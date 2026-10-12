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Boca Juniors vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este martes desde las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Boca Juniors vs. Vasco da Gama, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Boca Juniors vs. Vasco da Gama, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), por ida la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Boca Juniors viene de empatar ante São Paulo por 1-1 mientras que Vasco da Gama llega de ganar ante Independiente Santa Fe por 2-0.

Todo lo que hay que saber

  • Boca Juniors vs. Vasco da Gama
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a ida la semifinal de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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