Bayern le dio descanso a Kane pero ganó 5-0, suma más de 100 goles y batió el récord de la Bundesliga

Bayern se impuso por 5-0 este sábado en su visita al modesto St. Pauli, un triunfo que le permite mejorar el récord de goles anotados en una temporada de la Bundesliga y acercarse a un 35º título de campeón de Alemania. No jugó Harry Kane, reservado para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de Champions League ante Real Madrid, pero su equipo acumula 105 tantos en la 2025/2026.

Gracias a los goles señalados por Jamal Musiala, de palomita en el primer tiempo, y de Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson y Raphael Guerreiro en la segunda etapa, los dirigidos por Vincent Kompany dejaron atrás el viejo récord de 101 anotaciones fijado por el mismo club en la temporada 1971/’72, cuando 40 de ellos fueron concretados por Gerd Müller.

Con esos 105 goles, Bayern presenta una media de más de tres y medio por partido de liga y si mantiene este ritmo superará la barrera de los 120. En esta temporada, más allá de los 31 de Kane, el máximo anotador goleador del certamen, Luis Díaz (15) y Olise (12) rebasaron la barrera de los 10, mientras que Serge Gnabry (8) no se queda lejos.

Jamal Musiala abrió el marcador frente a St. Pauli con una palomita; Bayern goleó y domina con 12 puntos de ventaja la Bundesliga. IBO OT - AFP

Un dato por tener en cuenta: en las cinco grandes ligas europeas, los récords han sido establecidos en temporadas de al menos 38 partidos, frente a los 34 que tiene la Bundesliga. Real Madrid marcó 121 goles en la 2011/’12 en España. En Italia, Milan había anotado 118 en 1949/’50, tantos como RC Paris en Francia durante la campaña 1959/’60. En Inglaterra, Manchester City terminó la temporada 2017/’18 con 106, pero el récord absoluto se remonta a la temporada 1930/’31 y es de Aston Villa, con 128 tantos en 42 partidos, a razón de 3,04 por encuentro.

“Ayer vi a Uli Hoeness [presidente de honor de Bayern e integrante del plantel de 1972] y le dije ‘vamos a por el récord’. La marca existió durante mucho tiempo y los chicos pueden estar orgullosos, pero vamos a seguir adelante”, declaró el DT Kompany.

Con 76 puntos, Bayern está muy cerca de lograr su 35º cetro en Alemania, ya que cuenta con 12 puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund (64), que cayó derrotado horas antes en casa ante Bayer Leverkusen (1-0).

Lo mejor de la goleada de Bayern

El campeón podría definirse ya la semana que viene. Si Borussia Dortmund no se impone a Hoffenheim el próximo sábado, los de Múnich tendrán la posibilidad de celebrar la corona en casa su contra Stuttgart al día siguiente.

En el Westfalen, tras un error en la salida de Rami Bensebaini, Robert Andrich recuperó la pelota y estableció el decisivo 1-0 de Leverkusen. Ese triunfo le permite al ganador relanzarse en la lucha por estar la próxima Champions, ya que los conducidos por Kasper Hjulmand subieron al 5º puesto con 52 puntos, en un apretado duelo contra Leipzig (56), Stuttgart (53) y Hoffenheim (51) por las tercera y cuarta plazas, las dos últimas que dan acceso, mientras que las dos primeras parecen destinadas a Bayern y Dortmund.

Los jugadores de Bayern celebran con hinchas tras la goleada a St. Pauli por la Bundesliga; el club bávaro puede conseguir por 35ª vez la corona. Christian Charisius - DPA

Por su parte, Leipzig derrotó por 1-0 a Borussia Mönchengladbach y Wolfsburg perdió por 2-1 como loca ante Eintracht Frankfurt y se acerca vertiginosamente al descenso: los goles de Oscar Hojlund y Arnaud Kalimuendo dejaron penúltimo a Wolfsburg, que consiguió una sola victoria en 14 partidos en 2026 y está a 4 unidades de St. Pauli, que está 16°.

El último, Heidenheim, mantiene vivas sus escasas chances de evitar el descenso tras una victoria como anfitrión por 3-1 sobre Union Berlin. El triunfo, el primero desde comienzos de diciembre, deja al equipo a 2 puntos de Wolfsburg y a 6 de St. Pauli.