Boca Juniors vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), por ida la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Boca Juniors viene de empatar ante São Paulo por 1-1 mientras que Vasco da Gama llega de ganar ante Independiente Santa Fe por 2-0.

Todo lo que hay que saber

Boca Juniors vs. Vasco da Gama

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a ida la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

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