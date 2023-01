Benfica le levantó la sanción a Enzo Fernández y el argentino vuelve a jugar: “El caso está cerrado; es nuestro jugador y está feliz”

escuchar

Luego de varios días tensos y de negociaciones truncas entre Enzo Fernández, Benfica y Chelsea , la situación del mejor futbolista joven del Mundial de Qatar 2022 parece haberse calmado, al menos por el momento. Después de no haber cumplido con el código de convivencia del club portugués viajando sin permiso a la Argentina, Fernández fue castigado y no participó del partido del viernes pasado ante Portimonense, por la Primeira Liga lusa. Pero el director técnico Roger Schmidt confirmó que volverá a tenerlo en cuenta.

“Ya lo dije en la última conferencia. El caso de Enzo está cerrado. Está feliz y bien entrenado. Es parte del equipo, es un jugador clave y ya está dicho” , sentenció el alemán Schmidt. Durante la misma rueda de prensa el DT anunció que el exjugador de River y Defensa y Justicia formará parte del plantel que este martes jugará por los octavos de final de la Copa de Portugal ante Varzim, un equipo de la tercera división. El partido será de visitante. Será interesante ver cómo reacciona el público de Benfica con el campeón del mundo cuando el equipo actúe de local.

Enzo Fernández, en un entrenamiento de Benfica Gentileza Benfica

Schmidt ya se había manifestado en contra de la actitud de Chelsea: “Hay mucho dinero sobre la mesa y en esta situación, como jugador joven, cuando lo piensas, es un poco confuso. Creo que eso es algo que la gente puede entender. Sin embargo, Enzo es un gran tipo. No estuvo bien la semana pasada. Se fue a Argentina sin autorización, se perdió los entrenamientos y eso no es de recibo. El segundo punto de este tema es que no queremos venderlo. Nadie en este club quiere venderlo”.

Mientras tanto, en las últimas horas, en Inglaterra aseguran que Chelsea, un gigante de la Premier League, volverá a la carga para llevarse al mediocampista de 21 años. La semana pasada, Benfica rechazó una propuesta que incluía 90 millones de euros en efectivo, el pase definitivo del marroquí Hakim Ziyech y los préstamos por un año del marfileño David Datro Fofana y del brasileño Andrey Santos. Según la prensa portuguesa, nunca hubo un ofrecimiento cercano a la cláusula de rescisión, estipulada en 120 millones de euros. Ni, tampoco, 127 millones de la moneda ecuménica europea parcelados en tres cuotas anuales. Los portugueses, en definitiva, dijeron que no. Y Fernández, por ahora, sigue siendo futbolista de las Águilas.

Enzo Fernández volverá a jugar en Benfica Carlos Rodrigues - Getty Images Europe

“No me involucro en conversaciones a través de los medios. No tengo nada que decir. Sin comentarios”, dijo Graham Potter, entrenador de Chelsea, sobre el “caso Fernández”. Los londinenses afrontan una crisis de resultados y están décimos en la tabla de la Premier League, muy lejos de la Champions League del año próximo. Además, el pasado domingo perdieron 4-0 ante Manchester City, por la FA Cup (el cordobés Julián Álvarez anotó un gol de penal).

De todas maneras, el diario británico The Telegraph apunta que Chelsea, respaldado por los millones de sus dueños estadounidenses, no descartan realizar una nueva propuesta por Fernández antes de que termine el mercado de pases de invierno a fin de este mes. Y que el propio Potter había aprobado el primer ofrecimiento por el argentino, cuyo pase podría ser uno de los más caros de la historia de la liga inglesa. Chelsea está decidido a realizar una renovación de su plantel.

Las negociaciones también tienen muy interesado a River, club que conserva el 25% del pase del mediocampista. Si se vende en 120 millones de euros, como establece su cláusula, a los de Núñez les quedará la cuarta parte, es decir, 30 millones de la moneda europea. Así, si se suma esa cifra a los 10 millones de euros en efectivo y otros ocho en variables (ya se cumplieron las condiciones para cobrar dos millones), Enzo podría dejarle a la tesorería del club rojiblanco unos 48 millones de euros. Todo un récord para la institución y para el fútbol argentino.

El diario portugués A Bola realizó una encuesta en su web preguntando si Fernández debía regresar al equipo rojo contra Varzim y, hasta el momento, el 66,4% votó en favor de su retorno.

