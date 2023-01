El Pulga Rodríguez se quiere ir de Colón, pero lo denunciaron por “amenazas” y el presidente afirmó que ya cobró dos años por anticipado

escuchar

Una vez más, el vínculo entre Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez y Colón tiene focos de conflicto . El futbolista tucumano ya dejó en claro que no pretende seguir en el club de Santa Fe por las amenazas que recibió de parte de la barrabrava, pero todavía tiene un año de contrato con la institución, escenario que la dirigencia quiere hacer valer. En el medio, el jefe de seguridad sabalero denunció amenazas del delantero y el presidente José Vignatti aseguró que el jugador cobró dos años por anticipado y ahora se quiere marchar “sin devolver la plata” .

“Lamentablemente todo lo bueno que hace el Pulga adentro de la cancha no puede mantenerlo afuera. Es algo que nos perjudica a todos”, declaró Vignatti -en Cadena 3 de Santa Fe- sobre Rodríguez, que no es tenido en cuenta por el DT Marcelo Saralegui a pesar de ser la figura del equipo. Y añadió: “Estamos en una crisis pronunciada en la relación producto de las incoherencias y las personalidades del representante y el jugador. Fuera de las canchas no compartimos la mayoría de las cosas”.

El Pulga Rodríguez no quiere continuar en Colón AFP

Vignatti, siempre tan particular en su manera de declarar, disparó contra el futbolista: “Hasta los 35 años, Rodríguez no era un jugador relevante. La relevancia se la dio Colón. (El club) hizo una de las erogaciones más importantes de su historia por el Pulga. Estas circunstancias nos hacen pensar que no valía la pena (...) Colón ha pagado anticipadamente dos años. Si a usted le pagan dos años y se quiere ir (antes) sin devolver el dinero, ¿qué es usted? Hay un nombre para eso”.

Rodríguez, de 38 años, busca rescindir el contrato con Colón, pero la situación es sumamente compleja. Encima, en lo extra deportivo, el jueves pasado se vivió una situación muy espinosa en el predio del club, cuando el delantero ingresó para entrenarse. Según el diario El Litoral y a partir de una denuncia policial radicada luego en la Subcomisaría 15 de la ciudad de Santo Tomé y que difundió el sitio Cadena 3, Rodríguez exigió que se le firme una carta documento (era su primera práctica tras ausentarse desde el regreso formal del equipo) y el único presente era el denunciante, jefe de seguridad del plantel, quien se negó a hacerlo por no ser la persona adecuada. De acuerdo a la denuncia, el jugador luego trató de “traidor” al empleado y le habría dicho “que tenga mucho cuidado”, razón por la cual decidió hacer el descargo en sede policial.

José Vignatti, presidente de Colón

En la denuncia, el empleado de seguridad de Colón declaró lo siguiente: “Luego de esto y mientras realizaba actividad física, trotando, pasa por mi lado y me amenaza diciendo: ‘Que yo pertenezco a los traidores del club, que en el plazo no mayor a 10 días iba a tener que medir perdón y me cuide en lo laboral y en lo personal que tenga mucho cuidado’, mientras agitaba sus manos. Es todo lo que tengo para decir”.

La situación tensa y conflictiva no es nueva, claro. Vale recordar que en septiembre pasado, unos treinta barras de Colón se acercaron al Predio 4 de junio para exigirles dinero y camisetas a los jugadores, utilizando el mal momento futbolístico como una excusa para este accionar. Antes de ello habían colgado banderas en contra del plantel y la dirigencia: “Con Colón no se jode”. El equipo pasó a entrenarse con custodia policial y el clima se hizo irrespirable. Y allí el Pulga avisó que quería irse.

El reconocimiento popular de la gente de Colón para el Pulga Rodríguez Captura

“Está tomada la decisión. No importa si tiene contrato. Esta es una situación que hace que se pueda rescindir. Es una vergüenza lo que pasó, es patético. Había un dirigente en la práctica cuando pasó. Pulga se va a ir en diciembre... Termina el campeonato y la decisión es irse. Esto no lo soporta nadie”, dijo en ese momento Norberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez. Fue más allá y acusó al club Colón como responsable de esta situación: “A nadie le gustaría que le pase y nadie puede jugar en estas condiciones. La familia está primero. El Pulga Rodríguez está pasando un momento malísimo. Va cumplir con estos siete partidos y la decisión es rescindir su contrato, porque se llegó a un límite. El único responsable es el club. No hay que seguir encubriendo”.

El 26 de septiembre, dos directivos del club, entre ellos uno de los vicepresidentes (Horacio Darrás), y cinco barras, entre los cuales se encontraba el jefe de uno de los grupos con mayor actividad, fueron detenidos como resultado de una docena de allanamientos dispuestos por la justicia provincial.

Los operativos tuvieron directa relación con las actuaciones que inició la justicia santafecina luego de los incidentes registrados esas semanas cuando un sector de la barrabrava se apersonó al entrenamiento del plantel en el predio que el club posee a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, y amenazó a los jugadores, que respondieron a los insultos e intentos de agresión. El Pulga Rodríguez fue uno de los futbolistas que declaró y ratificó los hechos ocurridos durante el entrenamiento. Esa violencia fue la que horas después llevó al tucumano a anunciar que a la finalización del torneo se alejaría de Santa Fe. Y eso es lo que está pretendiendo hacer en este momento.

Colón perdió 1-0 con Vélez, en un amistoso jugando el domingo pasado, en Maldonado. Jugará dos partidos más en Uruguay: este miércoles frente a River de ese país, y el viernes ante Nacional. Colón tiene programado debutar en el campeonato argentino de primera división el 29 de enero, ante Lanús, en Santa Fe.

