Atlético de Madrid vs. Real Sociedad, la final de la Copa del Rey, en vivo
Juegan en el estadio de La Cartuja (Sevilla); cuatro argentinos son titulares en el equipo colchonero
Remate de Guedes... cerca
Al igual que Barrenetxea, el otro extremo de la Real Sociedad también tiene un gran partido. Se trata del portugués Guedes. Con la marca de Nahuel Molina, amaga hacia adentro, se va para afuera y remata de zurda. La pelota se va cerca.
Amonestado Le Normand
El defensor -con pasado en la Real Sociedad- recibe la tarjeta amarilla luego de una infracción sobre Barrenetxea. Todo arranca con un error de Ruggeri, de muy mal inicio de partido.
Lookman, el más peligroso
El nigeriano hace un descalabro por la banda izquierda de la defensa de la Real Sociedad. Va hasta el fondo y tira el centro, que le cae a Griezmann para definir. Incómodo por la marca de Caleta-Car, no puede patear.
Real Sociedad, con supremacía numérica en campo de Atlético
El equipo vasco no sólo presiona bien alto, sino que se planta en territorio enemigo. Cada vez que Atlético de Madrid pierde la pelota, los rojiblancos se encuentran en inferioridad numérica. Llorente, como un bombero, evita el 2-1 de la Real Sociedad, que disfruta de su mejor momento en el encuentro.
Guedes tiene el 2-1... muy cerca
Lo habilita Aramburu y el portugués calibra el remate. Hay un desvío y la pelota termina muy cerca del ángulo del arco defendido por Musso.
¡Gol de Atlético de Madrid!
Lookman tira una diagonal, Griezmann intenta asistir a Julián Álvarez, pero le sale un pase para el nigeriano. Éste saca el remate, bien esquinado, y la pelota anida en el palo más lejano del arco de Marrero. La final, entonces, está 1-1.
🚩 Live: Atletico 1-1 Sociedad— Football Xpert (@footballxpert) April 18, 2026
⚽️ Goal: Lookman (19') pic.twitter.com/L41J7GhnLJ
La presión alta de la Real Sociedad desconcierta al Atlético
Los dirigidos por Diego Simeone se ven obligados a tirar pelotazos, lejos de su juego de triangulaciones y posesión. En esa tónica, tanto Griezmann como Álvarez quedan desconectados y deben bajar hacia la mitad de la cancha para tomar contacto con la pelota. Real Sociedad luce cómoda con la ventaja parcial y los colchoneros no la inquietan. Es más: casi se pone 2-0 con un remate de Barrenetxea bien conjurado por Musso.
Responde Atlético con Lookman
El Atlético se encomienda a una salida rápida para buscar a sus extremos. Lookman toma la pelota sobre la banda izquierda y avanza en velocidad hasta el fondo de la cancha. El balón se le va por la línea de fondo, pero el equipo colchonero avisa.
¡Gol de Real Sociedad!
Todos los errores en la misma jugada: erra el cálculo Giuliano Simeone, la pelota le queda a Guedes y el portugués tira el centro. Incómodo, cabecea Barrenetxea, quien le gana en las alturas a Ruggeri. Musso se estira, pero no puede evitar el gol. Los dirigidos por el Cholo Simeone -que pide calma- pierden desde los ¡catorce segundos! Es el gol más tempranero de la historia de la Copa del Rey.
La TV de la final
La final de la Copa del Rey entre madrileños y vascos podrá seguirse online y por TV a través del canal 116 de Flow.
Cuatro argentinos titulares en el Atlético
Cuatro argentinos serán protagonistas de la final de la Copa del Rey: Juan Musso en el arco, Nahuel Molina en la banda derecha de la defensa, Giuliano Simeone en la banda derecha y Julián Álvarez como referencia ofensiva. Además, en el banco de suplentes estarán Thiago Almada y Nicolás González. El siguiente es el equipo titular que dispone Diego “Cholo” Simeone: Juan Musso, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Julián Alvarez y Antoine Griezmann.
El XI del Atlético de Madrid 🔴⚪ pic.twitter.com/1rYxHukbev— Atlético de Madrid (@Atleti) April 18, 2026
Los vascos, con equipo confirmado
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, pondrá al siguiente equipo sobre el césped del estadio de La Cartuja, en Sevilla, con el objetivo de quedarse con la Copa del Rey: Unai Marrero; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Luka Sucic, Beñat Turrientes, Carlos Soler; Ander Barrenetxea, Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal.
𝗫𝗜 | Hoy juega toda la familia txuri urdin. Once en el campo, miles en la grada, en Sevilla, en Donostia, Gipuzkoa y por el mundo. A por la Copa. 𝗚𝗨𝗮𝘇𝗲𝗻 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗔!!!#GUazenREALA pic.twitter.com/hFXQIdDhFb— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 18, 2026
Final a estadio lleno
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que desde las 16 sostendrán Atlético de Madrid y Real Sociedad, por la final de la Copa del Rey. El conjunto colchonero llega con el ánimo en alza y parte como favorito para quedarse con el trofeo luego de haber eliminado de la Champions a Barcelona y clasificarse a las semifinales del torneo más importante de Europa. El conjunto vasco, en cambio, aterriza en el partido decisivo con la impronta ganadora de su entrenador, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, quien desde su llegada la banco de suplentes revitalizó al plantel de los de San Sebastián. Lleva 11 victorias, cuatro empates y apenas tres de derrotas en los 18 partidos al mando.
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