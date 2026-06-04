Bielorrusia vs. Siria, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 13.00 h en el National Football Stadium of Belarus, ubicado en la ciudad de Minsk.

El presente de los equipos

Bielorrusia llega a este compromiso tras haber logrado una victoria en su última presentación ante Armenia, donde se impuso por 2 a 1, demostrando un buen funcionamiento colectivo. Por su parte, el seleccionado de Siria afronta este duelo con el objetivo de ajustar piezas y buscar un resultado positivo en condición de visitante.

Estadísticas del cruce

El seleccionado local buscará mantener la inercia ganadora que arrastra desde su último enfrentamiento, aprovechando la localía en el National Football Stadium of Belarus para imponer su ritmo ante un rival que intentará cortar su racha positiva.

Lo que está en juego

Para Bielorrusia, este encuentro representa una oportunidad para consolidar el esquema táctico y mantener la confianza tras el triunfo ante Armenia. Para Siria, el partido es fundamental para medir sus capacidades y corregir errores ante un equipo europeo en el marco de esta jornada de preparación internacional.