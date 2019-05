Bielsa, el centro de atracción en un Leeds que busca el ascenso Crédito: @Leeds

Claudio Mauri
4 de mayo de 2019 • 22:13

Era un tema que la dirigencia de Leeds prefería mantenerlo en reserva; incluso no se pronunciará después de que lo hiciera público Marcelo Bielsa , que en la última conferencia de prensa reveló que él se hizo cargo de la multa de 200.000 libras (230.000 dólares, casi 12 millones de pesos) que el club recibió por el caso del espía-gate de febrero último. La sanción económica se debió a que un colaborador del entrenador argentino fue descubierto mientras observaba como si fuera un anónimo una práctica de Derby County. Una metodología que Bielsa admitió haber aplicado con otros rivales para conseguir información que él no considera importante para planificar los partidos. Que solo lo hace para sentirse más seguro.

"La sanción de 200.000 libras la recibió el club, no era contra mí, pero yo soy el responsable y por eso la pagué de mi bolsillo", declaró Bielsa, que también dejó en claro que se hará cargo si Leeds recibe alguna otra multa por el fuerte entredicho del último domingo con el entrenador y el ayudante (John Terry) de Aston Villa, a raíz del gol que marcó Leeds -con un rival en el piso- y el que luego se dejó hacer por orden del Loco.

Por este incidente no habrá un nuevo castigo pecuniario, según le confirmó a LA NACIÓN una autoridad de Leeds: "Leímos algo de eso, pero no sabemos quién lo inventó. No recibimos nada de nada que tuviera que ver con Marcelo. Hay gente que inventa todo". Los que sí recibirán un castigo económico son los futbolistas involucrados en el altercado.

Bielsa no se quita responsabilidad, asume las culpas que le corresponden: "Todos los que estamos dentro del campo y los que forman parte de la industria del fútbol están contaminados, contagiados, infestados. Los únicos que no están contaminados son los espectadores. Aquí comprobé que los hinchas ingleses rechazan la ventaja inmerecida".

Sobre la jugada que terminó con el gol del polaco Klich, mientras los futbolistas de Aston Villa pasaban de una inacción inicial a tratar de defenderse del avance, Bielsa eximió de responsabilidad al árbitro, que no detuvo el encuentro a pesar de que un jugador estaba lesionado. "No se puede vincular al árbitro con el episodio. Yo tampoco asumí la función del juez. Lo que le da razón a la demanda de Aston Villa es el momento de duda que todos tenemos cuando Tyler Roberts (volante de Leeds) se detiene y reinicia la jugada. Ese momento, que es determinante, no lo puede resolver el árbitro y facilitó que nosotros marcáramos el gol. Sin ese detalle, la jugada hubiera sido distinta".

Descartada la posibilidad del ascenso directo a la Premier League -lo consiguieron Norwich y Sheffield United-, Leeds enfrentará este domingo por la fecha final al último y descendido Ipswich Town. La jornada servirá para determinar cómo serán los play-off por el tercer ascenso. El equipo de Bielsa está tercero y se medirá con el sexto, puesto que hoy ocupa Derby County, con lo cual se reflotaría el morbo del espía-gate. De pasar esa llave, Leeds enfrentará en una final en Wembley al vencedor de la serie entre el cuarto y el quinto, posiciones en las que actualmente están West Bromwich Albion y Aston Villa.

Bielsa tiene un año más de contrato, hasta 2020, y se refirió a su futuro ante algunas especulaciones que surgieron en las últimas horas: "Nunca dije que si no ascendemos no seguiré. No es el momento de discutirlo. No diría eso porque significaría que la importancia de este club está relacionada con la división en que juega. Para mí, este club y este equipo son importantes estén en Premier League, Championship o League One. Y no lo digo por demagogia, sino para que los hinchas no piensen que no soy un agradecido de haber estado un año aquí. Para mí, esta experiencia en Inglaterra ya es inolvidable porque me dio la posibilidad de vivir muchas experiencias, conocer a sus hinchas y estadios."

A Bielsa se le iluminó el rostro cuando le preguntaron por la actuación de Lionel Messi contra Liverpool, a sabiendas de que están agotados los elogios para el N° 10 de Barcelona. "Si tuviera que hablar de Messi de manera novedosa, por decirlo de algún modo, pondría esa foto (la del gol de tiro libre) que muestra por dónde entra la pelota y el vuelo del arquero. Hay que admirarlo a ese arquero (por Alisson), cómo hizo para llegar hasta ahí. Y después alguien dice 'no, le faltó un centímetro'. Messi hizo ese gol cien veces. No se puede opinar de Messi".

A diferencia de otras conferencias de prensa, algunas consultas estuvieron referidas al fútbol argentino. "Se me hace difícil opinar a la distancia, pero yo tengo admiración por la Argentina y su fútbol. Siempre significa mucho para mí, me interesa que el fútbol argentino conserve su importancia", expresó el entrenador rosarino.

Bielsa es recurrente en la exaltación de algunos valores de los hinchas. Y en este caso eligió a los que están más cerca de su corazón, los de Newell's. "Hay algo que me mantiene muy ilusionado, y es que los hinchas quieren cada vez más a sus clubes, están cerca, los apoyan y acompañan. Leí que Newell's vendió 600.000 camisetas. A lo mejor eso no tiene valor para un habitante de Inglaterra, pero para un hincha de Newell's es un indicador de incondicionalidad y afecto muy grande. Es un hecho conmovedor porque para comprar esa camiseta están sacrificando muchas cosas".