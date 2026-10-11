Boca Juniors vs. Vasco Da Gama, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La semana entrante comenzarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 con el partido de ida entre Boca Juniors y Vasco Da Gama de Brasil en la Bombonera. El cotejo está programado a las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el chileno Piero Maza, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.90 contra 4.94 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

El xeneize deberá afrontar el partido, y la serie, sin Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular el viernes pasado en el empate con Instituto de Córdoba 2 a 2 y quedó descartado definitavamente. Su baja, muy sensible, se suma a las de Tomás Aranda, Tomás Belmonte y Alan Velasco, otros dos titulares que también padecen diferentes dolencias. En ese contexto, el entrenador Rodolfo Arruabarrena afronta el momento más importante del segundo semestre sin varias de las figuras del plantel y con la misión de reemplazarlos.

El equipo del barrio porteño comenzó su participación en el plano internacional en la Copa Libertadores, pero se ubicó tercero en su zona y decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos de final eliminó a O’Higgins 4 a 3 por penales tras igualar 1 a 1 en el global -sendos triunfos 1 a 0 de local-; en octavo superó a Recoleta de Paraguay 7 a 1 -victorias 3 a 1 y 4 a 0-; y en cuartos a San Pablo 2 a 1 -triunfo 1 a 0 de local y empate 1 a 1 en la Bombonera-.

El conjunto brasileño, por su parte, compitió en la Sudamericana desde el inicio y logró el segundo puesto en la zona G con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En 16avos eliminó a Independiente Medellí 3 a 2 -2 a 2 en la ida y victoria 1 a 0 en la vuelta-; en octavos se dehizo de 4 a 1 con un triunfo con ese resultado en la revancha; y en cuartos de final doblegó a Independiente Santa Fe 2 a 0 tras igualar sin goles en la ida.

En su plantel, el equipo que marcha 14° en el Brasileirao y está a tres puntos del descenso, tiene a los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Facundo Colidio y Claudio Spinelli, los tres primeros de reciente llegada. La salvedad es que Colidio no puede jugar porque ya disputó el certamen con River.

Santiago Sosa es uno de los jugadores argentinos que tiene Vasco Da Gama Miguel Schincariol - Getty Images South America

La revancha de la serie se disputará una semana después, el 20 de octubre, en Río de Janeiro en un estadio a confirmar porque Vasco Da Gama no puede utilizar el suyo, el São Januário, por no contar con la capacidad mínima para espectadores exigida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En la otra semifinal, en tanto, se enfrentarán Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.