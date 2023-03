Arde Boca: la durísima declaración de Daniel Angelici contra Juan Román Riquelme por la negativa de Gerardo Tata Martino a ser el entrenador xeneize

escuchar

Gerardo Martino rechazó la propuesta de Boca para hacerse cargo del equipo en reemplazo de Hugo Ibarra. De esta manera, el Consejo de Fútbol Xeneize, encabezado por el vicepresidente del club Juan Román Riquelme, continuará analizando nombres ante el inminente arranque de la Copa Libertadores y la continuidad de la Liga Profesional, que se retoma a partir de este jueves. En este contexto, quien apareció en escena fue Daniel Angelici. En medio de un año de mucho peso político por las elecciones de diciembre próximo, el expresidente cargó contra el exfutbolista y los demás directivos.

En el programa radial Puro Boca, el expresidente de Boca se refirió a la negativa del Tata Martino para dirigir al equipo y criticó con dureza a Riquelme: “Nadie que sea serio y tenga una trayectoria va a ir para que Riquelme le diga que hacer”. En la misma línea, agregó: “Era previsto que no acepte”.

Riquelme y Angelici, cuando el 10 anunció que se iba

Las declaraciones de Angelici contra Román se suman a las de Mauricio Macri. En declaraciones en La Cornisa, por LN+ el pasado domingo, expresó: “Boca se transformó en un personalismo de alguien que yo traje al club dos veces. Le reconozco todo lo que hay que reconocer como jugador, que era increíble, y que me honra haberlo traído de Argentinos Juniors y después de vuelta del Villarreal, cuando ganamos esa Libertadores [en 2007] que fue su mejor momento. Pero esa forma de conducción prepotente, arbitraria y autoritaria no sirve”, había dicho el ex primer mandatario de la nación.

Vale destacar que, el hoy vicepresidente segundo de Boca tuvo su gran etapa como jugador precisamente con Macri como titular de la entidad, pero en cuanto a la visión política y dirigencial del club están en veredas opuestas desde hace mucho tiempo.

Riquelme y Macri, en otras épocas cuando la relación no estaba desgastada

Ahora, con la imprevista negativa del Tata, Boca intentará hacer equilibrio para hacerle frente a la Liga Profesional y la Copa Libertadores. Por lo pronto, quien se sentará en el banco será Mariano Herrón, que dirigirá este sábado ante Barracas Central. Y habrá que ver quién estará al comando el próximo jueves, cuando llegue el debut copero contra Monagas en Maturín, Venezuela.

En cuanto a los nombres que quedan en el abanico que maneja Riquelme figura José Pekerman, que ahora quedó como principal candidato. Y también aparecieron las chances de Diego Martínez -actualmente en Tigre- y de Alexander Cacique Medina, que tuvo un buen paso por Talleres de Córdoba y llevó a Vélez a las semifinales de la Copa Libertadores, pero fue despedido tras un discreto arranque de temporada.

En cualquier caso, la intención de Boca es contratar a un DT de peso, requisito que fue cumplido sólo con Russo. En el Consejo razonan que es menester contratar a un técnico de experiencia y renombre, que le permita al equipo recuperar una identidad de juego ya marcada, y al que los jugadores xeneizes respeten antes del primer saludo.

