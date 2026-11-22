Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras derrotar 2-0 a Atlético Mineiro en la final en Barranquilla, Colombia. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó así a las 76 conquistas oficiales, entre competencias nacionales e internacionales, a dos semanas de haber ganado la liga argentina, amplió su palmarés y se consolidó en lo más alto de la tabla histórica de los clubes más ganadores del fútbol argentino.

Se trata de la tercera coronación del xeneize en el certamen que organiza la Conmebol, tras las obtenidas en 2004 y 2005, cuando se impuso en las finales ante Bolívar de Bolivia y Pumas de México, respectivamente. Además, con este logro se convirtió en el máximo ganador de la competencia y dejó atrás a Independiente, Lanús, Athletico Paranaense, Independiente del Valle y Liga de Quito, que la conquistaron en dos oportunidades.

La consagración en territorio colombiano significó el regreso de Boca a los primeros planos del fútbol sudamericano en materia de títulos. Su última vuelta olímpica internacional había sido en 2008, cuando obtuvo la Recopa Sudamericana ante Arsenal. Debieron pasar 18 años para que la institución volviera a celebrar la obtención de un trofeo fuera del ámbito doméstico.

La emoción de Miguel Merentiel tras convertir el segundo gol del partido Matias Delacroix - AP

Con esta nueva estrella, el club alcanzó los 19 títulos internacionales de su historia, entre los que se destacan seis Copas Libertadores, tres Copas Intercontinentales, cuatro Recopas Sudamericanas y, ahora, tres Copas Sudamericanas. En cuanto a lo local, la distribución lo tiene con 36 campeonatos de liga y 17 copas nacionales (incluido el Campeonato de Honor de 1925).

En el plano nacional, el equipo de la Ribera ya había festejado hace apenas dos semanas la obtención del título de “Campeón de Liga”, por haber finalizado en la primera posición de la Tabla Anual de la Liga Profesional, que contempla los puntos obtenidos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura. Además, tiene por delante la final de la Copa Argentina ante Platense, junto con la posibilidad de avanzar en los playoffs del Clausura, como otras oportunidades para incrementar su registro.

La clasificación histórica de campeones del fútbol argentino, conformada tanto por la era amateur y la profesional como por los ámbitos nacional e internacional, tiene a Boca como líder, con 76 estrellas, cuatro más que River Plate (72).

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos totales

Boca Juniors 76 títulos

River Plate 72

Independiente 45

Racing 41

Alumni / San Lorenzo 22

Estudiantes de La Plata 20

Vélez Sarsfield 19

Rosario Central 14

Huracán 13

Newell’s / Lanús 9

Belgrano 6

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5

Porteño (ya no existe) 4

Quilmes / Rosario Athletic 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2

Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Old Caledonians / Atlético Tucumán / Patronato / Central Córdoba (Santiago Estero) / Platense / Independiente Rivadavia / todos con 1.

Boca campeón de la Copa Sudamericana, el equipo con más títulos internacionales del fútbol argentino Matias Delacroix - AP

Títulos internacionales (FIFA/Conmebol)

Boca Juniors 19 títulos

Independiente 18

River Plate 12

Estudiantes de La Plata 6

Racing / Vélez Sarsfield 5

Lanús 4

San Lorenzo 3

Argentinos Juniors / Arsenal / Defensa y Justicia 2

Rosario Central / Talleres (Córdoba) 1

Hace solo dos semanas, Boca ganó la Tabla Anual y se consagró como "Campeón de Liga" ALEJANDRO PAGNI - AFP

Títulos nacionales