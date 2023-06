Bélgica es un polvorín: el escándalo entre Thibaut Courtois y el técnico Domenico Tedesco agita las aguas en plena competencia

escuchar

BRUSELAS (AP) — La salida de Thibaut Courtois de la concentración de Bélgica en la antesala de un partido de las eliminatorias de la Euro 2024 provocó un cortocircuito comunicacional entre el arquero y el entrenador, Domenico Tedesco, y una nueva crisis en la selección de ese país, apenas seis meses después de su inesperada eliminación en la etapa de grupos del Mundial de Qatar, donde también hubo escándalo. Los diarios belgas no escatimaron notas y análisis sobre una situación que alteró los ánimos de todos.

Courtois se marchó intempestivamente y se perderá el partido en Estonia este martes. “Sigo sorprendido y conmocionado, porque no nos esperábamos que algo así pudiera ocurrir”, dijo el nuevo seleccionador Domenico Tedesco en Estonia. Ante esas declaraciones, el arquero publicó un comunicado en su página web dando su versión de los hechos y desmintiendo al DT.

“Ser o no el capitán de la selección no es un capricho ni una decision al azar. Debe ser decisión del entrenador y eso es lo que traté de transmitirle. Lamentablemente no logré mi proposito. Insisto en que en ningún caso he exigido nada y que hablé con mi compañero de equipo Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación”, dice el arquero de Real Madrid en uno de los párrafos de su texto.

Courtois, quien jugó en el empate 1-1 contra Austria el sábado, quedó decepcionado por la manera cómo Tedesco manejó la asignación de la capitanía. Ante la baja del volante Kevin De Bruyne, ausente ante Austria debido a la lesión que sufrió en la final de la Liga de Campeones con el Manchester City, Tedesco le dio la cinta al delantero Romelu Lukaku, quien marcó el gol que rescató el empate a Bélgica.

A special day for the recognition of the 💯 caps as a Red Devil, unfortunately it didn’t end with a victory. Thanks for the support! 🇧🇪 pic.twitter.com/t4CjBOmFuf — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) June 17, 2023

Courtois, con una trayectoria de 100 partidos con la selección, se tomó muy mal la decisión y no se presentó cuando el plantel se reunió en el hotel de cara al encuentro contra Estonia. “Juntos decidimos que Romelu sería el capitán contra Austria y Thibaut contra Estonia”, dijo Tedesco. “Todo estaba bien, pero después del partido quiso hablar conmigo. Me dijo que estaba ofendido por no ser el capitán y que se marchaba de la concentración. Desde luego, traté reiteradamente de hablarle: ‘No hagas eso, no me hagas eso a mí, no hagas eso al cuerpo técnico, no le hagas eso al equipo. Es algo fuerte, es una decisión muy fuerte que ha tomado”.

El padre de Courtois, Thierry, negó que existiera un conflicto en el seno de la selección y dijo a Footnews que su hijo recibió el permiso para irse debido a una inflamación en la rodilla tras consultas entre los médicos de su club, Real Madrid, y la federación. “Las personas que han trabajado estrechamente con él durante mucho tiempo lo coinciden en que el vínculo de confianza es sagrado para Thibaut y se ha roto”, puede leerse en el sitio belga HLN.

“Revisaron las radiografías y por ello decidieron darle descanso”, dijo. Tedesco, quien describió a Courtois como “el mejor arquero del mundo”, dijo a la prensa que Courtois no estaba lesionado. “Créanme que me resultaría fácil decir que fue una lesión”, dijo el técnico ítalo-alemán. Y agregó: “Pero no puedo mentir. Les estaría mintiendo a ustedes, al equipo y a todo el personal”.

Romelo Lukaku fue el capitán de Bélgica ante Austria Martin Meissner - AP

Tedesco anunció el sábado que Courtois le iba a tocar el turno para ser el capitán ante Estonia. En este nuevo escenario será Matz, arquero del club francés Estrasburgo, el titular en vez de Courtois. “Lo amo como arquero y como ser humano”, dijo Tedesco en relación al guardavalla de Real Madrid. Y agregó: “Tenemos una buena relación, para mí nada ha cambiado”.

Tedesco, invicto en tres partidos al frente de Bélgica tras sustituir a Roberto Martínez este año, también alabó la actuación de Courtois en la victoria 3-0 ante Suecia en marzo. “Es el mejor”, indicó Tedesco. “Para nosotros, es importante que se siente valorado”, dijo Tedesco.

Al asumir las riendas de la selección, Tedesco inició un recambio. Bélgica estuvo en la cima del ranking de la FIFA durante cuatro años durante los seis años del ciclo de Martínez, pero nunca ganó un gran título internacional. Varios integrantes de la “generación dorada” belga — Eden Hazard, Axel Witsel y Toby Alderweireld — se retiraron tras el Mundial del año pasado, y sería una enorme baja ver irse a Courtois.

