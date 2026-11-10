El dilema de Arruabarrena: cómo devolverle el lugar a Aranda en un Boca que aprendió a jugar sin él

Entre todos los problemas con los que se encontró al asumir, Rodolfo Arruabarrena, posiblemente jamás imaginó que una de las principales cuestiones por resolver sería encontrarle lugar a una de las joyas del plantel en un equipo que él mismo convirtió en una máquina de ganar. Mucho menos que esa duda surgiría mientras disfruta del título de campeón de liga, prepara las semifinales de la Copa Argentina y cuenta los días para la final de la Sudamericana.

El protagonista de este dilema es Tomás Aranda, una de las figuras de Boca en los primeros 12 partidos del Vasco, que sufrió una fractura del peroné derecho a fines de agosto y, tras una recuperación récord, volvió a sumar minutos ante Defensa y Justicia. Este viernes, frente a Banfield, en Mendoza, tendrá una nueva oportunidad de recuperar ritmo. Pero su regreso también le plantea un desafío al entrenador: modificar el esquema y el funcionamiento para devolverle un lugar, o mantener la estructura de un equipo que aprendió a funcionar sin él. Una decisión nada sencilla, sobre todo porque Boca ya jugaba bien y conseguía buenos resultados con Aranda como titular, pero también supo mantener el nivel y los resultados durante su ausencia.

El volante de 19 años se recuperó en tiempo récord y volvió a jugar ante Defensa y Justicia, después de 73 días de inactividad Prensa Boca

Aranda volvió después de 73 días. Había dejado a Boca séptimo en su zona y sexto en la Tabla Anual, y se reencontró con un equipo campeón y peleando en todos los frentes. La idea del cuerpo técnico era no apurar su regreso, pero la necesidad de conseguir el triunfo llevó a Arruabarrena a recurrir a él para jugar la última media hora frente al Halcón. Unos días antes, el volante había vuelto a trabajar con pelota y empezaba a recuperar el estado físico que había perdido durante la inactividad. La falta de rodaje se notó en sus primeras intervenciones, aunque con el correr de los minutos se fue soltando y terminó redondeando un buen ingreso: pidió la pelota, se animó a conducir los ataques y hasta buscó el arco con remates desde afuera.

Durante la ausencia de Aranda, Boca modificó su forma de atacar: sumó un extremo, comenzó a utilizar mucho más las bandas, especialmente la izquierda, y dejó de concentrar buena parte de su juego por el centro. Perdió la pausa y la creatividad de un futbolista capaz de recibir entre líneas, manejar los tiempos y conducir por el medio, pero ganó velocidad por afuera y profundidad para llegar hasta el fondo. Los números también reflejan esa transformación: sin él enganche, Boca aumentó un 31% la cantidad de centros al área, cuando antes buena parte de las jugadas se resolvían con pases y combinaciones por el medio. De todos modos, Arruabarrena mantuvo casi siempre a Miguel Merentiel como referencia ofensiva, pese a que el 4-3-3 parecía adaptarse mejor a las características de Enner Valencia, un nueve con mayor presencia en el área y más facilidad para imponerse en el juego aéreo.

Aranda ingresó para jugar la última media hora y mostró un buen nivel: buscó ser la manija del equipo y se animó a rematar desde afuera del área Manuel Cortina

Pensar en Aranda entre los titulares, una posibilidad concreta si Arruabarrena decide rotar algunos jugadores antes del viaje a Barranquilla para disputar la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre, obliga al técnico a revisar el esquema. El mediocampo parece tener tres dueños indiscutidos: Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, piezas fundamentales del equipo que atraviesan un gran momento y no dan motivos para salir. Arriba, en cambio, hay más opciones: más allá de quién ocupe el puesto de centrodelantero, hay tres futbolistas que vienen alternando en los dos lugares por las bandas: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco. Y es justamente ahí donde el Vasco tiene más margen para introducir cambios.

En la práctica de este martes, la primera después de la consagración en la Bombonera, Paredes trabajó de manera diferenciada tras haber sido reemplazado ante Defensa y Justicia. El capitán arrastra molestias en el isquiotibial derecho desde antes del Mundial y el cuerpo técnico administra sus cargas, al punto de que no siempre completa los entrenamientos. Si Arruabarrena decide darle descanso, se abriría una puerta para el retorno de Aranda desde el arranque. Una opción sería pasar a un mediocampo con dos volantes, ubicar al juvenil como enlace y mantener dos extremos para acompañar a Merentiel o Valencia. Una manera de recuperar la creatividad del 10 sin resignar la profundidad que Boca ganó por las bandas con el 4-3-3.

La idea del cuerpo técnico es no exigirlo más de la cuenta, aunque una posible rotación ante Banfield podría abrirle la chance de jugar desde el arranque Prensa Boca

El regreso de Aranda, en principio, estaba previsto para 2027. Pero los plazos se acortaron y el volante volvió mucho antes de lo esperado. Para conseguirlo, realizó un trabajo especial junto a Maximiliano Levo, quien llegó a Boca de la mano de Juan Román Riquelme, después de su paso por Tigre, donde también había trabajado durante la etapa de Arruabarrena. Levo, especialista en recuperación y rehabilitación de futbolistas, llegó a Boca con un antecedente importante: en 2017 fue clave para que Walter Montillo pudiera continuar su carrera después de anunciar su retiro por cinco lesiones musculares en cuatro meses en Botafogo. Tan conforme quedó Montillo que, cuando regresó a Universidad de Chile, se lo llevó como kinesiólogo y fisiatra personal.

Ahora, el calendario le ofrece a Aranda la posibilidad de recuperar su mejor versión mientras Boca sigue peleando por títulos. Más allá del partido ante Banfield, la mira está puesta en la final de la Sudamericana del sábado 21 y, especialmente, en los playoffs del Clausura, donde el equipo se enfrentará primero con Independiente Rivadavia de Mendoza y, si avanza, con el ganador del cruce entre Gimnasia La Plata y Newell’s. Si llega a la final, Boca tendrá otros seis partidos por delante antes de cerrar el año. Y si se consagra campeón, sumará uno más: el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura.

Tomás Aranda junto a Maximiliano Levo, el kinesiólogo y fisiatra que fue clave para que pudiera regresar antes de lo previsto Prensa Boca

La vara de Boca cambió y ahora Aranda, indiscutido en los comienzos del ciclo, tendrá que volver a ganarse un lugar, por más que la confianza del cuerpo técnico siga intacta. Boca no lo extrañó, pero puede ser todavía mejor con él.