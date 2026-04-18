Tottenham respiraba tras un golazo ante Brighton, pero un tanto agónico lo devolvió a la zona de descenso

Pelear por no descender de categoría es, seguramente, una de las mayores angustias y presiones que puede padecer un equipo y sus hinchas. Tottenham, de traspié en traspié en la temporada, comenzó esta fecha, la 33° de la Premier League, en zona roja. Frente a Brighton, de local y sin Cristian Cuti Romero, lesionado, estaba fuera del descenso por el gol anotado a sólo trece minutos del final del partido por el neerlandés Xavi Simons, que colocó el 2-1. Sin embargo... en el quinto minuto de adición, el francés Georginio Rutter igualó (2-2) y, a cinco fechas del final del campeonato, los Spurs están 18°, en descenso.

Cuando todo era éxtasis para Tottenham: Xavi Simons anotó un golazo para el 2-1, pero en el tiempo adicionado igualó Brighton BEN STANSALL - AFP

Simons, el eléctrico mediocampista de 22 años nacido en Ámsterdam, fue la imagen que mejor resumió el ánimo de Tottenham. Su obra de arte a tan poco del final del encuentro -un derechazo desde afuera del área grande que pegó contra un palo y entró-, hizo delirar al público en el Tottenham Hotspur Stadium. Con el reparador 2-1, los conducidos por el italiano Roberto De Zerbi empezaron a aguantar, como podían, sin energía, los últimos minutos...

El golazo de Simons

Simons, totalmente acalambrado, fue atendido dentro del campo de juego: no abandonó el equipo ya que su equipo había hecho todas las modificaciones. Pero el gol de Rutter fue un baldazo de agua helada para todos, incluso para el cordobés Romero que siguió el partido desde la platea y, un rato antes, había festejado.

Con el 2-2 decretado, Simons, que sólo unos minutos antes se había vestido de superhéroe, se derrumbó, desconsolado. Ahora quedan cinco fechas para el final de la Premier League y la situación de Tottenham es alarmante. Está a un punto del primer equipo que no está descendiendo, West Ham, pero The Hammers tienen un partido menos (el lunes visitarán a Crystal Palace).

Georginio Rutter, N° 10 de Brighton, anotando el agónico 2-2 ante Tottenham; el equipo de Londres sigue en zona de descenso directo BEN STANSALL - AFP

La campaña de Tottenham es sumamente pobre. Es más, llegó a quince partidos sin triunfos (nueve empates y seis derrotas), lo que representa una de sus rachas más negativas de la historia, sólo superada por la de 1934-35, con dieciséis encuentros sin festejar. Encima, el conjunto londinense no cuenta con uno de sus referentes, Romero, que estará entre seis y ocho semanas fuera de las canchas por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 llegaría a la próxima Copa del Mundo al límite, posiblemente sin rodaje, lo que obliga al cuerpo técnico a revisar la lista de 26 futbolistas que tenía prácticamente definida.

Lo mejor de Tottenham-Brighton

Alarma en la selección de Paraguay

El partido entre Tottenham y Brighton tuvo una situación periférica al resultado final que preocupa -y mucho- a la selección de Paraguay que conduce Gustavo Alfaro. El mediocampista Diego Gómez Amarilla, de 23 años, nacido en San Juan Bautista (Paraguay), salió llorando del campo de juego a los 20 minutos del primer tiempo. ¿Qué le pasó? Disputó una pelota aérea y al caer, bajó sobre la rodilla izquierda, cargando todo el peso del cuerpo sobre la misma.

El paraguayo de Brighton, Diego Gómez, se lesionó y se fue muy afectado del partido ante Tottenham BEN STANSALL - AFP

Inmediatamente quedó en el suelo, llorando. Sus compañeros se acercaron para consolarlo y, al ser reemplazado, recibió aplausos de los hinchas, incluso de los de Tottenham. Formado en Libertad, jugó en Inter Miami y, actualmente en la Premier League, es una pieza valiosa de la selección dirigida por Alfaro.