Blatter arremete contra el Mundial en los Estados Unidos y Trump, “lo peor que le ha pasado a la FIFA”

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos empezó a cercar la gestión de Joseph Blatter hasta no dejarle otra opción que la renuncia a la presidencia de la FIFA, en 2015. Ese año, una redada de la policía de Suiza, con participación del FBI, en el en el hotel Baur au Lac de Zúrich, derivó en la detención de siete altos dirigentes de la entidad. Los cargos fueron “extorsión, blanqueo de capitales y corrupción generalizada”, prefacio de lo que pasó a denominarse FIFAgate.

La investigación se ocupó en demostrar la compra de votos en las designaciones de Rusia y Qatar como sedes de los mundiales 2018 y 2022. Para Blatter, todo fue una operación orquestada desde los Estados Unidos, despechado porque su candidatura había sido superada por las de Rusia y Qatar.

Quedan menos de cuatro meses para que los Estados Unidos organicen por segunda vez el Mundial, tras recibirlo en 1994. A 20 días para que cumpla 90 años, Blatter concedió una entrevista a Radio Canadá en las colinas sobre un lago de Zurich, sede de la FIFA.

El dirigente que tuvo como vicepresidente a Julio Grondona, en quien depositaba una gran confianza, sigue pensando que los estadounidenses fueron “malos perdedores”, en relación a la elección de las sedes mundialistas durante su mandato.

Julio Grondona fue vicepresidente de la FIFA y dirigente de estrecha confianza de Blatter

Blatter se opone a la ampliación de selecciones participantes (de 32 a 48) y a la distribución desigual de partidos entre Estados Unidos (78 encuentros), Canadá (13) y México (13). “Es una miseria lo que le dan a Canadá y México. Uno pensaba que tendrían aproximadamente la misma cuota. Esto no beneficia al desarrollo del fútbol”, expresó. También cuestionó que la FIFA le haya concedido un espacio tan importante durante el sorteo del Mundial a Donald Trump, a quién además condecoró con el Premio de la Paz. “La intervención del presidente estadounidense en los asuntos del Mundial es lo peor que le ha pasado a la FIFA. Y no hay oposición. Nunca hemos visto nada igual. No depende de la FIFA otorgar un premio de la paz. El fútbol es un evento social, cultural y popular”, afirmó.

Blatter cuestionó el endurecimiento migratorio que aplica Trump: “En este Mundial, el gran ganador será Estados Unidos, pero no los espectadores. En principio, un Mundial no debería celebrarse en un país que no concede visas [a todos]. Existe una política difamatoria en Estados Unidos contra todo lo extranjero. Es simplemente ‘América primero, América primero‘. Y eso es triste. Es triste para el valor social y cultural del fútbol”.

Infantino, en nombre de la FIFA, le concede a Trump el Premio de la Paz durante el sorteo del último Mundial ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También extendió su queja al precio de las localidades: “¿1000 dólares por un partido del Mundial? Es indignante. Es absurdo. El Mundial no es una máquina tragamonedas. Pero en eso se ha convertido ahora. En este Mundial, el gran beneficiado será Estados Unidos, pero no los espectadores“.

Penalmente, Blatter fue absuelto tras las investigaciones del FIFAgate, aunque fue inhabilitado para ocupar cargos dirigenciales hasta 2027. “En aquel entonces, la gente decía: ‘¿Quién es el presidente de la corrupción? Blatter’. Eso se debe al deseo de venganza de Estados Unidos. Pero la FIFA no es la corrupción en sí misma. Hubo personas que trabajaron en la FIFA o funcionarios electos [que fueron corrompidos]. La corrupción es humana, pero eso no significa que toda la organización sea corrupta. No soy responsable de la corrupción de otros", se defendió.

Sobre su posible presencia en el Mundial, aclaró: “Iré a Canadá o México si me invitan. No creo que me inviten a Estados Unidos. Pero si no recibo una invitación oficial, no iré. En fin, ya no voy a estadios. Prefiero ir a canchas locales de mi zona a ver partidos pequeños. Prefiero vivir un poco el fútbol. Todavía me identifico con el fútbol, ​​pero ya no con la FIFA que creé“.

Ante las duras declaraciones de Blatter contra la gestión que encabeza Gianni Infantino, Radio-Canadá se puso en contacto con la FIFA por un posible descargo o respuesta. Desde la entidad rechazaron el derecho a réplica, pero sus voceros hablaron de “una mayor transparencia financiera desde que Infantino asumió el cargo", para marcar un contraste con los acontecimientos que precipitaron la salida de Blatter.