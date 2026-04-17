Posiciones en la Copa Libertadores 2026: así están las tablas, grupo por grupo, tras la fecha 2

Este jueves finalizó la fecha 2 de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. El certamen tiene a 12 equipos invictos, de los cuales cuatro son argentinos: Boca, Independiente Rivadavia, Estudiantes y Rosario Central. De todos ellos, apenas cinco ganaron los dos partidos que disputaron hasta el momento: el xeneize, la Lepra mendocina, Flamengo, Corinthians y Liga de Quito. Los detalles del torneo están disponibles en canchallena.com.

En el Grupo A el Mengão lidera con seis puntos, el Pincha está segundo con cuatro, Independiente Medellín se mantiene en el tercer lugar con uno y Cusco está último sin unidades. En el B, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido están en lo más alto con cuatro puntos cada uno. Deportes Tolima y Universitario de Perú, por su parte, suman uno cada uno.

Flamengo es el único líder de la tabla de posiciones del Grupo A, en el que también está Estudiantes MAURO PIMENTEL - AFP

En la zona C, el equipo dirigido por Alfredo Berti, que protagonizó una de las grandes sorpresas de esta jornada al vencer a Fluminense en el Maracaná, tiene puntaje ideal y le saca cuatro puntos de ventaja a su perseguidor más cercano, Deportivo La Guaira. Más atrás se ubican el ‘Flu’ y Bolívar con una unidad. En la D, el combinado de la Ribera también suma pleno de victorias y es el único puntero. Universidad Católica y Cruzeiro tienen tres unidades cada uno, y Barcelona está último sin puntos.

En el Grupo E, el Timão es el único que ganó los dos partidos que jugó hasta el momento, por lo que se mantiene en la cima de la tabla de posiciones. Platense sorprendió a Peñarol en Uruguay y, con su primer triunfo en la historia del certamen, se trepó al segundo lugar con tres puntos, relegando al Manya al tercer puesto con uno al igual que Independiente Santa Fe. En el F, Palmeiras está primero con cuatro unidades, uno más que Sporting Cristal -segundo- y Cerro Porteño -tercero-, y tres más que Junior.

El Palmeiras del 'Flaco' López está en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona F Andre Penner - AP

En la zona G, el Rey de Copas ecuatoriano tiene puntaje ideal, por lo que es el único puntero. Segundo está Mirassol, que tiene tres al igual que Lanús, que está tercero por haber perdido el primer encuentro ante los brasileños. Always Ready aún no sumó y está en el fondo de la tabla. Por último, en la H, Independiente del Valle y Rosario Central suman cuatro unidades, pero los ecuatorianos lideran por diferencia de gol. Universidad César Vallejo está penúltimo con tres y Libertad último sin puntos.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres.