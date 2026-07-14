Álvaro Montero, el nuevo arquero de Boca: el más alto de la historia del club y admirador de Oscar Córdoba

Álvaro David Montero Perales. En el mundo del fútbol, más conocido como Álvaro Montero. Nacido en El Molino, un municipio colombiano del departamento de La Guajira, en el noreste del país, hace 31 años. De 2 metros de estatura, se transformará en el arquero más alto de la historia de Boca Juniors. Es el elegido para el arco xeneize, por encima de Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín, que se recupera de una rotura de ligamentos de la rodilla derecha. Este martes, Montero llegó al país y se dirigió a realizarse los estudios médicos de rutina. Boca pagará 4 millones dólares a Millonarios, club dueño del pase del guardavallas.

Alvaro Montero en Vancouver, durante el Mundial: fue uno de los tres arqueros de la selección de Colombia Lindsey Wasson - AP

“Sabemos la grandeza que tiene el club”, dijo a ESPN el arquero que durante la última temporada actuó en Vélez Sarsfield. Además, se refirió a Óscar Córdoba, el exarquero colombiano que fue multicampeón en Boca: “En su momento lo hablamos, hace unos años. Tengo una total admiración por él. Ojalá que uno pueda hacer, al menos, un poquito de todo lo que hizo ese gran arquero de nuestra historia”.

Las primeras palabras de Montero

Montero se sometió -esta mañana- a la revisión médica y en breve se sumará al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Fue el tercer arquero de la selección de Colombia en esta Copa del Mundo (los otros fueron Camilo Vargas, de Atlas, y David Ospina, de Atlético Nacional) y en la Ribera están convencidos de que es el arquero con carácter y experiencia que necesitan para el segundo semestre.

Tras comenzar en las categorías juveniles de su país, Montero tuvo un paso formativo por São Caetano de Brasil y un breve ciclo -sin debutar oficialmente- en San Lorenzo, en 2017. Regresó a su país para jugar en Cúcuta: allí se fue consolidando. Posteriormente se destacó en Deportes Tolima y en Millonarios de Bogotá, clubes en los que fue campeón en varias oportunidades y con los que también sumó experiencia internacional. Recibió ofrecimientos del exterior (de Besiktas y Venezia, por ejemplo), pero nunca llegó a un acuerdo.

El arquero colombiano Alvaro Montero, en julio de 2025, cuando se sumó a Vélez velez.com.ar

Hasta que en julio de 2025 sí acordó su traspaso al exterior, a Vélez, con Guillermo Barros Schelotto como DT. Con el club de Liniers terminó siendo campeón de la Supercopa Argentina (tras el 2-0 ante Central Córdoba, en el Gigante de Arroyito) y de la Supercopa Internacional (2-0 frente a Estudiantes, en la cancha de Independiente); pero en ambas definiciones el arquero titular fue Tomás Marchiori. Sus condiciones atléticas y técnicas, más su fuerte personalidad, hicieron que en este primer semestre del año, desde enero, se ganara la titularidad. Ahora, pocos meses después, Boca lo incorpora.

Rumbo a los estudios médicos

🩺 ¡DÍA DE ESTUDIOS PARA MONTERO! El arquero colombiano ya se está haciendo la revisión médica para convertirse en nuevo jugador de Boca. pic.twitter.com/3O1UhpWSfM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2026

Montero se convertirá en el arquero de mayor altura de la historia de Boca, por encima de Agustín Rossi (1,95m), Esteban Andrada (1,93m) y Sergio Chiquito Romero (1,92m). El colombiano, además, es más alto que muchos arqueros históricos de Boca, como Roberto Abbondanzieri (1,86m), Córdoba (1,85m), Hugo Gatti (1,85m) y Carlos Navarro Montoya (1,85m). En tanto que, Mauricio Caranta, guardavalla campeón con el equipo xeneize de la Copa Libertadores 2007, registró 1,84m (el paraguayo Aldo Bobadilla, suplente en aquella conquista, medía 1,92m). Antonio Roma, una leyenda, registró 1,79m.