Belgrano, el campeón que se estrenó con una victoria en la presentación de las reglas importadas del Mundial

Noche de fiesta en el Gigante del barrio Alberdi, en el partido en el que entró en vigor las nuevas reglas, las que se aplicaron en el Mundial. El campeón del fútbol argentino, Belgrano, abrió el fuego en el torneo Clausura y se regaló un triunfo, por 2 a 1 sobre Rosario Central. Una victoria que empezó a construir en el primer tiempo, donde el arquero Jeremías Ledesma ahogó en dos oportunidades el festejo hasta que Nicolás Uvita Fernández desató el nudo, después de una excelente combinación colectiva en la que participaron los cuatro ases: Lucas Zelarrayán, Emiliano Rigoni, el Mudo Franco Vázquez y el goleador, autor de cuatro de los último seis festejos Piratas. Un remate desde fuera del área de Francisco González Metilli destrabó el marcador, luego del transitorio empate canalla, tras la estocada de Julián Fernández.

Franco Vázquez pisa la pelota ante la presencia de Ángel Di María; el Mudo, uno de los pilares de la conquista del torneo Apertura 2026 y figura en el triunfo sobre Rosario Central Cesar Heredia - Getty Images South America

Las nuevas reglas no se presentaron como un eje de atracción en Córdoba. El árbitro Sebastián Zunino ejecutó una sola de las normas, que tienen como objetivo combatir la discriminación, optimizar el ritmo de juego y reducir las pérdidas de tiempo. Fue en el segundo tiempo, después de que Leonardo Morales necesitara la atención médica, tras una falta del colombiano Jaminton Campaz; el defensor debió esperar un minuto fuera del campo para reingresar...

¿Cuáles reglas no necesitaron ser aplicadas? Las que responden a los saques de meta y los laterales, que no se pueden demorar más de cinco segundos; la de los cambios, donde ningún futbolista debe demorarse más de diez segundos en dejar el terreno, ya que si eso sucede el sustituto deberá aguardar mínimo un minuto, o hasta que el juego se detenga, para ingresar. Tampoco se recurrió a la ley Prestianni –hablar cubriéndose la boca ante un rival-, que castiga con tarjeta roja al infractor, ni al VAR para corregir una confusión de identidad en una sanción disciplinaria con tarjeta, corregir una incorrecta segunda amonestación o rectificar un tiro de esquina concedido de forma claramente incorrecta.

El resumen del triunfo de Belgrano sobre Rosario Central

La jornada tuvo un comienzo con múltiples homenajes y reconocimientos. El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, le entregó una plaqueta a Ángel Di María; los jugadores de Rosario Central hicieron el pasillo de los campeones a los Piratas, que luego celebraron con sus hinchas con la copa ganada en el Apertura 2026. La selección subcampeona del mundo también tuvo su reconocimiento: una bandera argentina con el mensaje “Gracias selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino” -que se mostró también en los partidos que se jugaron en Junín y en Florencio Varela-, y una copia de la sábana con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, con la que los futbolistas de la Argentina festejaron tras derrotar a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. Consumada la victoria, el Mudo Vázquez posó con ella antes de la entrevista para la transmisión de televisión.

EL RECIBIMIENTO DEL CAMPEÓN 🏆



Rosario Central le realizó el clásico pasillo a Belgrano, campeón del Apertura, en el Gigante de Alberdi.🏴‍☠️



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Con la pelota en juego, el campeón Belgrano enseñó que juega de memoria. Tiene el sello que le imprimió su entrenador Ricardo Zielinski, que se anima a juntar en la alineación a futbolistas con características ofensivas –los cuatro que intervinieron en el gol; en el segundo tiempo ingresó Lucas Passerini-, desmintiendo aquella calificación de técnico defensivo que lo acompañó hasta la conquista del Apertura pasado. Los Piratas no intervinieron en el mercado de pases: la misión de los dirigentes fue mantener al plantel y cumplieron, a pesar de los sondeos de Racing e Independiente por Uvita Fernández y Passerini.

Jaminton Campaz, que jugó el Mundial para Colombia, se esfuerza ante la marca de Emiliano Rigoni, uno de los referentes del campeón Belgrano; Rosario Central ahora se medirá con Racing y luego visitará a River Cesar Heredia - Getty Images South America

En el estreno, el ausente fue el arquero Thiago Cardozo, que presentó un cuadro febril y fue desafectado: su lugar lo ocupó Manuel Vicentini, que respondió frente a un remate de Di María, pero quedó desprotegido en la definición de Julián Fernández, que corrigió un cabezazo de Facundo Mallo. La acción necesitó la intervención del VAR, a cargo de Germán Delfino, después de que el árbitro asistente Agustín Méndez marcara offside.

Al gol en contra, Belgrano reaccionó con cambios de nombres. Y uno de ellos fue el ingreso de González Metilli, que cuando el partido se encaminaba al empate y el cronómetro apretaba, direccionó un remate de zurda, ajustado, para que el campeón estrenará la defensa de la corona con un festejo.