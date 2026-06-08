Bielorrusia vs. Burkina Faso, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 13.30 h en el National Football Stadium of Belarus, ubicado en la ciudad de Minsk.

El presente de los seleccionados

Bielorrusia llega al compromiso con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que logró una contundente victoria por 4-1 frente a Siria. Por el contrario, Burkina Faso atraviesa un presente irregular y buscará recuperarse luego de haber caído 3-0 ante Rusia en su compromiso previo.

Antecedentes y rendimiento

El partido representa una oportunidad para que ambos equipos ajusten piezas de cara a sus objetivos competitivos. Mientras que Bielorrusia llega con la confianza de una reciente goleada a favor, el conjunto de Burkina Faso intentará corregir los errores defensivos mostrados en su última caída ante el elenco ruso.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento amistoso es clave para que ambos seleccionados sigan consolidando sus estructuras tácticas y probando variantes de cara a los próximos desafíos del calendario internacional 2025.