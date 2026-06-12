Un gerente de hotel en Estados Unidos filtró información de la selección de Croacia y fue despedido

Un escándalo se desató en el hotel donde se hospedará la selección de Croacia durante el Mundial 2026 después de que un gerente de ese establecimiento fuera despedido por filtrar información confidencial sobre el contrato que mantienen la FIFA, la Federación Croata de Fútbol (CFF) y el Hotel AKA en Alejandría.

Los jugadores del seleccionado, cuya estrella destacada es Luka Modric, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles cerca de las 22 (hora local) del martes y se dirigieron hacia el hotel. Allí los esperaban decenas de aficionados, que buscaban solo unos segundos para sacarse una foto u obtener un autógrafo, principalmente del volante del Milan. La comunidad se mantiene muy activa en Alejandría, donde se organizó un festival de música croata con dos mil personas.

Mientras los periodistas esperaban que los jugadores ingresaran al hotel, fueron notificados de que el gerente de alimentos del establecimiento había sido despedido. Así lo informó el medio croata Jutarnji. ¿La razón? El empleado habría revelado información sobre la estancia del seleccionado en el lugar.

Luka Modric llega al hotel en Alejandría junto a la selección X (HNS_CFF)

En particular, había confiado que la Federación Croata de Fútbol había pedido que se sirvieran dos vinos croatas durante su estancia. Uno de ellos había sido el Plavac Mali, la principla uva tinta que crece en la costa dálmate de Croacia. El otro, en tanto, no pudo identificarlo.

La información fue filtrada durante una entrevista que el empleado había brindado a un medio de forma anónima. Sin embargo, fue fácilmente identificado porque admitió haber estado en Croacia varias veces. Ante ello, el gerente fue despedido por parte del hotel, debido a que el contrato con la FIFA y la federación estipula que el personal tiene prohibido divulgar información sobre el conjunto durante su estadía.

El croata Luka Modric, al centro, celebra con sus compañeros después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido amistoso entre Croacia y Eslovenia Darko Bandic - AP

El despido tuvo un fuerte impacto, ya que demostró que ningún trabajador podrá difundir siquiera un pequeño detalle sin sufrir las consecuencias.

El seleccionado se hospedará en el hotel durante todo el torneo y entrenará en el complejo deportivo cercano de la escuela secundaria Episcopal. El equipo está encabezado por Modric, que tiene 40 años y se prepara para jugar su quinto mundial. Se trata del principal artífice de los éxitos del país en los últimos años.

El volante llevó al pequeño país al subcampeonato mundial en Rusia 2018 y al tercer puesto en Qatar en 2022, tras perder frente a Argentina en las semifinales. A finales de abril, el susto tomó por completo a los hinchas croatas cuando Modric sufrió una fractura del pómulo durante un partido del Milan contra la Juventus.

Luka Modric, al lado de su DT, Zlatko Dalic ODD ANDERSEN - AFP

Debió ser operado, pero tuvo una recuperación rápida, lo que alivió a los fanáticos que esperaban con ansiedad verlo en la nueva edición de la Copa del Mundo. Jugó 196 partidos con su selección, ganó el Balón de Oro en 2018 y en esta competición podría alcanzar su aparición internacional número 200.

“Veremos en qué condición está, pero no dudo de él, llegará en buena forma”, había dicho el director técnico del seleccionado, Zlatko Dalic.

Entre otros convocados también figura el defensor del Manchester City, Josko Gvardiol. El jugador de 24 años se recuperó recientemente de una fractura en la tibia derecha, por la que debió ser operado. También está el delantero del PSV Ivan Perisic, de 37 años, que disputará su cuarto Mundial.