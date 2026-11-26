Muchas veces, el partido más difícil no es el que se juega por un título, sino el que viene después. Y Boca lo resolvió con autoridad: un 2-0 ante Independiente Rivadavia en la Bombonera, que lo metió en los cuartos de final del Clausura. Después de celebrar dos conquistas en apenas 13 días, el campeonato anual y la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena volvió a dar muestras de carácter y dejó en claro que conserva intacto el hambre de gloria.

La Bombonera volvió a vestirse de fiesta. Las imágenes de las 19 copas internacionales decoraron la previa y desde las tribunas se siguió celebrando el título en Barranquilla. Y en medio de ese clima, Boca encontró rápido una ventaja que le simplificó un comienzo complicado. Independiente Rivadavia había avisado dos veces en el arranque, con un remate de Luis Sequeira que encontró bien parado a Álvaro Montero y una volea de Matías Fernández que pasó cerca. Pero Boca, que tiene sobrados argumentos futbolísticos para pelear por todo, también cuenta con su cuota de fortuna. Un centro de Sebastián Villa que no llevaba demasiado peligro derivó en un penal infantil de Ezequiel Bonifacio, que abrió el brazo innecesariamente. Y Leandro Paredes, el más ovacionado de la noche, no perdonó: remate arriba y 1-0.

Tras vencer a Independiente Rivadavia por 2-0, Boca mostró la Copa Sudamericana a su gente y dio la vuelta olímpica en la Bombonera Gonzalo Colini - La Nación

Con un solo cambio respecto de la formación que dio la vuelta olímpica en Colombia, Boca se sintió más cómodo con el resultado a favor, sin terminar de adueñarse del partido. Tuvo la pelota, pero le faltaba ritmo, quizás como consecuencia del desgaste físico. Y cada pérdida en el medio le permitía a la Lepra avanzar con campo libre, aunque sus ataques se diluían cerca del área. Boca abusaba del toque entre sus defensores y encontraba pocas opciones de pase hacia adelante. Dependía de la lucidez de Paredes o de algún pincelazo de Tomás Aranda para romper líneas y atacar de frente. De hecho, su mejor llegada nació de una asistencia por arriba de Aranda para Miguel Merentiel, que no se animó a calzarla de primera.

El primer tiempo dejó también una preocupación para Arruabarrena, por la salida de Milton Delgado con una molestia en la rodilla, y una polémica: Raúl Lozano se salvó de la roja por un planchazo sobre Matías Fernández. Luis Lobo Medina, que había necesitado del VAR para advertir la evidente mano de Bonifacio, solo amonestó al lateral.

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El partido se le abrió definitivamente a Boca en el complemento. El ingreso de Alan Velasco por William Alarcón, que había reemplazado a Delgado y también salió lesionado, le dio otra frescura al equipo en tres cuartos de cancha. Primero lo tuvo Villa, bien asistido por Velasco, y enseguida llegó el 2-0 de Merentiel. Paredes metió un pase de billar, con la dirección y la potencia justas para que Lozano alcanzara a tirar el centro antes de que la pelota se perdiera por el fondo y su compatriota definiera con una pirueta. Un golazo que encaminó la clasificación cuando todavía quedaba casi todo un tiempo por delante.

Porque si algo necesitaba el conjunto de Arruabarrena, después del esfuerzo frente a Atlético Mineiro, era liquidar el partido temprano para ahorrar energías. Y a partir del 2-0 encontró más espacios para atacar, con un rival golpeado y una Bombonera encendida. Los hinchas se sienten identificados con este equipo por lo que juega, pero también por lo que entrega cuando las piernas no responden.

Sin la presión del resultado, Boca jugó sus mejores minutos. Con Facundo Herrera criterioso en la salida, con Paredes influyente pese al cansancio, con Aranda cada vez más suelto y con Merentiel siempre al acecho. Tanta confianza se tuvo el equipo que por momentos intentó una gambeta o un pase de más, como si quisiera llegar al gol perfecto. La Lepra ofrecía poco y casi no llegaba al arco a Montero. Boca administró el partido a su antojo y hasta dio la sensación de que el resultado podía quedar corto.

Ahora vendrá Gimnasia, el domingo, en la Bombonera, y después Platense, en Santiago del Estero, por la final de la Copa Argentina. A Arruabarrena se le van cayendo algunos soldados, pero los que entran sostienen el nivel y el equipo sigue jugando de la misma manera. Sobre el final, hasta Adam Bareiro pudo sumar unos minutos para recuperar ritmo en un cierre de año en el que Boca necesitará de todos. El paraguayo tuvo un par de chances, pero se encontró con un inspirado Emmanuel Gómez Riga, figura de la visita, que evitó la goleada.

Adam Bareiro sumó sus primeros minutos en el semestre y estuvo cerca de convertir Gonzalo Colini - La Nación

La fiesta que empezó en Barranquilla siguió en la Bombonera. Boca despachó a un rival difícil y sin demasiados sobresaltos. El interrogante era cómo respondería después de tanta euforia, con el cansancio acumulado y apenas unos días de descanso. Superó otra prueba y se ratificó como el principal candidato al título. Por juego, por personalidad y por un presente en el que todos los planetas parecen alineados. Y, fundamentalmente, porque aprendió a disfrutar de sus logros sin perder de vista lo esencial: seguir jugando como si todavía no hubiese ganado nada.