions League (clasificado a los octavos de final).

La semana fue catastrófica para el Dortmund, que el miércoles había desperdiciado una ventaja de 2-0 de la ida en el playoff de acceso a los octavos de final de la Champions, al caer 4-1 en la vuelta en el campo del Atalanta italiano. Durísimo doble golpe de KO.

Joshua Kimmich celebra su golazo con Josip Stanisic y Michael Olise INA FASSBENDER - AFP

Ese equipo de Bérgamo será precisamente el rival en octavos del Bayern, que no necesitó jugar el playoff ya que había sellado su boleto como uno de los integrantes del Top 8 de la fase regular del máximo torneo europeo.

En el partido de este sábado en el Westfalenstadion, el Dortmund se adelantó gracias a su defensor central Nico Schlotterbeck, a los 26 minutos, pero todo cambió en la segunda mitad.

Kane igualó, al definir con instinto de killer del área una acción colectiva entre Joshua Kimmich y Serge Gnabry, y luego el astro inglés resolvió un penal.

El ex atacante de Tottenham firmó así su cuarto doblete consecutivo en la Bundesliga y los tantos 29º y 30 de esta temporada liguera, aproximándose a 11 gritos del récord del polaco Robert Lewandowski, que firmó 41 con el Bayern en la campaña 2020-2021.

¡SANGRE FRÍA Y ADENTRO! ¡GOLAZO DE KIMMICH EN EL CLÁSICO ENTRE BAYERN MUNICH Y BORUSSIA DORTMUND!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1qi2rnHrXo — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2026

En los últimos diez minutos, el Borussia Dortmund pensó evitar la derrota cuando Daniel Svensson igualó 2-2 a siete minutos del final, pero cuatro minutos más tarde Kimmich, con una zurda colosal que viajó directamente al ángulo de Gregor Kobel, puso el 3-2 definitivo para los visitantes, que empiezan ya a calcular cuándo podrán ser matemáticamente campeones.

Una vez más.