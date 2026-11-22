BARRANQUILLA, Colombia (Enviado especial).- El pitazo final desata una explosión. El grito de miles de hinchas de Boca retumba en el estadio Metropolitano y se mezcla con los fuegos artificiales que iluminan el cielo. Hay jugadores que caen de rodillas, otros que corren a abrazarse y una multitud que festeja entre lágrimas. Muchos chicos ven por primera vez a Boca campeón de una copa internacional. Y otros que ya no son tan chicos también disfrutan de un festejo que nunca habían vivido. Pasaron 18 años, demasiado tiempo para un club acostumbrado a las grandes gestas. Pero la espera terminó. Boca volvió a levantar un trofeo continental, con un equipo valiente, que jugó la final con el corazón y el carácter que tanto identifica a sus hinchas. Con Rodolfo Arruabarrena a la cabeza y Leandro Paredes, el capitán que regresó para vivir noches como esta, levantando la Copa Sudamericana.

No es la Libertadores, su gran obsesión, pero Boca necesitaba volver a ganar fuera del país, sacarse de encima tantos años de frustraciones y recuperar la confianza para ir otra vez por todo. En 90 minutos, pasó por arriba a Atlético Mineiro: lo venció 2-0 con una actuación convincente, recuperó la mística copera y todavía puede cerrar 2026 con otros tres trofeos.

Santiago Ascacíbar fue por momentos un delantero más, marcó el 1-0 y fue una de las figuras de la final; la hinchada lo ovacionó al grito de “Ruso, Ruso” Fernando Vergara - AP

Boca salió a jugar la final como tal. Asumió el protagonismo, movió la pelota con criterio y llegó con mucha gente al área rival, con un Sebastián Villa imparable por izquierda, que a puro galope fue una pesadilla para el fondo brasileño. Si se fue al descanso con apenas un gol de ventaja fue por su propia falta de eficacia. Santiago Ascacibar, antes de capturar un rebote en Vitão y fusilar a Everson de primera, ya había convertido en offside. Miguel Merentiel contó con tres situaciones clarísimas: en la primera, le acertó al travesaño a un metro de la línea. Y Everson le tapó un cabezazo a Lautaro Di Lollo con una atajada espectacular.

La imagen del entretiempo resumió la noche de Barranquilla: Boca ya estaba parado en la cancha y Mineiro no salía del vestuario. Eduardo Domínguez metió tres cambios, pero en la primera llegada a fondo, Merentiel puso el 2-0 tras el enésimo desborde de Villa. Con el correr de los minutos, Boca bajó el ritmo, sintió el desgaste por el calor y Mineiro generó un par de situaciones, pero el triunfo nunca corrió peligro.

Miguel Merentiel desperdició tres chances en el primer tiempo, pero tuvo su revancha en el comienzo del segundo, con el gol que empezó a sentenciar la final Matias Delacroix - AP

Boca jugó con paso de campeón y por momentos la diferencia futbolística fue impropia de una final. Ahora es momento de disfrutar.

Ahí está Paredes, el jugador-hincha que mira al cielo y agradece. El líder que volvió de Europa en plenitud y puso el cuerpo como nunca para llevar a Boca hasta acá. Arriesgó el físico en partidos que no estaba en condiciones de jugar y salió a falta de media hora, con el isquiotibial derecho destrozado, pero feliz. Ni loco se iba a perder esta final. Y la vivió con el corazón.

Lautaro Blanco festeja y el argentino Tomás Cuello se lamenta: Boca fue un gran campeón y borró de la cancha a Atlético Mineiro LUIS ACOSTA - AFP

Por ahí anda el Vasco, dejando salir toda esa emoción que tantas veces contiene. El técnico se preparó especialmente para esta final, con técnicas de respiración y meditación, pero cuando Andrés Matonte marca el final, festeja como uno más de esos 40.000, entre argentinos y colombianos, que convirtieron el Roberto Meléndez en una extensión de la Bombonera. Arruabarrena también tenía una cuenta pendiente: ser campeón internacional con Boca. Y lo consiguió con un equipo que lleva su sello: sobrio, equilibrado, voraz y, sobre todo, con muchísimo carácter.

Boca fue creciendo a medida que avanzaba en la Copa y supo jugar cada serie. Sufrió al comienzo, en aquel repechaje ante O’Higgins, cuando el Vasco todavía estaba buscando su equipo y los penales, como tantas otras veces en su historia, volvieron a jugar a su favor. Arrasó con Recoleta (7-1 en el global), resistió en el Morumbi para dejar en el camino a San Pablo y dio vuelta una serie bravísima ante Vasco da Gama en Río de Janeiro.

Rodolfo Arruabarrena regresó tras diez años y devolvió a Boca a los primeros planos: campeón en la Argentina y en Sudamérica, ahora va por más RAUL ARBOLEDA - AFP

Y qué decir de los chicos del club. Tantos años compartidos en las inferiores para llegar juntos a una noche así. Arruabarrena dijo que con ellos iba a la guerra. Y ninguno se achicó: con Di Lollo y Facundo Herrera sacando todo en el fondo, con Milton Delgado siendo un relojito en la mitad de la cancha, con el talento de Tomás Aranda, que volvió a ser titular después de tres meses, Boca también fue campeón gracias a los chicos de la casa.

La gente de Boca también estuvo a la altura de la final. En 2023, alrededor de 100.000 hinchas viajaron a Río de Janeiro para la final de la Libertadores ante Fluminense, aunque apenas una quinta parte pudo ingresar al Maracaná. Esta vez, casi todo el estadio estuvo teñido de azul y amarillo, como en Miami durante el Mundial de Clubes. Y Boca les devolvió a su gente todo ese esfuerzo con un partido casi perfecto.

Lo mejor del partido

Los representó en cada cruce, en cada ataque, en cada quite, en cada atajada. Desde la seguridad de Álvaro Montero, que empezó con dudas y terminó siendo uno de los pilares del campeón, hasta una defensa que responde al mandato boquense: centrales fuertes, que no negocian una pelota, y laterales que pasan al ataque con insistencia. Un medio campo con oficio y un ataque en el que todos juegan como si fueran titulares, aunque solo haya espacio para tres. Boca fue el equipo más goleador y el menos goleado de la Copa: convirtió 13 tantos y apenas recibió cinco. Y en el partido más importante de todos, solo le faltó golear.

Una noche para que los hinchas vuelvan a emocionarse con una vuelta olímpica lejos de casa, para que los más chicos conozcan esa felicidad que tanto se hizo esperar y para que Boca, otra vez, vuelva a sentirse poderoso.