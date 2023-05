Boca: de la serenidad de Jorge Almirón a la ilusión de Nicolás Figal antes del choque frente a River

escuchar

El técnico Jorge Almirón destacó el trabajo de Boca en el triunfo sobre Colo Colo por 2 a 0 en Chile, aunque reconoció que el comienzo del partido fue difícil, mientras que Nicolás Figal se ilusionó con un triunfo ante River en el Superclásico del domingo, en el Monumental.

“Hay que decir la verdad: en el inicio del partido ellos estuvieron mejor. Y nuestro arquero nos salvó. Romero sacó tres pelotas muy importantes”, resumió el entrenador en la conferencia de prensa, en donde luego destacó: “Ellos se adaptaron más rápido a la cancha, que estaba imposible jugar. Pero si alguna entraba todo hubiera sido diferente. Después sí, nos acomodamos y pudimos equilibrar. Hubo un muy buen gol de Luis (Advíncula), y después fuimos realizando un muy buen partido, con muchas ocasiones en el segundo tiempo”.

En relación al desarrollo del segundo tiempo, Almirón consideró: “En el trámite de esa segunda parte se notó que estábamos mejor. Y ya con la expulsión [de Carlos Palacios, en Colo Colo] encontramos más espacios. Los muchachos lo hicieron muy bien, y nos faltó un poquito más de certeza sobre el final para cerrar el partido antes. Pero todo el equipo estuvo muy atento, sobre todo nuestro arquero. Hacía tiempo que no terminábamos con la valla en cero. Eso es muy bueno”.

Precisamente Chiquito Romero, en diálogo con ESPN, priorizó: “Las cosas que practicamos en la semana las podemos plasmar en los partidos. Eso es muy importante, sobre todo para la confianza del grupo”.

¿SU MEJOR PARTIDO EN BOCA? Y la previa del Superclásico... Las palabras de Chiquito Romero desde Chile.



De cara al futuro, el entrenador también destacó: “Estamos esperando que los que están afuera se puedan sumar, para tener más opciones. Va a ser complicado elegir, porque los que están afuera tienen una enorme jerarquía. Pero, mientras tanto, somos un equipo. Los jugadores están dejando todo. Los estamos llevando bastante bien, el que le toca jugar se siente importante y eso se está notando en el rendimiento”.

En relación al inminente Superclásico del domingo, Nicolás Figal fue escueto: “Sabemos que el fin de semana tenemos un partido que lo mira todo el mundo. Los hinchas de Boca están muy ilusionados, jugaremos contra un rival muy difícil y en un estadio complicado. Pero trataremos de sumar de a tres para darle una alegría a los hinchas”.

Acerca de este contexto en el que ahora es Boca el que llega con más confianza que River, que sufrió una estrepitosa e histórica goleada ante Fluminense en Brasil por 5 a 1, el zaguero fue cauto: “Sabemos que el fútbol hoy es muy parejo. La situación puede cambiar en una semana. Creo que nosotros llegamos bien, pero tenemos que tener calma. Esta noche se ganó un partido muy difícil, en un estadio donde sus hinchas alientan mucho. Y recién ahora pensaremos en el domingo”.

“Siempre trabajo eso”

Luis Advíncula reconoció que suele practicar los remates desde afuera del área, y que no son casualidad. “Soy un trabajador más del equipo. Contento porque se nos está dando a mí y al equipo. Los que me conocen saben que siempre trabajo patear desde afuera del área. El otro día dije en broma que me había equivocado, pero la realidad es que lo practico siempre”, declaró el peruano en diálogo con ESPN. El lateral del seleccionado peruano venía de anotar el empate parcial frente a Deportivo Pereira, también en la copa Libertadores, con un tremendo remate de media distancia.

¿EL NUEVO GOLEADOR DE BOCA? Advíncula y su felicidad tras la victoria vs. Colo-Colo en Chile.



