Incluso antes de tener la reunión con Víctor Blanco para afinar los números del contrato, Sebastián Beccacece ya cruzó la calle Bochini (ex Alsina) para cambiar de vereda de Avellaneda. Quien hasta fines de octubre era entrenador de Independiente, ya tuvo varias reuniones en el Cilindro con Diego Milito y la Secretaría Técnica para comenzar a planificar el 2020 como DT de Racing. Beccacece no está identificado con el Rojo, pero de todos modos su salto de banco llama la atención. "Creo que para todos fue raro que Racing llamara a Beccacece. No lo juzgo, solo digo lo que creo que pensamos todos", dijo Eduardo "Chacho" Coudet, luego de prometer en su despedida que nunca dirigiría al clásico rival.

Más allá de la sorpresa y de las declaraciones del Chacho, el rosarino será el octavo entrenador que dirija a ambos clubes de Avellaneda, aunque la última vez fue hace casi 25 años, en el único antecedente de cambio directo de un banco al del clásico rival. Fue Miguel Ángel Brindisi, en 1995. El mediocampista comenzó su carrera como entrenador en Argentina en Independiente, a comienzos de 1994.

Tras una muy buena campaña que incluyó el título del Clausura 94, se fue del Rojo en el Clausura del año siguiente. Ese mismo 95, para las últimas cuatro fechas del Apertura, lo encontró con el buzo de DT de la Academia. Brindisi ya conocía la mitad celeste y blanca de Avellaneda: fue el club en el que se retiró en 1984, cuando jugaba en la Primera B y se ganó el cariño de los hinchas. Como técnico también dejó un buen recuerdo pese a su corto paso: su equipo fue el que goleó 6-4 a Boca en la Bombonera y peleó el campeonato con el Vélez de Carlos Bianchi hasta la última fecha en ese Apertura 95.

Si bien el de Brindisi fue el único antecedente de cruce directo, hay también emblemas de Racing e Independiente que dirigieron a los dos equipos. Humberto "Bocha" Maschio, uno de los máximos ídolos de la historia académica, apenas tuvo un paso de 18 partidos como dupla técnica con Gustavo Costas, en 1999, cuando la Academia estaba en pleno proceso de quiebra.

Más de dos décadas atrás, Maschio había sido el entrenador con el que Independiente consiguió la Libertadores de 1973. "Antes el fútbol era más lindo, no digo mejor, sino más lindo. La rivalidad no era tanta. Creo que ahora llamaría más la atención, pero en esa época era habitual que pasemos de un club a otro", explicó alguna vez el "Bocha".

Sin ir más lejos, José Omar Pastoriza, símbolo del Rojo y ex jugador de ambos clubes, también dirigió a los dos equipos de Avellaneda. En Independiente estuvo durante cinco ciclos distintos y ganó tres títulos locales y la Copa Libertadores de 1984. En Racing estuvo entre el 81 y 82, a lo largo de 63 partidos: arrancó bien pero luego su equipo se fue desdibujando. Fue el preludio al descenso de la Academia en el 83.

Pedro Dellacha fue símbolo de Racing como defensor central durante la década del 50, pero también fue el entrenador con el que Independiente ganó la Libertadores del 1972 y 1975. Por su pasado como futbolista en el club y por los antecedentes como técnico del rival, la Academia lo contrató en 1976: tuvo un corto ciclo de 20 partidos y no pudo gritar campeón como sí lo había hecho en 1958 cuando era jugador.

Más cerca en el tiempo, Humberto Grondona tuvo su primera experiencia como técnico en el banco de suplentes de Racing. Fue una sugerencia de su padre Julio a su amigo Juan Destéfano, entonces presidente de la Academia. Duró 29 partidos y no dejó un gran recuerdo, pese a que alguna vez, fiel a su histriónico estilo, afirmó: "En Racing vienen Pizzuti, Basile, Merlo y después yo". En el Rojo estuvo como dupla técnica del zurdo Miguel Ángel López, quienes consiguieron la Supercopa de 1995.

Osvaldo "Chiche" Sosa y Pedro Marchetta, dos técnicos que pasaron por una infinidad de clubes, también estuvieron en las dos veredas de Avellaneda. Sosa pasó por Racing entre 1991 y 1992, donde dejó un recuerdo gris. Mientras que a Independiente llegó más de una década después, en 2003, en una corta aventura en la que cosechó cortocircuitos con los hinchas por su estilo de juego defensivo. Marchetta, en tanto, tuvo dos breves ciclos en la Academia, en 1989 y 1995. En el medio, en 1992, tuvo un paso por el Rojo.

Los 15 partidos que unieron a Beccacece con Independiente parecen no pesar en los hinchas de Racing, al menos en la sensación térmica de las redes sociales. "A mi no me importa que venga de Independiente", dijo el presidente Blanco durante el sorteo de la Copa Libertadores.

Este lunes, a las 13, Beccacece será presentado en el estadio de Racing. Además de que llega desde la vereda de enfrente, hay otras cuestiones que ya ponen en marcha el ciclo del ex ayudante de Jorge Sampaoli: firmará por 18 meses, comienza la pretemporada el 2 de enero en el predio de AFA. Ya pidió como refuerzos un lateral por la derecha y dos extremos. Uno ya lo tiene: la primera incorporación fue Benjamín Garré, proveniente de Manchester City .