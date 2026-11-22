Boca consiguió la Copa Sudamericana al imponerse por 2 a 0 sobre Atlético Mineiro y el título benefició a otros equipos del fútbol argentino en la búsqueda de asegurarse la clasificación para las copas internacionales 2027.

Platense e Independiente Rivadavia jugarán la Copa Libertadores, mientras que Estudiantes, como mínimo, se aseguró ir a la Sudamericana del año que viene.

Platense festeja a lo grande. El título de Boca le aseguró disputar otra vez la Copa Libertadores (este año cayó en los cuartos de final con Fluminense) por el cupo de Copa Argentina, de la que es finalista, justamente contra el equipo xeneize. El partido se jugará el 2 de diciembre, en estadio a confirmar.

Si Boca ganaba la Sudamericana (o el torneo Clausura, algo que puede ocurrir), el equipo conducido por Martín Palermo se iba a clasificar aún si no gana la final. De este modo, Platense arrancará directamente en la fase de grupos, por lo que evitará el repechaje.

Otro conjunto que también confirmó su presencia en la próxima edición de la Libertadores es Independiente Rivadavia, que este año cayó ante Fluminense en los octavos de final. La Lepra mendocina se benefició al haber terminado cuarto en la tabla anual y la liberación del cupo que tenía Boca por esa vía. Subió un casillero.

Por ahora, los mendocinos jugarían el repechaje, aunque todavía tienen la posibilidad de ganar el Clausura e ingresar en la etapa de grupos. Curiosamente, el equipo mendocino jugará con Boca por los octavos del Clausura, el próximo miércoles en la Bombonera.

Otros beneficiados

Argentinos: tenía asegurado el repechaje de la Libertadores 2027, pero ahora accederá directamente a la fase de grupos. Quedó eliminado del Clausura al perder con Independiente.

Estudiantes: su clasificación a la Libertadores depende de la final ante Palmeiras, que se jugará el sábado próximo. Si derrota al conjunto brasileño, tendrá asegurada su participación en el torneo. En cambio, si pierde, con el título de Boca se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana por la liberación de cupos en la anual.

Independiente le ganó a Argentinos Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Clausura. Liga Profesional Argentina. Fotobaires

Independiente: también suma chances de meterse en la Sudamericana 2027. Tras quedar igualado con Defensa y Justicia en puntos y diferencias estadísticas, el Fair Play determinó que finalizara en el puesto 13 de la Tabla Anual. Para conseguir un lugar internacional necesita una combinación específica: que Boca gane la Sudamericana (ya pasó), que Estudiantes derrote a Palmeiras y que el Clausura sea conquistado por alguno de los equipos ubicados por encima suyo en la clasificación. Si se consagra campeón del torneo local, en cambio, accederá directamente a la Libertadores.

En cuanto a la Libertadores, quedan por definirse el campeón del Torneo Clausura, que entra directo a fase de grupos. Si el campeón ya está clasificado, libera un cupo que puede llevar a Gimnasia La Plata a la etapa previa y ascender a Independiente Rivadavia a fase de grupos.

Independiente Rivadavia está clasificado a la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2027. 🏆



Nuestra historia internacional sigue sumando capítulos.



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Los clasificados a las copas

Copa Libertadores: El campeón del Clausura 2026. Belgrano -campeón del Torneo Apertura-, Boca -campeón de la Sudamericana- Platense, Rosario Central, Argentinos e Independiente Rivadavia (repechaje).

Copa Sudamericana: Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez, River, Instituto, Lanús y Estudiantes de La Plata.