A una pregunta sobre si dejaría la puerta abierta a Courtois para volver a la selección luego de la pausa del verano boreal, Tedesco respondió. “Ahora no es el momento adecuado para hablar sobre eso... Todavía queda mucho tiempo hasta septiembre, podemos hablar de eso después”.

El arquero belga Thibaut Courtois muestra un trofeo al celebrar su partido número 100 con su selección ante Austria, por las eliminatorias de la Euro 2024 Geert Vanden Wijngaert - AP

El comunicado completo de Courtois

En relación a los mensajes de hoy:

Esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria.

Quiero dejar claro que no es la primera vez ni la ultima vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no se ajustan a la realidad.

En esa conversación le pedí, no en beneficio directo, que me explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado, buscando siempre el beneficio general.

A statement regarding the Red Devilshttps://t.co/vV3TqBbZEK pic.twitter.com/2rFzCa6TEH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) June 19, 2023

Ser o no ser el capitán de la selección no es un capricho ni una decision al azar, debe ser su decision y eso es lo que traté de transmitirle. Lamentablemente no logré mi proposito.

Insisto en que en ningún caso he exigido nada y que hablé con mi compañero de equipo Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo quiero dejar en claro que no tuve ninguna discusión sobre cualquier tema similar con cualquier compañero de equipo, como se ha afirmado.

Además, ayer por la tarde me hicieron un chequeo por un problema en mi rodilla derecha. El cuerpo médico de mi Club y la selección nacional estaban en contacto y revisó todo el material correspondiente para tomar la decisión salir del campo de entrenamiento.

El escándalo en Qatar

Qatar 2022 no fue el Mundial que Bélgica esperaba. En el tercer partido del grupo, el equipo dirigido por el español Roberto Martínez igualó 0 a 0 con Croacia y se marchó antes de lo que se imaginaba. La inesperada derrota en la segunda fecha ante Marruecos caló hondo en el vestuario y salieron a la luz internas y problemas entre dos de los referentes del plantel, como Kevin De Bruyne y Jan Vertonghen, el capitán. En el búnker de los Diablos Rojos admitieron algunas diferencias. Pero al mismo tiempo se enfocaron en buscar al “topo” que le filtró información a la prensa.

El jugador belga Kevin De Bruyne discute con su compañero Toby Alderweireld durante el partido entre Bélgica y Canadá Ian MacNicol - Getty Images Europe

“Tuvimos una buena reunión ayer entre los jugadores, nos dijimos muchas cosas. Sobre todo insistimos en que todavía tenemos un partido por jugar, es lo más importante”, dijo Eden Hazard, capitán del equipo belga, antes del choque con Croacia. Un detalle: inicialmente estaba previsto que quienes respondieran a las preguntas de la prensa fueran Yannick Carrasco y Arthur Theate. Sin embargo, la ola de rumores sobre el vestuario roto y las diferencias internas entre los futbolistas hizo que comparecieran dos pesos pesados del plantel, como Hazard y el arquero Thibaut Courtois.

“Sabemos que pasamos un momento más complicado que habitualmente. Los jugadores hablamos una hora, y nos dijimos cosas; buenas, menos buenas, algunas que no gustaron, pero hablamos”, blanqueó Hazard en aquel momento.

El belga Kevin De Bruyne gesticula durante un partido del Grupo F del Mundial contra Marruecos, en el estadio Al Thumama, en Doha, Qatar, el 27 de noviembre de 2022. (AP Foto/Frank Augstein)

“Era importante decir las cosas cara a cara en la reunión. Tenemos que ser honestos porque peleamos los unos por los otros en la cancha”, insistió Courtois. Y agregó: “Hubo pequeñas frustraciones tras la derrota (con Marruecos), algunos querían o necesitaban hablar. Es más fácil hacerlo juntos que en pequeños grupos. Aclaramos todo juntos. Hablé, pero prefiero guardarme mis palabras”, admitió el arquero belga. La interna, en realidad, había comenzado con un palazo de De Bruyne (quizás, el más talentoso del plantel mundialista) a sus propios compañeros: “Somos demasiado viejos”, aseguró el actual futbolista de Manchester City.

“Creo que nuestra oportunidad estaba en 2018. Tenemos un buen equipo, pero nos estamos haciendo viejos. Hemos perdido la clave. Tenemos buenos jugadores nuevos que ingresaron, pero no están al nivel de otros jugadores en 2018. Nos veo más como extraños”, continuó De Bruyne. El capitán, Jan Vertonghen, no se dejó impresionar por esas declaraciones. Y le respondió en la zona mixta del partido con Marruecos, tras la pesante derrota por 2-0. “Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante”, contraatacó el defensor central que supo jugar en Barcelona y ahora milita en Anderlecht, de su país. Y agregó: “Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios”.

