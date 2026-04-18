Atlético de Madrid vs. Real Sociedad, la final de la Copa del Rey, en vivo

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que desde las 16 sostendrán Atlético de Madrid y Real Sociedad, por la final de la Copa del Rey. El conjunto colchonero llega con el ánimo en alza y parte como favorito para quedarse con el trofeo luego de haber eliminado de la Champions a Barcelona y clasificarse a las semifinales del torneo más importante de Europa. El conjunto vasco, en cambio, aterriza en el partido decisivo con la impronta ganadora de su entrenador, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, quien desde su llegada la banco de suplentes revitalizó al plantel de los de San Sebastián. Lleva 11 victorias, cuatro empates y apenas tres de derrotas en los 18 partidos al mando.