Union Berlín defiende a la entrenadora Marie-Louise Eta de ataques sexistas por dirigir a los hombres

Cuarenta y ocho horas después de nombrar a Marie-Louise Eta como la primera entrenadora principal en un club de las cinco grandes ligas de fútbol en Europa, Union Berlín se vio en la necesidad de salir a respaldarla, mientras altos ejecutivos condenaron comentarios sexistas en redes sociales.

Eta, de 34 años, estaba a cargo del Sub 19 masculino de Union Berlín y tiene una breve experiencia como asistente en la primera división. Reemplazará a Steffen Baumgart, despedido el fin de semana tras la derrota 3-1 ante Heidenheim, la tercera caída en las últimas cinco fechas de la Bundesliga, en la que Union Berlín ocupa el 11° puesto, a siete puntos de la zona del descenso.

El debut de Eta será el sábado próximo contra Wolfsburgo, que se ubica penúltimo. En las últimas horas aparecieron en las redes sociales comentarios críticos hacia la entrenadora, que ponen en duda su capacidad e idoneidad para el cargo. Union no tardó en responder, tanto en Internet como en pronunciamientos de sus autoridades.

Marie-Louise Eta debutará el sábado, ante Wolfsburgo Matthias Koch - DPA

“Tenemos un 100% de confianza en Loui, una plena convicción en sus aptitudes. Me parece una locura que tengamos que lidiar con esto a estas alturas, que debamos justificarnos”, manifestó Horst Heldt, director de fútbol profesional masculino del Union.

El director de comunicación, Christian Arbeit, señaló que Eta solo quiere hacer su trabajo. “Marie-Louise Eta tiene un enfoque muy pragmático de todo esto”, comentó. “Es muy consciente de que es algo especial, pero para ella el fútbol está en primer plano. Confía en su trabajo y quiere estar en el campo”.

Eta fue nombrada de manera interina para los últimos cinco partidos de la temporada, mientras Union busca asegurar la permanencia en la Bundesliga para la próxima campaña. Si bien el club de la capital alemana ya había dicho que Eta asumirá como entrenadora principal del equipo femenino para la próxima temporada, Heldt tampoco descartó que continúe con el equipo masculino en el próximo curso. Es una apuesta que tras el final será evaluada. “Creo que en este momento no tendría sentido descartar nada”, expresó el dirigente.

Union también defendió a Eta en las redes sociales. “Con todo respeto, eso es sexismo”, respondió la cuenta de Union en X a una publicación que sostenía que los jugadores no se tomarían en serio las instrucciones tácticas de una mujer. El club calificó otro comentario de “sexista” por afirmar que un entrenador hombre que perdiera contra ella quedaría en ridículo.

🗣️ Nuestro director general, Horst Heldt:



"He leído los comentarios sexistas pero me niego a darles voz. Me parece absurdo que todavía tengamos que justificar esto en 2026



Para mí esto trata de liderazgo y estamos plenamente convencidos de que Loui está a la altura del reto" pic.twitter.com/21zbBRj6eK — 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) April 13, 2026

Al responder a un comentario que expresaba preocupación por el trato hacia Eta y por una posible reacción sexista si pierde un partido, el club publicó: “La familia Union la respalda”.

La decisión de designar a Eta recibió elogios del alcalde de Berlín, Kai Wegner, quien calificó el nombramiento como “una señal fuerte para el fútbol profesional y para las mujeres en el deporte de élite”, aunque en el comunicado escribió mal el nombre de Eta. El club lo corrigió. “Estábamos tan abrumados”, contestó Wegner.

Desde un primer momento, Eta se sintió a la altura del desafío: “Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza del Unión ha sido y es que, en situaciones como esta, todas las fuerzas actúan de manera conjunta. Estoy convencida de que con el equipo conseguiremos los puntos decisivos”.

🔍 ¿Todavía no conoces a Marie-Louise Eta?



No te pierdas este hilo donde presentamos a nuestra nueva entrenadora hasta final de temporada pic.twitter.com/LbMZD4vO1p — 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) April 12, 2026

Eta ya tuvo una aproximación con la primera división masculina entre noviembre de 2023 y el final de esa temporada, al ser la primera entrenadora asistenta en la historia de la Bundesliga. Formó parte del cuerpo técnico de Nenad Bjelica. A finales de enero de 2024 dirigió su primer encuentro oficial tras la suspensión de tres partidos a Bjelica por una expulsión. En aquella ocasión, con Eta al frente, el Unión Berlín se impuso por 1-0 al SV Darmstadt.

Antes de iniciar su carrera en los bancos, Eta jugó profesionalmente como mediocampista en Werder Bremen, Hamburgo, BV Cloppenburg y el Turbine Potsdam, con el que conquistó la Champions en 2010. También integró las categorías juveniles de la selección alemana, aunque no llegó a debutar en la mayor. Se retiró a los 26 años.

Con información de AP