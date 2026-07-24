Boca le ganó a O’Higgins en su primer paso en la Copa Sudamericana, pero con una incomodidad indisimulable

La Bombonera resultó como una caja de resonancia y se expresó tan claramente... Los primeros aplausos para Leandro Paredes y Tomás Aranda permitieron comprender cuál es el humor reinante en Boca. De la misma manera que la indiferencia mezclada con silbidos para Sebastián Villa fue una señal inequívoca de qué sienten los hinchas por el retorno del colombiano. En ese contexto es que resultó imposible no advertir lo incómodo que fue para los hinchas estar viendo al equipo en el primer paso en la Copa Sudamericana, bajo el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, sin poder sentir desconfianza, aún cuando la victoria contra O’Higgins por 1-0 no fue inapelable, pero sí lógica y mucho más necesaria.

Es trillado aquello de que la cancha de Boca late, pero en estos momentos lo que se advierte es que se expresa de formas tan nítidas que es sencillo leer que el equipo estuvo muy lejos de darle un mensaje de un cambio real a los hinchas, como para que confíen en que será distinto el segundo semestre de 2026.

Un murmullo permanente dominó buena parte del primer tiempo y algunos tramos del segundo ante O’Higgins, un equipo que nunca había pisado este escenario, pero que se fue dejando en claro que para nada lo intimidó la empresa y que además supo comprender que su rival estaba algo confundido por la urgencia de tener que torcer una imagen que por momentos lució como la de siempre, como la que lo dejó afuera de la Copa Libertadores.

Miguel Merentiel marcó el único de gol de Boca en una noche extraña en la Bombonera. (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

Encontró algunas señales, porque Álvaro Montero le oreció un guiño, ya que le respondió cuando el equipo chileno ofreció su impronta de mostrarse irrespetuoso en su excursión inédita por la Bombonera. El arquero colombiano mostró que no le pesó la primera pelota caliente, porque Sarrafiore sacó un zurdazo picante que lo obligó a estirarse con mucha destreza para desviar la pelota al córner y para dar un primer pulso positivo como apuesta de Juan Román Riquelme. Aunque claro, en Boca, la palabra certeza asociada a un refuerzo desapareció del diccionario.

Y resultó tan honesto el mensaje que bajó desde las tribunas durante casi todo el primer tiempo que fue indisimulable la incomodidad de los hinchas por estar en un partido por la Copa Sudamericana, como consuelo para los huérfanos de la Libertadores y que era ante un rival que sintió que está por fuera del radar de su categoría.

Además, fue claro que todos sintieron que estaban ante un Boca con muy pocos síntomas de mejoría, que estaban haciendo esfuerzos por ejercitar la paciencia en el amanecer del ciclo de un hombre de la casa (léase el DT con el amianto necesario para este tramo de la gestión Riquelme) y que nadie hizo el más mínimo sacrificio por esconder la mueca de desagrado por ver a Villa correr por la banda izquierda.

Leandro Paredes es el estandarte de Boca. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Hasta el campo de juego pareció estar fastidioso por tener este partido, porque lució como un arenero en el que por momentos se fagocitaba a los futbolistas ante la mirada de reojo desde las tribunas. Incluso Paredes se molestó en un par de ocasiones que intentó rematar desde lejos y la pelota terminó en cualquier lado. Si hasta en el gol de Miguel Merentiel se vio cómo el uruguayo casi que arrastró la pelota ante un césped que claramente no estaba a la altura de la cita, o sí.

Y hasta la tecnología dejó el festejo del gol casi ahogado. Es que ya lleva varias desilusiones el hincha de Boca en las que las conquista de Merentiel se diluyeron por la intervención del VAR. Entonces, lo que podría haber supuesto una explosión se quedó a mitad de camino ante la desconfianza constante de un Boca que se convirtió en un especialista en eso de generar escenarios desconcertantes.

Dejó de sufrir después del gol del delantero uruguayo, desactivó a O’Higgins, controló la pelota, levantó por momentos a la gente que dejó de mirar expectante para acordarse de River, un posible obstáculo en el horizonte de la Sudamericana. Aplaudieron por momentos los arranques de Leonel Flores y de Milton Delgado, marcando una clara diferencia entre los chicos del club con el resto de los jugadores. Pero también por momentos los hinchas volvieron a perderse en esa sensación de que el equipo sigue siendo de mandíbula frágil y que hasta divaga en su forma de querer jugar e imponer sus condiciones.

Entonces, en ese contexto pensar en que una victoria por la mínima diferencia podría resultar suficiente frente a un Boca tan inestable, en la revancha de la semana próxima en Chile, no deja de ser inquietante y por eso se advirtió que los hinchas se fueron sin sentirse seguros que avanzar en la Sudamericana es casi un trámite resuelto.

Rodolfo Arruabarrena dando indicaciones en una noche en la que su equipo ganó pero no terminó de convencer en el arranque en la Sudamericana. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

La Bombonera habló y dejó en claro que la desconfianza no desaparece, que no tiene paciencia cuando aparecen en escena viejos conocidos como Braida, Zenon o Velasco, incluso cuando se gana.