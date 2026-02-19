Adam Bareiro llega a Boca: el 9 que siempre quiso Riquelme y que buscará solucionar la falta de gol

Fue en septiembre de 2019, un mes después de confirmar su candidatura como vicepresidente de Boca, y cuando ya se olfateaba un triunfo seguro frente a la fórmula oficialista, lo que lo convertiría automáticamente en el máximo responsable del fútbol del club. Sentado en el living de su casa, Juan Román Riquelme comenzó a imaginar el Boca del futuro con la mira puesta en tres jugadores que eran su debilidad y que, a partir de ese día en que el Xeneize visitó a San Lorenzo -y ganó 2 a 0 con goles de Lisandro López y Jan Hurtado-, empezó a proyectar como posibles incorporaciones: los mellizos Óscar y Ángel Romero y el nueve del equipo, Adam Fernando Bareiro Gamarra. El primero llegó en 2022; su hermano, el mes pasado; y el 9, de no mediar inconvenientes, se convertirá este viernes en nuevo refuerzo del Xeneize.

El paraguayo, de 29 años, cuyo pase pertenecía en parte a River, llega proveniente de Fortaleza, de Brasil, que en diciembre descendió a la Serie B; firmará contrato por cuatro años. En lo reglamentario, arriba por el cupo extra que obtuvo Boca a partir de la lesión de Rodrigo Battaglia, baja por seis meses tras una intervención en el tendón de Aquiles derecho, y por la plaza de extranjero que liberó la doble ciudadanía de Williams Alarcón, tramitada durante el mercado de pases. En lo futbolístico, desembarca para reforzar una delantera que se quedó prácticamente sin variantes en medio de lesiones y bajos rendimientos: hoy, el único delantero de área del plantel es Edinson Cavani, quien reapareció ante Platense luego de 77 días de inactividad pero arrastra una molestia lumbar crónica que no le permite entrenarse ni jugar con continuidad; la otra opción es Miguel Merentiel, que mostró su mejor versión como acompañante de un punta. Milton Giménez, que había terminado 2025 como titular, fue operado este miércoles de una pubalgia y recién podría retornar en dos meses, con la Copa Libertadores ya en marcha.

El festejo de Bareiro ante Ferroviario, una señal que muchos interpretaron como un guiño

Luego de dos semanas de negociación, el club de la Ribera alcanzó un acuerdo con el conjunto tricolor para comprar el 100% de la ficha del delantero. La operación se cerró este miércoles por la noche, después de que Boca elevara en 500.000 dólares la oferta inicial de 3.000.000 y quedara a mitad de camino de los 4.000.000 pretendidos por Fortaleza. Si bien River conservaba un 50% de la ficha, recibirá ese porcentaje de la transferencia pero no tuvo injerencia en el destino del jugador, ya que los derechos federativos pertenecían al elenco brasileño. El Millonario había adquirido su pase en junio de 2024 por 4,5 millones -un millón más de la cláusula de rescisión fijada por San Lorenzo-, pero se desprendió del delantero seis meses después, tras su sequía goleadora y la llegada de Marcelo Gallardo. De allí pasó a préstamo al Al Rayyan de Qatar, donde marcó seis goles y repartió cinco asistencias en 17 partidos. Luego, interrumpió ese vínculo para pasar a Fortaleza, tentado por otra gloria de Boca: Martín Palermo. Convirtió siete tantos en 23 encuentros, aunque no pudo evitar el descenso.

En 2026, y ya sin el Titán en el banco, Bareiro se destacó en el Campeonato Cearense, en el que viene de marcar cuatro goles en seis partidos, ante Maracaná, Floresta, Iguatu y Ferroviario. El último lo celebró con el gesto del Topo Gigio, una señal que ya repitió en otros festejos y que algunos interpretaron como un guiño a Boca. En la semana, el futbolista había reconocido el interés del Xeneize, aunque se mostró agradecido con Fortaleza y dejó todo en manos de las conversaciones entre los clubes.

En Fortaleza, Bareiro aportó 11 goles y dos asistencias en 31 partidos

Así, aquel atacante que Riquelme imaginó para Boca en 2020, cuando el equipo jugaba prácticamente sin centrodelanteros, con Carlos Tevez y Franco Soldano, llegará seis años después para volver a armar aquella delantera del Ciclón junto a Ángel Romero, con quien también compartió plantel en la selección paraguaya. En 2024, cuando el Xeneize volvió a tenerlo en la mira, el ídolo había sido muy elogioso con el delantero, nacido en Asunción el 26 de julio de 1996, apenas diez meses antes del debut de Román en Boca: “Me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y compite. El fútbol para mí es eso, también. El que juega mal, si compite pasa a ser bueno. El que es bueno y compite pasa a ser muy bueno. El que es muy bueno y compite es Messi”, dijo entonces. Y agregó: “Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser un jugador normal. Él compite todo el tiempo, contra el que sea. Juega por Copa Argentina, compite y se pelea con el defensor. A los tres días, juega contra Huracán y compite…”.

La idea del club es que Bareiro llegue al país este jueves para realizarse la revisión médica y firmar su contrato, cuando se oficialice su incorporación. Aunque trae continuidad, en Boca son cautos: Edwin Cetré también arribaba con rodaje y finalmente no superó los estudios de rutina. El exOlimpia y Monterrey, que por pocos meses no coincidió con Claudio Ubeda en el San Lorenzo de Miguel Russo, podría entrenarse el sábado con el plantel y quedar a disposición para el duelo del próximo martes frente a Gimnasia de Chivilcoy, en Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Riquelme, preocupado por el presente de Boca, apuesta fuerte por un 9 de experiencia ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

El sábado, Bareiro disputó su último partido y este miércoles se entrenó por última vez con Fortaleza, donde tenía contrato hasta fines de 2027 y aportó 11 goles y dos asistencias en 31 encuentros. Una cifra interesante, aunque opacada por el descenso y el malestar de los hinchas de un club que en 2025 jugó la Copa Libertadores y ese mismo año perdió la categoría.

Ahora, el nueve que disputó la Copa América 2024 con la Albirroja y que aún sueña con un llamado de Gustavo Alfaro de cara al Mundial, aterriza en Boca con la posibilidad concreta de ganarse un lugar en medio del flojo momento colectivo y compitiendo por el puesto con un Cavani que busca recuperar ritmo, pero al que las lesiones y la falta de eficacia le restaron crédito. Un refuerzo que Riquelme quiso hace tiempo y que arriba en otro contexto, obligado a rendir desde el primer día, con la misión de aportar goles y ayudar a torcer el rumbo en un equipo urgido de respuestas.