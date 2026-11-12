Boca Juniors vs. Banfield, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors y Banfield chocarán el próximo sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro está programado a las 19 y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Nazareno Arasa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 1.54 contra 6.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Taladro. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 3.85.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena rompió una larga sequía sin títulos con la obtención de la Tabla Anual 2026, pero no se conforma y va por todo en un cierre de año que se avizora histórico para la institución porque puede lograr otras cuatro estrellas y una de ellas es la de la Copa Argentina para, así, aumentar su ventaja en la cima de la tabla de ganador del fútbol argentino.

El conjunto del barrio porteño de la Boca estuvo muy cerca de ser eliminado por Racing en cuartos de final porque perdía 2 a 0 por un golazo olímpico de Gastón Lodico y otro tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Sin embargo, Enner Valencia ingresó desde el banco de suplentes y revirtió la historia con tres cabezazos en un puñado de minutos. Antes, eliminó en la primera ronda a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0; en la siguiente a Sarmiento de Junín 2 a 0 y en octavos a Vélez Sarsfield 4 a 3 por penales después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Rodolfo Arruabarrena le cambió la cara a Boca y le dio el primer título después de más de tres años Manuel Cortina

La Copa Argentina 2026 es uno de los tantos títulos que puede obtener Boca antes de que termine el 2026. También jugará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil el próximo sábado 21 de noviembre y está en octavos del Torneo Clausura, donde se medirá con Independiente Rivadavia el miércoles 25. De celebrar en este último certamen, accederá al Trofeo de Campeones vs. Belgrano de Córdoba, vencedor del Apertura.

El Taladro, por su parte, fue el primero de los cuatro equipos que accedió a las semifinales y lo logró con un triunfo sobre Deportivo Riestra por penales después de empatar 1 a 1. En su debut doblegó a Real Pilar 3 a 0 y, después, eliminó sucesivamente a San Martín de Tucumán 5 a 4 por penales tras igualar 1 a 1; y a Midland 4 a 3 por la misma vía después de una parda 2 a 2.

Afuera de los playoffs del Clausura, el equipo de Pedro Troglio aspira a no cerrar su año y buscará dar el golpe frente al, de momento, mejor equipo de la Argentina, objetivo para el que tendrá que hacer un partido sin fisuras.

El Taladro sueña con eliminar a Boca en las semifinales de la Copa Argentina 2026 Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El ganador de la segunda semifinal enfrentará a Platense por el título. El Calamar fue verdugo de Atlético Tucumán por penales 5 a 4. En el tiempo reglamentario igualaron 1 a 1.

El xeneize es el máximo vencedor de la Copa Argentina con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Tabla de campeones la Copa Argentina