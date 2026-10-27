Boca Juniors vs. River Plate: fecha y horario del partido del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors y River Plate inician este martes la semana camino al Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, que tendrá lugar este domingo 1° de noviembre a las 15 (horario argentino) en la Bombonera, aún con árbitro a designar.

El encuentro se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Más allá de la trascendencia propia del partido, para ambos habrá tres puntos en juego más que importantes para sus objetivos teniendo en cuenta que será el anteúltimo encuentro de la instancia regular del Clausura y, también, que se contabilizará para la Tabla Anual.

El xeneize derrotó este domingo a Independiente 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y se clasificó a los octavos de final gracias a que escaló al tercer puesto de la zona A con 27 puntos, la misma cantidad que Vélez, pero con peor diferencia de goles (+10 contra +8); y que Defensa y Justicia, pero con mejor dividendo (+7). Su campaña es de siete triunfos, seis empates y solo una derrota. A su vez, sigue en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades, una más que Rosario Central.

Lautaro Di Lollo es uno de los baluartes de la defensa de Boca y con mejor presente en el plantel [e]RIO DE JANEIRO - XinHua

Boca atraviesa un presente inmejorable porque no solo está en carrera por ganar el Clausura y la Tabla Anual, sino que también está en semifinales de la Copa Argentina -vs. Banfield- y de la Copa Sudamericana -vs. Atlético Mineiro-. Con más de tres años de sequía, el elenco azul y oro puede ganar hasta cinco títulos en lo que queda del año.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene a disposición a todos los futbolistas, con excepción de aquellos que acarrean lesiones de larga duración como Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Adam Bareiro y Agustín Marchesín. En ese contexto, diagramará una formación con los habituales titulares, entre ellos Leandro Paredes quien ya participó desde el arranque en el último partido ante Independiente y después de haberse recuperado en tiempo récord de un desgarro muscular.

Lautaro Blanco es una fija en el lateral izquierdo de Boca y entonces, es uno de los nombres "puestos" para el domingo LUIS ROBAYO - AFP

River, por su parte, superó el domingo a Racing 1 a 0 en el Monumental y llega en alza al choque con Boca. Para los dirigidos por Leonardo Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aun mayor porque necesita maquillar un año muy adverso y, también, quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Leandro Paredes de penal.

El elenco del barrio porteño de Núñez se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades gracias a siete alegrías, dos igualdades y cinco caídas mientras que en la Tabla Anual clasifica séptimo con 52, a tres unidades de Vélez que es el último que está ingresando a la Copa Libertadores 2027. De momento, el Millonario se está metiendo en la Sudamericana.

Ángel Correa es la gran figura que tiene River; Angelito aporta goles y juego de calidad Manuel Cortina - LA NACION

Ponzio podrá contar para el Superclásico con Lucas Martínez Quarta, quien cumplió la fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y puede regresar. No obstante, su reemplazante contra la Academia, Lautaro Rivero, marcó el gol del triunfo y podría disputarle el puesto.

La duda, que se empezará a disipar en los entrenamientos, es si Marcos Acuña está en condiciones de regresar al lateral izquierdo o continúa allí Francisco Ortega. Aníbal Moreno, quien dejó la cancha vs. Racing, no tiene ninguna lesión y es probable que sea titular. Fausto Vera, que también podría jugar de cinco, sí está descartado.

Los dos clubes más importantes del país se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para el xeneize y 88 para el Millonario. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos