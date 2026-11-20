BARRANQUILLA, Colombia (Enviado especial).- La famosa Torre del Reloj, la emblemática puerta de entrada a la Ciudad Amurallada, lleva más de 150 años marcando las horas en Cartagena de Indias. Pero este jueves, a sus pies, los hinchas de Boca pusieron en marcha otra cuenta regresiva: la de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. A pocos metros, el Camellón de los Mártires, un tradicional paseo de esta localidad turística ubicada a unos 135 kilómetros de Barranquilla, se tiñó de azul y amarillo. Miles de hinchas coparon el centro histórico con banderas, bombos, camisetas y canciones. Después de un día de playa, el primer banderazo xeneize en Colombia empezó a ponerle todavía más color a la previa del partido de este sábado.

Mientras el plantel de Boca realizaba uno de sus últimos entrenamientos en el estadio Romelio Martínez, a puertas cerradas, la otra cara de la final se vivía en Cartagena, una de las ciudades más turísticas de Colombia. Un destino que combina una parte colonial muy pintoresca, con calles angostas, balcones y construcciones antiguas, y otra mucho más moderna, con grandes edificios frente al mar que por momentos recuerdan a Miami. Hasta allí llegó la pasión por Boca.

La primera concentración fue en una playa que lleva, justamente, un nombre muy xeneize: Bocagrande. Durante la tarde, mientras el sol pegaba de lleno y la temperatura invitaba a meterse al mar, los hinchas aprovecharon para refrescarse antes de cambiar las ojotas por las zapatillas y salir rumbo al banderazo. Cerca de las 18, los guardavidas empezaron a pedirles que salieran del agua. En Cartagena, por razones de seguridad, no está permitido bañarse después de esa hora, cuando empieza a oscurecer y la falta de visibilidad complica las tareas de rescate.

El banderazo de los hinchas de Boca, al calor de Cartagena de Indias Aníbal Greco - La Nación

Así, entre un paseo por la costanera, una comida en alguno de los restaurantes de la zona y las últimas horas de playa, los hinchas fueron calentando motores para una noche especial. La ilusión es grande: Boca lleva 18 años sin ganar un título internacional y el sábado tendrá otra chance de volver a festejar.

La elección de Cartagena tampoco fue casual. Muchos hinchas decidieron instalarse directamente acá y viajar a Barranquilla recién para el partido. No solo por sus atractivos turísticos, sino también por una cuestión de bolsillo: al tratarse de un destino vacacional, con una amplia oferta de vuelos, hoteles y paquetes turísticos, a varios les resultó más barato pasar cinco días en Cartagena que tres en Barranquilla. El calor y la humedad son casi los mismos que en la sede de la final, pero acá al menos existe la posibilidad de combatirlos con un buen chapuzón en el Caribe.

EL BANDERAZO DE BOCA EN LA TORRE DEL RELOJ DE CARTAGENA 🇨🇴



Fiesta Xeneize a solo dos días de la gran final de la #CopaSudamericana. 🟡🔵 pic.twitter.com/czar4RDHuB — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2026

En Barranquilla, mientras tanto, también empiezan a multiplicarse las camisetas de Boca. Muchos son colombianos que siguen al equipo desde hace años, en buena medida por el cariño que dejaron Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, tres futbolistas cafeteros que marcaron una época en el equipo de Carlos Bianchi. También hay seguidores de Junior, el club más popular de la ciudad, que se quedó afuera de los playoffs de la liga colombiana y cuyos hinchas tendrán la posibilidad de disfrutar de una final internacional en su propia casa. A eso se suma la curiosidad por conocer el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que fue modernizado por completo y amplió su capacidad de 43.000 a 65.000 espectadores.

Pero para los hinchas que viajaron miles de kilómetros con el único propósito de acompañar a Boca, las playas y el turismo son apenas una manera de matar el tiempo hasta el partido. Sin alcanzar todavía aquella marea que invadió Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores de 2023, entre el miércoles y el jueves aterrizaron nuevos vuelos desde Argentina con cientos de simpatizantes.

Para la final, Boca agotó las 13.000 entradas populares que recibió, a 90 dólares cada una, aunque se espera que la cantidad de hinchas sea bastante mayor: todavía se venden plateas y también hay muchos colombianos que compraron localidades de las 40.000 destinadas al público local, para las que se exige documentación colombiana.

Un mundo azul y oro en Barranquilla Aníbal Greco - La Nación

La fiesta, de todas maneras, no terminó en Cartagena. Este viernes tendrá su segundo capítulo, ya en Barranquilla, con otro banderazo en el Gran Malecón del Río, uno de los sitios más concurridos de la ciudad, a orillas del Magdalena, junto a una gigantesca vuelta al mundo de 65 metros de altura, con 44 cabinas iluminadas, considerada una de las cinco más grandes de América Latina.

Los brasileños también preparan suyo. Los torcida de Atlético Mineiro convocaron para las 17, hora colombiana, a un banderazo en un bar de la calle 84, bastante alejado del punto de encuentro de los Boca, que buscarán repetir la fiesta que armaron en Cartagena.