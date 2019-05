Crédito: Leeds United

Por el ascenso a la Premier League. Cara a cara, una vez más. Marcelo Bielsa contra Frank Lampard. Una nueva edición del Spygate. Después de reconocer en los últimos días que se hizo cargo de la multa de 200.000 libras por un caso de espionaje sobre los rivales, el DT argentino tendrá que medirse nuevamente a Derby County, el equipo involucrado en aquel episodio que dio la vuelta al mundo y le valió una importante sanción económica.

En la batalla de los play-off por el tercer ascenso aparecerá un nuevo capítulo en la historia de Bielsa. Con algo de morbo, claro. Del otro lado estará un adversario que en enero último salió en la portada de todos los diarios después de que el jueves 10 descubrieran en su campo de entrenamiento a un integrante del cuerpo técnico de Bielsa realizando espionaje. A partir de ahí, un sinfín de acusaciones, interrogantes y dudas. Y una investigación de la English Football League que terminó en la dura sanción. Lampard, ex volante de Chelsea y actualmente entrenador de Derby County, había criticado fuertemente a Bielsa en un primer momento.

"No me importa si es cultural. Si tengo posibilidades de viajar más adelante en mi carrera, entonces trataré de descubrir cuál es la manera de actuar en el país que me toque y la respetaré. Creo que esa es una manera correcta de actuar, no solo en el fútbol, sino en la vida", dijo Lampard apenas se enteró de lo sucedido. La tensión creció al punto tal que el presidente de Leeds debió reunirse con su par del Derby County para pedirle disculpas por lo acontecido. Bielsa, además, admitió que habían hecho trabajos similares con los otros 23 equipos de la categoría.

Fue tanta la repercusión que tomó el hecho entre estos dos equipos que en un puñado de días volverán a enfrentarse que se estableció una nueva regla que prohíbe a los clubes ver los entrenamientos de los rivales en las 72 horas inmediatamente anteriores a un partido, a menos que se les invite a hacerlo.

Hoy, el equipo de Bielsa volvió a perder, esta vez por 3-2 contra el ya descendido Ipswich Town con un gol en el último minuto. Leeds, que lleva cuatro compromisos sin ganar (la última vez fue el 13 de abril frente a Sheffield Wednesday por 2-1), ya no tenía chances de pelear por el ascenso directo a la Premier League, algo que consiguieron Norwich y Sheffield United.

Ahora, el camino no será sencillo para el elenco dirigido por el argentino. De pasar esa llave frente a Derby County (con partidos de ida y vuelta el 11 y 15 de mayo), Leeds enfrentará en una final en Wembley al vencedor de la serie entre el cuarto y el quinto, posiciones en las que finalizaron West Bromwich Albion y Aston Villa. La fecha de ese encuentro será el 27 de mayo.

En Inglaterra destacan la tarea de Lampard, ex volante del seleccionado, en su primera temporada como entrenador. Después del espionaje el DT inglés le bajó los decibeles a sus declaraciones, aunque nunca terminó de comprender el método para analizar a los rivales hasta el mínimo detalle. "Lo de Bielsa es algo que hacen todos los entrenadores, pero ninguno de ellos lo ha enseñado ante el público. Ni Guardiola, ni Klopp, ni Pochettino...", dijo Lampard.

Así, la forma en la que afrontará Leeds las instancias decisivas es un interrogante. El equipo bajó su nivel en el final de la temporada y hoy cayó 3-2 ante un elenco que quería despedirse de la categoría con un resultado decoroso. Ipswich Town, después de la expulsión de su defensor Luke Chambers en el minuto 79, se quedó con los tres puntos tras el gol de Collin Quaner en el minuto final.

En las últimas semanas, Bielsa fue noticia por dos hechos puntuales. El más reciente, cuando ordenó que su equipo le concediera el empate al Aston Villa motivado porque Leeds consiguió la ventaja parcial cuando el rival tenía un jugador tendido en el piso. Luego, porque antes del encuentro frente a Ipswich Town el DT rosarino reconoció que él se hizo cargo de la multa de 200.000 libras (230.000 dólares, casi 12 millones de pesos) que el club recibió por el caso del espía-gate. La novela, entonces, promete más capítulos.