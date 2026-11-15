Boca avanza: su mejor momento coincide con el tiempo en que se definen los títulos

Antes de hacer las valijas para viajar a Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana, Boca siguió marcando territorio en el frente local. Sus hinchas están de festejo continuado, de un éxtasis que se retroalimenta porque el equipo no desatiende nada ni se le agota la batería. Acude puntual a cada cita, con la seriedad de un equipo que parece formateado para afrontar y resolver la complejidad que le salga al paso. A la dramática consagración de hace una semana en la Bombonera para levantar el trofeo de la Tabla Anual le siguió la progresiva destrucción que hizo de Banfield para golearlo por 3-0 y avanzar a la final de la Copa Argentina.

El 2 de diciembre, en escenario a confirmar, enfrentará a Platense por un título que ya ganó en cuatro oportunidades, la última en 2021. Antes, la recargada agenda de Boca, además de la definición continental frente a Atlético Mineiro, deberá hacer una parada por los octavos de final del Clausura, frente a Independiente Rivadavia.

Leandro Paredes, el estratega de Boca Marcelo Aguilar

Boca rinde colectivamente, como equipo. La afirmación tiene una justificación en los nombres propios del 3-0, uno por línea. Álvaro Montero, vital con un par de atajadas cuando el partido estaba 0-0; Santiago Ascacibar, una vez más con su sentido del tiempo y del espacio para llegar desde atrás por sorpresa para encontrarse con la deliciosa emboquillada de Leandro Paredes para poner el 1-0. Iban 46 minutos del primer tiempo y la relativa paridad que tenía el desarrollo se esfumó porque Boca mostró una autoridad irreversible en la segunda etapa. Un par de nombres más para las instancias decisivas. Sebastián Villa, autor del 2-0 con un enganche y un remate cruzado que hizo recordar al delantero determinante de Independiente Rivadavia y al que Juan Román Riquelme calificó hace poco como el “mejor jugador del fútbol argentino”. El colombiano dio la asistencia para el 3-0, de Leandro Lozano. Porque en la tarde mendocina que Boca le dio descanso a ese pistón por la izquierda que es Lautaro Blanco, el uruguayo Lozano apareció por la derecha para compensar la cuota ofensiva de los defensores, que en partidos pasados tuvo las contribuciones de Di Lollo y Jagger Herrera.

Es tal el grado de confianza y seguridad en sus fuerzas que Boca gana por la vía de la maduración; cada triunfo es un proceso sostenido en su amplio abanico de recursos y virtudes. Si arranca un partido con un aire distraído o con movimientos pesados, aparece la imponencia -física y elástica- de Montero para desviar una espectacular tijera de Ardoyan, uno de los nombres que apunta a ser recordado por sus condiciones y capacidad en este Banfield compuesto por mayoría de jugadores que obliga a buscar sus antecedentes.

Villa, autor de un gol y una asistencia, maniobra ante Meriano Marcelo Aguilar

Este Boca levanta hasta a las individualidades que se caían más fácilmente cuando las cosas no le salían. Velasco puede equivocarse en tres pelotas en los primeros minutos, pero ya no se derrumba; se rehace como ese mediapunta habilidoso y atrevido que surgió en Independiente.

Banfield salió a disputar el partido sin complejos, más motivado por el desafío que condicionado por su sufriente temporada, que lo muestra en el 25° puesto de la Tabla Anual y con apenas dos victorias en los últimos 12 cotejos. El Taladro fue un poco la imagen de Pedro Troglio, un entrenador que contagia optimismo y se arregla con el escaso material que ponen en sus manos. Con esa actitud positiva salieron jugadores, sabiendo que tenían una oportunidad única ante un rival al que la acumulación de compromisos trascendentes podía dispersarlo un poco. Y algo de eso le ocurrió a Boca en el comienzo, con un andar un tanto adormilado, quizá descansando excesivamente en su condición de favorito en la serie.

Aun con los baches iniciales, este Boca no pecó de subestimar a Banfield. La prédica desde hace semanas de Arruabarrena (“no ganamos nada”) ya venció con el título de campeón de liga, pero esa obtención no la tomó como un recreo ganado para la Copa Argentina. Ante Banfield fue levantando revoluciones de a poco, masticó el partido con la convicción de que el bocado iba a ser dulce.

Ya en ventaja, fue inteligente para explotar la fractura de líneas en que cayó Banfield al ir a buscar el empate. Arruabarrena empezó a mover el banco antes de que el triunfo estuviera asegurado. Ingresaron Valencia y Aranda, que sigue sumando minutos en búsqueda de la versión futbolística que interrumpió una fractura de un peroné.

"CONTENTO DE VOLVER A TENER UNA NUEVA FINAL" 🗣️🔵🟡



La palabra del Vasco Arruabarrena en conferencia de prensa luego del triunfo ante Banfield en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/6hoq9IJ5A1 — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2026

Montero volvió a aparecer para cortar un centro peligroso de Ardoyan, un par de minutos antes de que Villa coronara un contraataque para el 2-0. Al encuentro le quedaba media hora, pero ya no había ningún misterio sobre quién sería el finalista. Con espacios, Boca era una amenaza de gol constante. Lozano recuperó en campo contrario la pelota que Villa le devolvió para el 3-0. Paredes se tocó la parte posterior de un muslo y fue reemplazado. Nada para alarmar. Tanto el volante como Arruabarrena se encargaron de aclarar después que solo se trataba de cansancio, que no había lesión, más allá de que hace rato que va físicamente con lo justo.

Otros dos ingresados desde el banco, Belmonte, desde media distancia, y el pibe Flores, con un disparo que dio en el travesaño, estuvieron cerca de ampliar la goleada. Ahora parece lejos, pero Boca vio de cerca la eliminación de la Copa Argentina cuando Godoy (Vélez) ejecutó un penal a un poste en la última jugada de los octavos de final. O hasta que apareció Valencia con tres cabezazos en 15 minutos para revertir un 0-2 ante Racing en cuartos. Este sábado se abrió paso a la final a lo grande, cuando su mejor momento coincide con el tiempo en que se define todo.