Marie-Louise Eta debutó como DT de Union Berlin y derribó un nuevo muro al ser la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

Marie-Louise Eta hizo historia en el fútbol europeo al asumir esta semana la dirección técnica del Union Berlin y este sábado salió a la cancha para convertirse en la primera mujer DT en dirigir a un equipo de primera división en una de las grandes ligas del viejo continente. La experiencia no terminó de la mejor manera en el resultado: como local, cayó por 2-1 ante Wolfburgo, que está en zona de descenso directo en la Bundesliga. En lo personal, no obstante, derribó un nuevo muro.

A 36 años y medio de la caída del muro de Berlín que el 9 de noviembre de 1989 simbolizó el fin de la Guerra Fría, dos años antes de que Eta naciera, la entrenadora derrumbó otra enorme muralla en su rol de mujer con el hito que marca. “Comprendo el debate público. Sé que mi contratación tiene un impacto simbólico. Para mí, sin embargo, sólo se trata de fútbol”, dijo Marie-Luise, antes del juego que no cambió la tendencia para sus dirigidos, que sólo ganaron dos partidos en 2026, llevan cuatro fechas sin vencer y sacaron apenas uno de los últimos 12 puntos.

Nombrada como interina hasta final de la temporada, la DT recibió una respuesta entusiasta de los aficionados locales cuando se anunció su nombre antes del inicio del partido. Pero Union Berlin se vio rápidamente contra las cuerdas cuando Patrick Wimmer marcó el primer gol a los 11 minutos y Dzenan Pejcinovic aumentó la ventaja para los visitantes después del descanso. Oliver Burke recortó las diferencias a cinco minutos del final, pero no alcanzó para llevar alivio con cuatro partidos por disputar todavía. “No se les puede reprochar nada a los chicos. Estuvieron muy cerca muchas veces”, fue el primer análisis de Eta tras un encuentro en la que el local manejó el juego y tuvo más llegadas, pero resultó menos certero en el arco.

¡¡TODOS LOS FLASHES SON PARA ELLA!! Marie-Louise Eta realiza su debut como entrenadora de Union Berlin y se convierte en la primera mujer en la historia en dirigir un equipo de primera división en Europa.



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“Union Berlin es un gran club y para mí no importa si entreno a los Sub 19, a los hombres o a las mujeres. A menudo me preguntan si es diferente entrenar a hombres y mujeres, y siempre respondo que no. Me alegra que el club me haya confiado esta difícil tarea de garantizar la permanencia. Una de las fortalezas de Union Berlin siempre ha sido nuestra capacidad para unirnos en estas situaciones”, había sentenciado Eta, tras recibir comentarios sexistas en las redes sociales que generaron un respaldo mayor de la entidad.

En comunicado previo, difundido en la madrugada del domingo pasado, horas después de otra derrota, por 3-1 contra el último Heidenheim, el club de la capital germana había anunciado el final del ciclo de Steffen Baumgart y el nombramiento de Eta, que ya formaba parte del mismo cuerpo técnico. Pero ahora, a los 34 años, para permanecer al frente del plantel hasta el final de la temporada, con la misión de asegurar la permanencia del Union Berlin en la primera división.

A cuatro fechas del final, el único club de la capital germana que juega la Bundesliga está 11°, sólo seis unidades por encima de St. Pauli, que ocupa la 16ª plaza, que obliga a jugar un repechaje para mantener la categoría, y a ocho puntos de la zona de descenso. Le quedan los duelos como visitante ante Leipzig, el viernes próximo; luego recibirá a Colonia, más tarde irá a orillas del Rin para jugar ante Mainz 05 y cerrará el campeonato en casa ante Augsburgo.

Los reclamos de Marie-Louise Eta a sus dirigidos en medio del partido que Union Berlin perdió con Wolfsburg como local por la Bundesliga getty images - Getty Images Europe

Eta es una figura conocida en el fútbol de ese país. Se formó en Fortuna Dresde y luego en Turbine Potsdam, club femenino de referencia en Alemania en los años 2000 con el que ganó la Champions League en 2010, con 18 años. Jugó una segunda final al año siguiente, antes de fichar por el Hamburgo.

En el verano europeo de 2018 y con solo 26 años, puso fin a su carrera como jugadora para convertirse en entrenadora, primero con los equipos juveniles del Bremen, su último club, y luego dentro de la Federación Alemana, al frente de selecciones femeninas alemanas de categorías inferiores.

Marie-Louise Eta estaba desde 2023 como asistente en el cuerpo técnico de Union Berlin Andreas Gora - DPA

Se incorporó al Union Berlin en el verano boreal de 2023, en el cuerpo técnico del centro de formación masculino, para ayudar a Marco Grote con el equipo sub-19. A finales de noviembre de ese año, tras el despido de Urs Fischer como entrenador del primer equipo, Grote fue nombrado técnico interino y llevó a Marie-Louise Eta a su cuerpo técnico como asistente.

Se convirtió así en la primera mujer en ocupar aquel puesto en partidos de Bundesliga y de Champions League (jugó contra el Real Madrid en la temporada 2023-2024). Siguió como asistente hasta el final de esa temporada, junto al croata Nened Bjelica, y luego nuevamente con Grote cuando Bjelica fue destituido.

Lo mejor de Union Berlin - Wolfsburgo

En mayo de 2024, Sabrina Wittmann se convirtió en la primera alemana en ser nombrada al frente de un equipo profesional en Ingolstadt, la tercera división alemana, un cargo que sigue ocupando. Ahora, Eta es la primera entrenadora de un club de la Bundesliga, al menos durante cinco partidos.