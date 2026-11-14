Bélgica vs. Italia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bélgica e Italia, correspondiente al grupo A1 de la sexta jornada de la Liga de Naciones 2026, se disputará este domingo 15 de noviembre a las 16.45 h en el King Baudouin Stadium de Brussels.

El momento de los equipos

Bélgica llega al compromiso tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Turquía en su última presentación, buscando mantener esa inercia positiva ante su público. Por su parte, Italia atraviesa un presente sólido tras imponerse con autoridad por 3-1 ante Francia en la fecha anterior, lo que les permite encarar este cierre de grupo con confianza.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan al King Baudouin Stadium tras haber cosechado triunfos en sus respectivos compromisos previos. Mientras Bélgica pretende hacerse fuerte en casa con el impulso de su última victoria, Italia intentará trasladar su efectividad ofensiva mostrada ante los franceses a un escenario complejo en terreno belga.

Lo que está en juego

El resultado de este cruce es vital para definir las posiciones finales dentro del grupo A1 de la Liga de Naciones. Tanto Bélgica como Italia buscarán sumar de a tres para cerrar su participación en esta instancia con la mejor clasificación posible, consolidando sus respectivas campañas en el certamen europeo.